IND vs NZ: 'कोई गेंद अनप्लेएबल नहीं...', 244 रनों से हार पर गौतम गंभीर भड़के, कोहली-रोहित-श्रेयस की लगा दी क्लास

न्यूजीलैंड के खिलाफ माउंट माउंगानुई में चौथे वनडे में भारतीय टीम की शर्मनाक हार के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने बल्लेबाजों को आड़े हाथों लिया है. भारत की पूरी टीम 89 रन पर सिमट गई और उसे 244 रन से हार का सामना करना पड़ा.

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शुक्रवार को मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे गंभीर ने विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर समेत बाकी बल्लेबाजों का बचाव नहीं किया. उन्होंने साफ कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई गेंद ऐसी नहीं होती, जिसे खेला ही न जा सके.

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न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 333 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया था. ऐसे में उम्मीद थी कि भारतीय टीम भी मुकाबले को आखिरी तक ले जाएगी. लेकिन मैट हेनरी ने पहले ही ओवर में भारत को तीन बड़े झटके दे दिए. उन्होंने रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को खाता खोले बिना पवेलियन भेज दिया. इसके बाद भारतीय बल्लेबाजी संभल नहीं सकी और पूरी टीम 89 रन पर आउट हो गई.

गंभीर ने मैच के बाद कहा- इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई अनप्लेएबल गेंद नहीं होती. हमें शुरुआती 10 ओवर निकालने की जरूरत थी. मैट हेनरी ने अच्छी जगह गेंदबाजी की, लेकिन हमें उसका सामना करने में सक्षम होना चाहिए था. जब आप 90 के आसपास के स्कोर पर ऑलआउट होते हैं तो चिंता होना स्वाभाविक है. ये परिस्थितियां वर्ल्ड कप के करीब की हैं. पिछले मैच में भी हमने सात विकेट गंवाए थे. यह चिंता की बात है.

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पिछले मैच का भी दिया उदाहरण

गंभीर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे का भी जिक्र किया. उस मुकाबले में भारत ने डकवर्थ-लुईस नियम (DLS) के तहत जीत दर्ज की थी, लेकिन टीम ने 111 रन तक अपने सात विकेट गंवा दिए थे. गंभीर के मुताबिक, लगातार इस तरह विकेट गिरना टीम के लिए चिंता का विषय है.

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उन्होंने कहा- पिछले मैच में भी हम 111 रन पर सात विकेट गंवा चुके थे. यह थोड़ी चिंता की बात है. हमें मानसिक और स्क‍िल के लेवल पर ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना होगा. इन हालात में 35-40 रन बिना विकेट गंवाए बनाना भी ठीक है. हमारे पास अनुभव है और उम्मीद है कि हम आखिरी मैच में परिस्थितियों के मुताबिक खुद को ढालेंगे.

गेंदबाजों का किया बचाव, फील्डिंग पर उठाए सवाल

न्यूजीलैंड के 333 रन बनाने के बावजूद गंभीर ने भारतीय गेंदबाजी इकाई की ज्यादा आलोचना नहीं की. हालांकि, उन्होंने फील्डिंग में हुई गलतियों को हार की एक वजह बताया. गंभीर ने कहा कि विल यंग का कैच पकड़ लिया जाता तो मैच की तस्वीर अलग हो सकती थी.

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उन्होंने कहा- आक‍िब नबी बदकिस्मत रहे. अगर हमने विल यंग को आउट कर दिया होता तो शायद चीजें अलग होतीं. बाद में सोचने से कई बातें समझ आती हैं. हमने कैच छोड़े और इसकी कीमत चुकानी पड़ी. हम सभी को अपनी गेंदबाजी इकाई पर गर्व होना चाहिए.

वॉबल सीम पर क्या बोले गंभीर?

मैच में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की वॉबल सीम (Wobble Seam) गेंदबाजी भी चर्चा में रही. जब गंभीर से पूछा गया कि भारतीय बल्लेबाजों को इस तरह की गेंदों से निपटने के लिए क्या करना होगा, तो उन्होंने तकनीकी पहलुओं में जाने से इनकार किया.

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गंभीर ने कहा- मैं तकनीकी बातों में नहीं जाना चाहता. गेंद में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं था. गेंद की मूवमेंट को रोकना बल्लेबाज का काम है. सीम से ज्यादा गेंदबाजी की सही जगह और लेंथ ने हमें परेशान किया. हमारे बल्लेबाज क्रीज पर ही फंसकर रह गए.

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