Bathroom Cleaning Tips: बाथरूम की दीवारों पर जम गई है फफूंदी? इन आसान तरीकों से करें सफाई

रोजाना की जाने वाली साफ-सफाई में लोग अक्सर बाथरूम को नजरअंदाज करते हैं. लेकिन कभी-कभार लोग जब बाथरूम की सफाई करने का मन बनाते हैं, तो अक्सर फर्श, नल और टाइल्स को चमकाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन दीवारों के कोनों और टाइल्स के बीच की जगह पर नजर नहीं जाती. धीरे-धीरे इन्हीं जगहों पर काले या हरे रंग के धब्बे दिखने लगते हैं. कई बार बाथरूम से सीलन की बदबू भी आने लगती है. अगर आपके घर में भी ऐसा हो रहा है, तो इसे सिर्फ गंदगी समझकर नजरअंदाज न करें. ये फफूंदी हो सकती है, जो लगातार नमी बने रहने के कारण पनपती है.



जी हां. अगर आपने कुछ बातों पर ध्यान नहीं दिया तो यही फफूंदी बाथरूम की दीवारों को अपना घर बना लेगी और सब गंदा लगने लगता है. लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है. अच्छी बात यह है कि कुछ आसान तरीकों से इसकी सफाई की जा सकती है. आइए जानते हैं कि बाथरूम की दीवारों से फफूंदी कैसे हटाएं और इसे दोबारा जमने से कैसे रोकें.



बाथरूम की दीवारों पर क्यों जम जाती है फफूंदी?

नहाने के बाद बाथरूम में भाप और नमी रहना आम बात है. परेशानी तब शुरू होती है, जब यह नमी लंबे समय तक बनी रहती है. अगर बाथरूम में खिड़की नहीं है, एग्जॉस्ट फैन ठीक से काम नहीं करता या दीवारों पर पानी जमा रहता है, तो फफूंदी पनपने लगती है.

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बाथरूम में फफूंदी अक्सर शॉवर के आसपास, दीवारों के कोनों और टाइल्स के बीच की ग्राउट में ज्यादा दिखाई देती है. साबुन के बचे हुए निशान और शरीर से निकलने वाला तेल भी सरफेस पर गंदगी जमा होने की वजह बनते हैं. ऐसे में नियमित सफाई के साथ बाथरूम को सूखा रखना भी जरूरी है.

कैसे पहचानें कि दीवारों पर फफूंदी जम गई है?

अगर बाथरूम की दीवारों, टाइल्स या उनके बीच की जगह पर काले, हरे या सफेद रंग के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो ये फफूंदी के निशान हो सकते हैं. इसके अलावा, बाथरूम में लगातार सीलन जैसी बदबू आना भी नमी की समस्या का संकेत हो सकता है.

कई बार सफाई करने के बाद भी ये धब्बे वापस आ जाते हैं. ऐसा होने पर सिर्फ ऊपर से सफाई करना काफी नहीं होता. ये भी देखना जरूरी है कि कहीं पाइप से पानी तो लीक नहीं हो रहा या दीवार के अंदर नमी तो नहीं बनी हुई है.

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सफेद सिरके से साफ करें फफूंदी के दाग

बाथरूम की टाइल्स पर लगी हल्की फफूंदी साफ करने के लिए सफेद सिरका इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, इसे हर तरह की दीवार या पत्थर पर इस्तेमाल करना सही नहीं है. खासकर नेचुरल पत्थर के सरफेस पर सिरका नुकसान पहुंचा सकता है.

सफाई के लिए पहले बाथरूम में हवा आने-जाने का इंतजाम करें और हाथों में ग्लव्स पहनें. जहां पर फफूंदी है उस जगह पर सिरके का इस्तेमाल करने से पहले एक छोटे हिस्से पर चेक कर लें. फिर इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक सफाई करें और जरूरत पड़ने पर छोटे ब्रश से हल्के हाथों से रगड़ें.

ध्यान रखें कि सिरके को ब्लीच या किसी दूसरे क्लीनर के साथ बिल्कुल न मिलाएं. ऐसा करने से खतरनाक गैसें निकल सकती हैं.

बेकिंग सोडा से हटाएं जिद्दी निशान

टाइल्स और ग्राउट पर जमा गंदगी साफ करने के लिए बेकिंग सोडा भी मददगार हो सकता है. ये टाइल्स या दीवारों पर जमी गंदगी को रगड़कर हटाने में मदद करता है, लेकिन इसे फफूंदी का पक्का इलाज न समझें.

इसके लिए थोड़े बेकिंग सोडा में पानी मिलाकर पेस्ट बना लें. इसे जिस जगह पर फफूंदी है उस जगह पर लगाएं और सॉफ्ट ब्रश या स्पंज की मदद से धीरे-धीरे साफ करें. इसके बाद सतह को पानी से धोकर अच्छी तरह सुखा दें.

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अगर टाइल्स पर खरोंच आने का डर है, तो सख्त स्क्रब या तार वाले ब्रश का इस्तेमाल न करें. वहीं, अगर सफाई के बाद भी धब्बे बने रहते हैं या दोबारा उभर आते हैं, तो फफूंदी की वजह का पता लगाना जरूरी है.

ब्लीच से सफाई करते समय न करें ये गलती

फफूंदी के दाग हटाने के लिए कुछ लोग ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसे मनमाने तरीके से इस्तेमाल करना नुकसानदायक हो सकता है. ब्लीच हर तरह की दीवार या सतह के लिए सही नहीं है और इससे दीवार के अंदर मौजूद नमी की समस्या भी खत्म नहीं होती.

अगर सफाई के लिए ब्लीच का इस्तेमाल जरूरी हो, तो प्रोडक्ट के लेबल पर दिए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें. सफाई के समय ग्लव्स पहनें और खिड़की खोलकर या एग्जॉस्ट फैन चलाकर वेंटिलेशन सही रखें. ब्लीच को सिरके, टॉयलेट क्लीनर, अमोनिया या किसी दूसरे क्लीनर के साथ कभी न मिलाएं. इससे जहरीली गैस निकल सकती है.

फफूंदी को दोबारा जमने से कैसे रोकें?

बाथरूम की दीवारों से फफूंदी हटाने के बाद सबसे जरूरी है कि वहां नमी जमा न होने दें. इसके लिए रोजमर्रा की आदतों में कुछ छोटे बदलाव कर सकते हैं.

नहाने के बाद दीवारें सुखाएं: टाइल्स और कांच पर जमा पानी को स्क्वीजी या साफ कपड़े से हटा दें.

एग्जॉस्ट फैन चलाएं: नहाते समय और उसके बाद कुछ देर तक फैन चलाएं, ताकि भाप बाहर निकल सके.

दरवाजा या खिड़की खुली रखें: अगर हो सके, तो नहाने के बाद बाथरूम में एयर फ्लो बनाए रखें.

कोनों की रेगुलर सफाई करें: टाइल्स के बीच की जगह, शॉवर के आसपास और दीवारों के कोनों को साफ रखें.

पानी की लीकेज पर ध्यान दें: पाइप, नल या दीवार से पानी रिस रहा हो, तो उसे जल्द ठीक कराएं.

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