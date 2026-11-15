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IND vs NZ ODI: बैटिंग में फ्लॉप शो, पर बॉलिंग में कहर... टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को पीटकर 11 सीरीज का घमंड तोड़ा

भारतीय टीम ने माउंट माउंगानुई में पांचवें वनडे में न्यूजीलैंड को 22 रनों से हराकर सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली. भारत की बल्लेबाजी एक बार फिर लड़खड़ाई और पूरी टीम 209 रन पर सिमट गई. लेकिन अर्शदीप सिंह की अगुवाई में गेंदबाजों ने कमाल किया और कीवी टीम को 187 रन पर समेटकर सात साल का इंतजार खत्म किया.

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रोहित-कोहली फेल, बल्लेबाजी बेदम... सिराज-अर्शदीप ने बचाई लाज, न्यूजीलैंड में भारत का धमाका (Photo: X/@BCCI)
रोहित-कोहली फेल, बल्लेबाजी बेदम... सिराज-अर्शदीप ने बचाई लाज, न्यूजीलैंड में भारत का धमाका (Photo: X/@BCCI)

भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड की धरती पर वनडे सीरीज जीतने का सात साल का इंतजार खत्म कर दिया है. माउंट माउंगानुई में रविवार को खेले गए पांचवें और आखिरी वनडे में भारत ने न्यूजीलैंड को 22 रनों से हराया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने पांच मैचों की सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली. भारत की इस जीत के हीरो बल्लेबाज नहीं, बल्कि गेंदबाज रहे, जिन्होंने 209 रन के मामूली स्कोर का भी शानदार बचाव किया.

भारतीय टीम की बल्लेबाजी एक बार फिर उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी. पूरी टीम 42.1 ओवर में 209 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके. ऐसे में भारत के लिए अक्षर पटेल और ईशान किशन ने 46-46 रनों की पारियां खेलकर कुछ सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में मदद की.

दिलचस्प बात यह रही कि आखिरी के बल्लेबाजों मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह ने भी अहम योगदान दिया. दोनों ने मिलकर 28 रन जोड़े, जो आखिर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच अंतर साबित हुए. न्यूजीलैंड की ओर से मिचेल सेंटनर और जैकब डफी ने तीन-तीन विकेट झटके. सेंटनर ने 47 रन देकर तीन विकेट लिए, जबकि डफी ने 60 रन खर्च किए.

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अर्शदीप ने बरपाया कहर, 187 रन पर सिमटी कीवी टीम
210 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम भारतीय तेज गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी. अर्शदीप सिंह ने 30 रन देकर तीन विकेट झटके और कीवी बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. न्यूजीलैंड के टॉप फोर बैटर विल यंग, टिम सीफर्ट, निक केली और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट ने शुरुआत तो की, लेकिन कोई भी उसे बड़ी पारी में नहीं बदल सका.
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डीन फॉक्सक्रॉफ्ट 31 रन बनाकर न्यूजीलैंड की ओर से हाइएस्ट  स्कोरर रहे. नियमित अंतराल पर विकेट गिरने के कारण कीवी टीम 48.1 ओवर में 187 रन पर सिमट गई और भारत ने मुकाबला 22 रनों से जीत लिया.

न्यूजीलैंड में खत्म हुआ 11 सीरीज का विजय अभियान
भारत ने इस जीत के साथ न्यूजीलैंड के घरेलू मैदान पर लगातार 11 द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीतने के सिलसिले को भी तोड़ दिया. कीवी टीम को अपने घर में पिछली बार 2019 में भारत के ही खिलाफ वनडे सीरीज गंवानी पड़ी थी. इसके बाद उसने लगातार 11 सीरीज जीती थीं.

यानी न्यूजीलैंड को घरेलू वनडे सीरीज में आखिरी हार देने वाली टीम भी भारत ही थी और अब उसका यह विजय अभियान खत्म करने वाली टीम भी भारत बनी. गौतम गंभीर के लिए भी यह जीत खास रही, क्योंकि भारतीय टीम के मुख्य कोच के तौर पर विदेश में उनकी यह पहली वनडे सीरीज जीत है.

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श्रेयस अय्यर की रणनीति भी रही अहम
इस जीत में कार्यवाहक कप्तान श्रेयस अय्यर की रणनीति का भी अहम योगदान रहा. रोशनी में गेंदबाजों को पिच और मौसम से मिल रही मदद को देखते हुए उन्होंने तेज गेंदबाजों पर भरोसा बनाए रखा. भारतीय टीम ने स्पिन का इस्तेमाल काफी देर से किया और 36वें ओवर में अक्षर पटेल ने पहली बार स्पिन गेंदबाजी की. यह फैसला भारत के पक्ष में गया.
यह भी पढ़ें: 'मैं इसे देखकर हैरान हूं', पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने वाले मोहित उल्वा की बैटिंग देख हक्के-बक्के रह गए शोएब अख्तर

इससे पहले भारत ने न्यूजीलैंड को पांच मैचों की टी20 सीरीज में भी 3-2 से हराया था. इस तरह भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड दौरे का अंत वनडे और टी20 दोनों सीरीज जीतकर किया.

 

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