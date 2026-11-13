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Gold-Silver Rate Update: दिल्‍ली में सस्‍ता हुआ सोना, चांदी के दाम में 3500 रुपये की गिरावट

दिल्‍ली के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. सोना 2500 रुपये प्रति 10 ग्राम गिर गया है, जबकि चांदी की कीमत 3500 रुपये टूट चुकी है.

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सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट. (Photo: PTI)
सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट. (Photo: PTI)

सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. दिल्‍ली के सर्राफा बाजार में 13 नंवबर को सोना लगातार चौथे दिन गिरा है. चांदी के दाम में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है. 99.9% शुद्धता वाला सोना 2,500 रुपये टूटकर ₹1,40,900 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि चांदी की कीमत में भी ₹3,500 प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली है. 

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के मुताबिक, गुरुवार को सोना ₹1,43,400 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, जो शुक्रवार को घटकर ₹1,40,900 पर आ गया. चांदी पिछले सत्र में स्थिर रहने के बाद आज गिरावट देखने को मिली है और इसकी कीमत ₹3,500 घटकर ₹1,84,000 प्रति किलोग्राम पर आ गई है.

एमसीएक्‍स पर भी सोने-चांदी के दाम में गिरावट
एमसीएक्‍स पर भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है. दिसंबर फ्यूचर के लिए चांदी के दाम 1700 रुपये घटकर 1.77 लाख रुपये प्रति किलो पर आ चुके हैं. वहीं सोने की कीमत करीब 300 रुपये गिरकर 1.36 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ चुकी है. 

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सोने-चांदी में गिरावट की वजह
सोने की कीमतों में गिरावट दिवाली के बाद कमजोर खुदरा मांग और अंतरराष्ट्रीय बाजार में नरमी के कारण हैं. घरेलू बाजार या शेयर बाजार में गोल्‍ड-सिल्‍वर या ईटीएफ की खरीदारी घटी हुई है. वहीं दूसरी ओर, ग्‍लोबल स्‍तर पर भी कीमतें कजोर हुई हैं. रुपये की तुलना में डॉलर भी मजबूत दिखाई दे रहा है. 

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अमेरिका में महंगाई में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिस कारण फेड रिजर्व की ओर से रेट में बढ़ोतरी की उम्‍मीद फिर से उठ रही है. ऐसे में सेफ असेट जैसे सोना और चांदी पर महंगाई का दबाव आया है और गिरावट देखी जा रही है. 

इंटरनेशनल मार्केट में सोने-चांदी का भाव
वैश्विक बाजार में गुरुवार की तेज गिरावट के बाद शुक्रवार को सोने की कीमत में कुछ रिकवरी देखने को मिली है. स्पॉट गोल्ड करीब 27.21 डॉलर यानी 1% बढ़कर 3,904.87 डॉलर प्रति औंस पर था. इससे पहले पिछले सत्र में इसमें करीब 3% की गिरावट आई थी और यह 3,877.52 डॉलर प्रति औंस पर आ गया था. वहीं चांदी करीब 50.04 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रही. 

जियो-पॉलिटिकल तनाव पर भी नजर 
अमेरिकी डाटा के साथ ही सोने और चांदी की कीमतों का असर जियो-पॉलिटिकल तनाव का भी पड़ने वाला है. ट्रंप के नए बयान से ईरान और अमेरिका के बीच फिर से तनाव बढ़ा है. ऐसे में तेल की कीमतें ऊपर आ गई हैं, जिसने सोने-चांदी की कीमतों को प्रभावित किया है.

(नोट- सोने या चांदी में किसी भी तरह से निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)  

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