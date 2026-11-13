25 करोड़ का स्मैक, 50 किलो केमिकल और एसिड... अररिया में नशे के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार

बिहार के अररिया में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत तीन अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर पुलिस ने छह अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से 4 किलो 80 ग्राम स्मैक और इसे तैयार करने में इस्तेमाल होने वाला 50 किलोग्राम सोडियम कार्बोनेट बरामद किया गया है. पुलिस के मुताबिक, जब्त स्मैक और केमिकल की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 25 करोड़ रुपये से अधिक है.

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गिरफ्तार आरोपियों में पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के चार और अररिया के दो निवासी शामिल हैं. पुलिस ने इनके पास से बिना नंबर की काले रंग की स्कॉर्पियो, छह स्मार्टफोन, डिजिटल तराजू और नशीला पदार्थ तैयार करने में इस्तेमाल होने वाली दूसरी सामग्री भी जब्त की है. बरामद सामान में एक गैलन एसिड, पांच लीटर डिस्टिल वाटर, 500 ग्राम प्लास्टिक के जीपर और एक बड़ा टब शामिल है.

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एसपी जितेंद्र कुमार ने पुलिस कार्यालय में इस कार्रवाई की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जिले में सूखे नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह बड़ी कामयाबी मिली है. एसडीपीओ सुशील कुमार के नेतृत्व में डीआईयू टीम, नगर थाना और अररिया आरएस थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त ऑपरेशन चलाया था. शुरुआती जांच में स्मैक तस्करी के पीछे अंतर्राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय गिरोह की संलिप्तता के संकेत मिले हैं.

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एनएच-27 पर पहली कार्रवाई, 812 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, पहली कार्रवाई अररिया आरएस थाना क्षेत्र में एनएच-27 स्थित हड़ियाबाड़ा टोल प्लाजा के पास की गई. यहां पश्चिम बंगाल के मालदा निवासी इस्माईल शेख को 812 ग्राम स्मैक और एक मोबाइल फोन के साथ पकड़ा गया. पूछताछ में उसने बताया कि वह नशे की यह खेप जोगबनी निवासी रियाज अंसारी को देने आया था.

इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए रियाज अंसारी को जोगबनी स्टेशन रोड से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब दोनों के बीच तस्करी के नेटवर्क और खेप की सप्लाई से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है.

दूसरी कार्रवाई नगर थाना क्षेत्र में हुई. पुलिस को सूचना मिली थी कि पूर्णिया की तरफ से आ रही एक यात्री बस में स्मैक की खेप ले जाई जा रही है. इसके बाद टीम ने बस की घेराबंदी कर तलाशी ली. इस दौरान पश्चिम बंगाल के मालदा निवासी रिंकू महलदार के पास से 1 किलो 416 ग्राम स्मैक बरामद हुआ. उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया.

बिना नंबर की स्कॉर्पियो से मिला क्रूड स्मैक और बनाने का केमिकल

तीसरी कार्रवाई एनएच-27 पर वाहन जांच के दौरान की गई. आरएस थाना पुलिस और डीआईयू टीम ने एक बिना नंबर की काली स्कॉर्पियो को रोककर तलाशी ली. गाड़ी के अंदर से 1 किलो 852 ग्राम क्रूड स्मैक बरामद हुआ. इसके साथ ही 50 किलोग्राम सफेद पाउडर यानी सोडियम कार्बोनेट भी मिला, जिसका इस्तेमाल स्मैक तैयार करने में किया जाता था.

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पुलिस ने स्कॉर्पियो से एक गैलन एसिड, पांच लीटर डिस्टिल वाटर, 500 ग्राम प्लास्टिक के जीपर, छह स्मार्ट मोबाइल फोन और एक बड़ा टब भी जब्त किया. जांच में सामने आया है कि तस्कर पश्चिम बंगाल से नशे की खेप लेकर बिहार में सप्लाई करने की तैयारी में थे. बरामद सामग्री से बड़े स्तर पर नशीला पदार्थ तैयार करने और उसकी पैकिंग किए जाने की आशंका है.

मालदा से अररिया तक फैला नेटवर्क, अंतरराष्ट्रीय गिरोह की जांच

पुलिस ने गिरफ्तार छह आरोपियों की पहचान पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कलियाचक निवासी इस्माईल शेख, रिंकू महलदार, रमजानी महलदार और नबीरुल के रूप में की है. इनके अलावा अररिया जिले के जोगबनी स्थित हाजी मोहल्ला, वार्ड संख्या 24 निवासी रियाज अंसारी और फारबिसगंज के हरिपुर वार्ड संख्या 9 निवासी मुकेश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है.

एसपी जितेंद्र कुमार के मुताबिक, इस पूरे मामले में तस्करी के अंतर्राज्यीय और अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि स्मैक कहां तैयार किया जा रहा था, इसकी सप्लाई किन इलाकों में होती थी और इस नेटवर्क से दूसरे कौन-कौन लोग जुड़े हैं. 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत नशे के कारोबार में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

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