न्यूजीलैंड के खिलाफ शुक्रवार (13 नवंबर) को चौथे वनडे में टीम इंडिया को 244 रनों की करारी हार का सामना करना पड़ा. इस मैच में कीवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. उन्होंने 27 रन देकर 6 विकेट झटके और भारत को शुरुआती झटके देते हुए जीत की राह आसान कर दी. लेकिन मैच के बाद विराट कोहली ने कुछ ऐसा किया, जिसने क्रिकेट फैन्स का दिल जीत लिया.

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दरअसल, विराट कोहली ने मैट हेनरी को अपनी जर्सी गिफ्ट की. खास बात यह है कि हेनरी ने ही इस मुकाबले में कोहली को खाता खोलने का मौका तक नहीं दिया था. दोनों खिलाड़ियों की मुलाकात मैच के बाद हुई, जहां कोहली ने हेनरी को जर्सी दी. इस दौरान दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी और उनके बीच मैच को लेकर थोड़ी बातचीत भी हुई.

हेनरी ने पहले ओवर में मचाया था कहर

माउंट माउंगानुई के बे ओवल में खेले गए इस मुकाबले में मैट हेनरी ने पहले ही ओवर में भारतीय टॉप ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया था. उन्होंने रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया. वनडे क्रिकेट में यह पहला मौका था, जब भारतीय टीम ने अपने शुरुआती तीन विकेट बिना कोई रन बनाए गंवा दिए.

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हेनरी ने पारी की पांचवीं गेंद पर कोहली को बोल्ड किया. शुरुआत में वह आउट स्विंग गेंदें डाल रहे थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने एक गेंद अंदर की तरफ निकाली. गेंद नीची रही और कोहली के बल्ले और पैड के बीच से निकलकर स्टंप्स में जा घुसी. कोहली चार गेंदों का सामना कर डक पर आउट हुए.

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इसके बाद हेनरी ने स्टैंड-इन कप्तान श्रेयस अय्यर को भी गोल्डन डक पर LBW आउट किया. उन्होंने रिव्यू की मदद से यह विकेट हासिल किया. भारत की बड़े लक्ष्य का पीछा करने की उम्मीदों को यहीं बड़ा झटका लगा. ईशान किशन (27), अक्षर पटेल (21) और नमन धीर (21) ने कुछ संघर्ष जरूर किया, लेकिन टीम लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंच सकी.

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हेनरी ने वापसी करते हुए ईशान किशन, कुलदीप यादव और गुरनूर बराड़ के विकेट भी अपने नाम किए. इस तरह उन्होंने 6 विकेट लेकर अपने वनडे करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. उनके 6/27 के आंकड़े इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की बड़ी जीत की सबसे अहम वजह बने.

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हेनरी ने बताया कैसे मिली इतनी सफलता

मैच के बाद मैट हेनरी ने अपने प्रदर्शन और पहले ओवर में तीन विकेट लेने के अनुभव पर भी बात की. उन्होंने कहा कि तेज हवा के कारण चीजें काफी आसान रहीं और उनकी रणनीति बिल्कुल साधारण थी. उन्होंने यह भी माना कि इस प्रदर्शन में थोड़ी किस्मत का साथ भी मिला.

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उन्होंने कहा कि हवा जिस दिशा में चल रही थी, उसे देखते हुए मैं स्विंग को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं था. पहली गेंद से ही कोशिश थी कि अपनी ताकत के मुताबिक गेंदबाजी करूं और स्टंप्स को निशाना बनाऊं. हमें पता था कि नई गेंद के साथ एक छोटा सा मौका मिलेगा, जब बल्लेबाजों पर दबाव बनाया जा सकता है. इसलिए प्लान‍िंग को जितना संभव हो सके, उतना आसान रखा. जब पहली ही गेंद पर गेंद इतनी तेजी से मूव करती है तो बल्लेबाजों के लिए मुश्किल हो जाती है.





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