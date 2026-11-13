टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है, जिसे कोई भी बल्लेबाज अपने नाम नहीं करना चाहेगा. न्यूजीलैंड के खिलाफ शुक्रवार को माउंट माउंगानुई के बे ओवल में खेले गए चौथे वनडे में कोहली चार गेंदों पर बिना खाता खोले आउट हो गए. इसी के साथ उन्होंने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार डक (0 पर आउट) होने के मामले में सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली.

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कोहली के वनडे करियर में अब 20 डक हो चुके हैं. सचिन तेंदुलकर भी अपने वनडे करियर में 20 बार खाता खोले बिना आउट हुए थे. हालांकि, दोनों के बीच मैचों की संख्या का बड़ा अंतर है. सचिन ने 463 वनडे मैचों में यह आंकड़ा छुआ था, जबकि कोहली ने महज 321 मैचों में ही उनकी बराबरी कर ली.

Virat Kohli 0(4) Vs New Zealand 4th ODI 2026 {Ball by Ball} highlights https://t.co/fdXKJa7yDB — cricket Live (@Msdhoni1546796) November 13, 2026

इस सूची में भारत के पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ तीसरे नंबर पर हैं. उनके नाम वनडे में 19 डक दर्ज हैं. वहीं, अनिल कुंबले और रोहित शर्मा 18-18 डक के साथ संयुक्त रूप से अगले स्थान पर हैं. रोहित के लिए भी न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथा वनडे बेहद निराशाजनक रहा. वह अपनी पारी की पहली ही गेंद पर गोल्डन डक होकर पवेलियन लौट गए.

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भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप

चौथे वनडे में भारतीय बल्लेबाजी की हालत बेहद खराब रही. 334 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम महज 89 रनों पर सिमट गई. न्यूजीलैंड के गेंदबाज मैट हेनरी और काइल जेमीसन ने परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाया और भारतीय बल्लेबाजों को टिकने का मौका नहीं दिया.

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इससे पहले न्यूजीलैंड की ओर से विल यंग ने शानदार शतक लगाया था, जबकि मैट हेनरी ने गेंदबाजी में छह विकेट झटके. इन प्रदर्शनों के दम पर न्यूजीलैंड ने भारत को 244 रनों से करारी शिकस्त दी.

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इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने पांच मैचों की वनडे सीरीज में वापसी की उम्मीदें कायम रखी हैं. हालांकि, टीम अब सीरीज जीत नहीं सकती. भारतीय टीम फिलहाल 2-1 से आगे है. सीरीज का तीसरा मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था. सीरीज का पांचवां और आखिरी वनडे रविवार को इसी बे ओवल मैदान पर खेला जाएगा.

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