IND vs NZ ODI: बैटिंग में फ्लॉप शो, पर बॉलिंग में कहर... टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को पीटकर 11 सीरीज का घमंड तोड़ा

भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड की धरती पर वनडे सीरीज जीतने का सात साल का इंतजार खत्म कर दिया है. माउंट माउंगानुई में रविवार को खेले गए पांचवें और आखिरी वनडे में भारत ने न्यूजीलैंड को 22 रनों से हराया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने पांच मैचों की सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली. भारत की इस जीत के हीरो बल्लेबाज नहीं, बल्कि गेंदबाज रहे, जिन्होंने 209 रन के मामूली स्कोर का भी शानदार बचाव किया.

और पढ़ें

भारतीय टीम की बल्लेबाजी एक बार फिर उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी. पूरी टीम 42.1 ओवर में 209 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके. ऐसे में भारत के लिए अक्षर पटेल और ईशान किशन ने 46-46 रनों की पारियां खेलकर कुछ सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में मदद की.

A clinical display on the field sees India seal the ODI series 3-1 against New Zealand 👏 📝: https://t.co/iIOBCbkC4j https://t.co/LZhmAv2LEb — ICC (@ICC) November 15, 2026

दिलचस्प बात यह रही कि आखिरी के बल्लेबाजों मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह ने भी अहम योगदान दिया. दोनों ने मिलकर 28 रन जोड़े, जो आखिर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच अंतर साबित हुए. न्यूजीलैंड की ओर से मिचेल सेंटनर और जैकब डफी ने तीन-तीन विकेट झटके. सेंटनर ने 47 रन देकर तीन विकेट लिए, जबकि डफी ने 60 रन खर्च किए.

Advertisement

अर्शदीप ने बरपाया कहर, 187 रन पर सिमटी कीवी टीम

210 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम भारतीय तेज गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी. अर्शदीप सिंह ने 30 रन देकर तीन विकेट झटके और कीवी बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. न्यूजीलैंड के टॉप फोर बैटर विल यंग, टिम सीफर्ट, निक केली और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट ने शुरुआत तो की, लेकिन कोई भी उसे बड़ी पारी में नहीं बदल सका.

यह भी पढ़ें: मोह‍ित उल्वा का जलवा, पाकिस्तान को पीटने पर म‍िला बड़ा इनाम, सीनियर टीम में म‍िली एंट्री

डीन फॉक्सक्रॉफ्ट 31 रन बनाकर न्यूजीलैंड की ओर से हाइएस्ट स्कोरर रहे. नियमित अंतराल पर विकेट गिरने के कारण कीवी टीम 48.1 ओवर में 187 रन पर सिमट गई और भारत ने मुकाबला 22 रनों से जीत लिया.

Stood tall when it mattered most 👏 Arshdeep Singh is the Player of the Match in the 5️⃣th and final ODI 🫡 Scorecard ▶️ https://t.co/wqxhoXb2WC #TeamIndia | #NZvIND | @arshdeepsinghh https://t.co/2LlZr0wC50 — BCCI (@BCCI) November 15, 2026

न्यूजीलैंड में खत्म हुआ 11 सीरीज का विजय अभियान

भारत ने इस जीत के साथ न्यूजीलैंड के घरेलू मैदान पर लगातार 11 द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीतने के सिलसिले को भी तोड़ दिया. कीवी टीम को अपने घर में पिछली बार 2019 में भारत के ही खिलाफ वनडे सीरीज गंवानी पड़ी थी. इसके बाद उसने लगातार 11 सीरीज जीती थीं.

यानी न्यूजीलैंड को घरेलू वनडे सीरीज में आखिरी हार देने वाली टीम भी भारत ही थी और अब उसका यह विजय अभियान खत्म करने वाली टीम भी भारत बनी. गौतम गंभीर के लिए भी यह जीत खास रही, क्योंकि भारतीय टीम के मुख्य कोच के तौर पर विदेश में उनकी यह पहली वनडे सीरीज जीत है.

Advertisement

4️⃣ Matches 9️⃣ Wickets 4️⃣.8️⃣7️⃣ Economy Rate Best bowling figures of 4️⃣/30 A truly memorable ODI series for Player of the Series Gurnoor Brar 👏🙌 #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/mhbGrYbxJG — BCCI (@BCCI) November 15, 2026

श्रेयस अय्यर की रणनीति भी रही अहम

इस जीत में कार्यवाहक कप्तान श्रेयस अय्यर की रणनीति का भी अहम योगदान रहा. रोशनी में गेंदबाजों को पिच और मौसम से मिल रही मदद को देखते हुए उन्होंने तेज गेंदबाजों पर भरोसा बनाए रखा. भारतीय टीम ने स्पिन का इस्तेमाल काफी देर से किया और 36वें ओवर में अक्षर पटेल ने पहली बार स्पिन गेंदबाजी की. यह फैसला भारत के पक्ष में गया.

यह भी पढ़ें: 'मैं इसे देखकर हैरान हूं', पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने वाले मोहित उल्वा की बैटिंग देख हक्के-बक्के रह गए शोएब अख्तर

इससे पहले भारत ने न्यूजीलैंड को पांच मैचों की टी20 सीरीज में भी 3-2 से हराया था. इस तरह भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड दौरे का अंत वनडे और टी20 दोनों सीरीज जीतकर किया.

---- समाप्त ----