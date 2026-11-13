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सीता बनीं जया प्रदा, शेयर की लव-कुश संग पुरानी फोटो, साई पल्लवी से हुई तुलना

'रामायण' में सीता के रूप में साई पल्लवी की एक्टिंग पर दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाओं के बीच, दिग्गज एक्ट्रेस जया प्रदा ने अपनी 1997 की फिल्म 'लव कुश' से एक पुरानी तस्वीर शेयर की.

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जया प्रदा ने शेयर की फोटो (Photo: Instagram/jayapradaofficial)
जया प्रदा ने शेयर की फोटो (Photo: Instagram/jayapradaofficial)

रामायण पर कई बार फिल्में, टीवी शो और वेब सीरीज बन चुकी हैं. जहां हर कोई नितेश तिवारी की 'रामायण' की चर्चा कर रहा है, जिसमें रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी मुख्य भूमिकाओं में हैं, वहीं इस बीच दिग्गज एक्ट्रेस जया प्रदा ने फिल्म 'लव कुश' की एक पुरानी तस्वीर शेयर की, जिसमें वह सीता के किरदार में नजर आ रही हैं. 1997 में रिलीज हुई इस फिल्म में जितेंद्र (भगवान राम), अरुण गोविल (लक्ष्मण) और दारा सिंह (भगवान हनुमान) भी थे.

जया ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'लव कुश की पुरानी तस्वीर.' 

पोस्ट पर लोगों के रिएक्शन
जया की यह पोस्ट 'रामायण' के रिलीज होने और सीता के किरदार में साई पल्लवी के एक्टिंग को लेकर चल रही बहस के बीच आई है. तस्वीर पर रिएक्शन देते हुए एक यूजर ने कमेंट किया, 'अब तक की सबसे बेहतरीन सीता! चाहे 'बापू का सीताकल्याणम' हो या 'लव कुश'! जया प्रदा ने सीता के रूप में एक आकर्षक और दिव्य रानी का किरदार बखूबी निभाया है! साई पल्लवी, जया प्रदा की बराबरी नहीं कर सकतीं.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एक अन्य इंस्टाग्राम यूजर ने लिखा, 'अगर खूबसूरती की कोई परिभाषा है, तो वह हमारी जया प्रदा हैं. उनकी जगह कोई नहीं ले सकता. मैं 90 के दशक का बच्चा हूं और मेरी पसंदीदा एक्ट्रेस जया प्रदा गारू हैं.'

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एक और यूजर ने कमेंट किया, 'लव कुश' फिल्म. माता सीता के किरदार के लिए एकदम सही चुनाव और बेहतरीन अभिनय.'

'रामायण' में साई पल्लवी बनीं सीता
'रामायण' में साई पल्लवी की एक्टिंग पर आलोचकों और दर्शकों से ज्यादातर पॉजिटिव प्रतिक्रियाएं मिली हैं. हालांकि, दर्शकों का एक वर्ग ऐसा भी है जो सीता के रूप में उनके एक्टिंग से खुश नहीं है. उनका मानना ​​है कि कोई और एक्ट्रेस इस किरदार के साथ बेहतर न्याय कर सकती थीं.

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'रामायण' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
इस बीच, 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. फिल्म ने आठ दिनों में दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है, जबकि भारत में इसका नेट कलेक्शन 564.60 करोड़ रुपये रहा है. उम्मीद है कि दूसरे हफ्ते में भी फिल्म अच्छा प्रदर्शन करेगी.

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