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'भारत विरोधी समिट में गए, लेकिन बिरसा मुंडा की जयंती पर रहे नदारद', BJP का राहुल गांधी पर निशाना

बीजेपी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वह हैदराबाद में आयोजित भारत समिट में शामिल हुए, लेकिन बिरसा मुंडा की जयंती पर संसद भवन परिसर में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहे. बीजेपी ने इसे लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पर सवाल उठाए.

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राहुल गांधी के भारत समिट को लेकर बीजेपी लगातार उनके ऊपर हमलावर है.(Photo-ITG)
राहुल गांधी के भारत समिट को लेकर बीजेपी लगातार उनके ऊपर हमलावर है.(Photo-ITG)

बीजेपी ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह हैदराबाद में आयोजित ‘भारत विरोधी समिट’ में शामिल हुए, लेकिन संसद भवन परिसर में आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए.

रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के मौके पर संसद भवन परिसर में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की. बिरसा मुंडा की जयंती को हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की.

बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक आशीष उषा अग्रवाल ने कार्यक्रम की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी खुद को आदिवासियों की आवाज और आदिवासी अधिकारों के समर्थक बताते हैं, लेकिन जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर संसद में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी नहीं थी.

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अग्रवाल ने आरोप लगाया कि इसके बजाय राहुल गांधी हैदराबाद में आयोजित भारत समिट में शामिल होने में व्यस्त थे. उन्होंने इस कार्यक्रम को ‘भारत विरोधी समिट’ बताते हुए इसके राजनीतिक एजेंडे और भारत के लोकतंत्र को लेकर वहां हुई चर्चा पर सवाल उठाए.

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क्या है भारत समिट?

बीजेपी नेता जिस भारत समिट का जिक्र कर रहे हैं, वह कांग्रेस के समर्थन और तेलंगाना सरकार की पहल से आयोजित कार्यक्रम है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि इस समिट में शामिल कुछ लोगों के संबंध जॉर्ज सोरोस समर्थित नेटवर्क से हैं और उनका रिकॉर्ड भारत विरोधी बयानों से जुड़ा रहा है.

आशीष उषा अग्रवाल ने राहुल गांधी और कांग्रेस से सवाल करते हुए कहा कि जब देश बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दे रहा था, तब आदिवासी अधिकारों के कथित समर्थक कहां थे. उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि वह संसद में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होने के बजाय हैदराबाद के कार्यक्रम में क्यों गए.

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