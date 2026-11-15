IND vs NZ: विराट कोहली ने टपकाया लप्पू सा कैच, ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर का रिएक्शन VIRAL

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज के पांचवें मुकाबले में विराट कोहली बल्ले से कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए. रविवार (15 नवंबर) को माउंट माउंगानुई के बे ओवल में आयोजित इस मुकाबले में कोहली के बल्ले से 5 रन निकले और उन्होंने कुल 7 गेंदों का सामना किया. कोहली को मैथ्यू फिशर ने विकेटकीपर टिम सीफर्ट के हाथों कैच आउट कराया.

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मुकाबले में विराट कोहली से फील्डिंग के दौरान बड़ी चूक हो गई. तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की गेंद पर स्लिप में खड़े कोहली ने डीन फॉक्सक्रॉफ्ट का बेहद आसान कैच टपका दिया. गेंद उनके दोनों हाथों में आई, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं सके. इस मौके के छूटते ही ड्रेसिंग रूम में मौजूद हेड कोच गौतम गंभीर भी हैरान नजर आए.

Virat drops one in the slips! #INDvNZ #ViratKohli https://t.co/Yi30iEKRFL — Siddhesh💛 (@TheSiddheshView) November 15, 2026

यह घटना न्यूजीलैंड की पारी के 19वें ओवर में पहली गेंद पर हुई. अर्शदीप सिंह ने ऑफ स्टम्प की ओर शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली, जिस पर डीन फॉक्सक्रॉफ्ट ने डिफेंस करने की कोशिश की. बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद दूसरी स्लिप में खड़े कोहली की तरफ चली गई. कैच के लिए कोहली के पास अच्छा मौका था, लेकिन वह गेंद को अपने बाईं ओर गिरने से नहीं रोक सके.

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डीन फॉक्सक्रॉफ्ट के खिलाफ भारतीय टीम ने खास तौर पर दूसरी स्लिप लगाई थी. ऐसे में ओवर की पहली ही गेंद पर मौका मिलने के बावजूद कैच छूटना टीम के लिए निराशाजनक रहा. विराट कोहली की इस गलती पर गौतम गंभीर का रिएक्शन भी कैमरे में कैद हो गया. वह काफी हैरान और नाराज दिखाई दिए.

गौरतलब है कि पिछले मुकाबले में रोहित शर्मा से भी विल यंग का आसान कैच छूट गया था और वो शतक बनाने में कामयाब रहे थे. लगातार दूसरे मैच में से इस तरह की चूक ने टीम इंडिया की फील्डिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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