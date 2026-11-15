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Anant Singh Daughter Wedding: अक्षरा सिंह के घर पहुंचे बाहुबली अनंत सिंह, खाया छठ का प्रसाद, बेटी की शादी का दिया न्योता

बिहार के महापर्व छठ के मौके पर मोकामा विधायक अनंत सिंह, भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह के घर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने अपनी बेटी की शादी में आने का न्योता दिया.

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अक्षरा के घर अनंत सिंह (Photo: Instagram/bhola_pandit_45_)
अक्षरा के घर अनंत सिंह (Photo: Instagram/bhola_pandit_45_)

लोकआस्था के महापर्व छठ की छटा इन दिनों पूरे बिहार में बिखरी हुई है. आम लोगों से लेकर खास हस्तियां तक इस महापर्व की भक्ति में सराबोर नजर आ रही हैं. इसी कड़ी में भोजपुरी सिनेमा की चर्चित एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भी इस बार छठ महापर्व को बेहद खास अंदाज में मना रही हैं. 

इस पावन अवसर पर उन्होंने बिहार की राजनीति के कई बड़े चेहरों को अपने घर आमंत्रित किया है. इसी सिलसिले में अक्षरा सिंह ने खुद मोकामा के विधायक अनंत सिंह के आवास पर जाकर उन्हें छठ पूजा में शामिल होने का न्योता दिया था. एक्ट्रेस के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए विधायक अनंत सिंह खरना के दिन उनके घर पहुंचे, जिससे सियासत और मनोरंजन जगत के इस खास मिलन की चर्चा हर तरफ हो रही है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अक्षरा के घर पहुंचे अनंत सिंह
अक्षरा सिंह के आवास पर पहुंचने के बाद विधायक अनंत सिंह ने पूरी श्रद्धा के साथ छठ महापर्व के खरना का प्रसाद ग्रहण किया. उन्होंने वहां काफी वक्त बिताया और इस दौरान अक्षरा सिंह के परिवार के सदस्यों बातचीत की. इसी मुलाकात के दौरान अनंत सिंह ने अपनी बेटी शिवांगी की आगामी शादी के लिए अक्षरा सिंह को विशेष रूप से आमंत्रित किया.

अक्षरा सिंह के घर से बाहर निकलने के बाद विधायक अनंत सिंह ने मीडिया से खुलकर बातचीत की. उन्होंने बताया कि उनके यहां आने का मुख्य उद्देश्य छठ का प्रसाद ग्रहण करना और अक्षरा सिंह को अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण देना था. अपने चिर-परिचित और बेबाक अंदाज में बात करते हुए अनंत सिंह ने वहां मौजूद तमाम पत्रकारों को भी शादी में आने का खुला न्योता दे दिया.

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विधायक अनंत सिंह ने अपने खास चुटीले अंदाज में कहा कि उनकी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए किसी कार्ड या औपचारिक निमंत्रण पत्र की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने हंसते हुए कहा, 'वहां कोई सिनेमा थोड़े ही चल रहा है कि अंदर जाने के लिए टिकट दिखाना पड़ेगा. आप सभी का दिल से स्वागत है, आप लोग जरूर आइएगा.'

गौरतलब है कि अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी आगामी 25 नवंबर को तय हुई है. इस शाही शादी को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और मेहमानों के स्वागत के लिए भव्य पंडाल का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है.

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