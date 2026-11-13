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गाजियाबाद की वोटर लिस्ट से 10 लाख पात्र वोटर गायब! नाम जोड़ने के लिए चलेगा विशेष अभियान

गाजियाबाद में करीब 10 लाख पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने का लक्ष्य रखा गया है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की तैयारियों की समीक्षा की.

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गाजियाबाद में 10 लाख पात्र मतदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य चुनाव आयोग ने रखा है. (Representational Image-ITG)
गाजियाबाद में 10 लाख पात्र मतदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य चुनाव आयोग ने रखा है. (Representational Image-ITG)

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में करीब 10 लाख पात्र नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए चुनाव आयोग स्पेशल अभियान चलाएगा. इस पूरे मामले में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने आज  गाजियाबाद में अधिकारियों के साथ बैठक की. इसमें विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की तैयारियों की समीक्षा की गई. आयोग का मकसद है कि कोई भी पात्र नागरिक वोटर बनने से छूटे नहीं.

गाजियाबाद की मौजूदा वोटर लिस्ट में 23 लाख से ज्यादा लोगों के नाम दर्ज हैं. अनुमान है कि करीब 10 लाख ऐसे लोग हैं, जो वोटर बनने की पात्रता रखते हैं, लेकिन उनका नाम लिस्ट में नहीं है. इन लोगों को जोड़ने के लिए सरकारी विभागों के साथ सामाजिक संगठनों और दूसरी संस्थाओं की भी मदद ली जाएगी.

17 नवंबर को जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट

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उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 17 नवंबर 2026 को जारी होगी. इसके बाद 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक लोग इस लिस्ट पर दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे. इस दौरान नए वोटर अपना नाम जुड़वा सकेंगे. वहीं, गलत नाम हटवाने और जानकारी में सुधार कराने का भी मौका मिलेगा.

यह भी पढ़ें: PDA, SIR, चंदा चोरी, बुलडोजर एक्शन... आजतक के इंटरव्यू में CM योगी आदित्यनाथ ने खोले कई राज

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इसके लिए तीन तरह के फॉर्म तय किए गए हैं. फॉर्म-6 भरकर नए वोटर अपना नाम जुड़वा सकेंगे. फॉर्म-7 के जरिए किसी नाम पर आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी. इसके अलावा अपात्र व्यक्ति का नाम हटवाने के लिए भी इसी फॉर्म का इस्तेमाल होगा. वहीं, फॉर्म-8 से नाम, पता और दूसरी जानकारियों में सुधार कराया जा सकेगा. पता बदलने, वोटर कार्ड बदलवाने और दिव्यांग मतदाता के तौर पर पहचान दर्ज कराने के लिए भी यही फॉर्म भरना होगा.

नवंबर में चार दिन बूथों पर मिलेंगे BLO

लोगों की मदद के लिए नवंबर में चार दिन विशेष अभियान चलाया जाएगा. ये अभियान 21, 22, 28 और 29 नवंबर को होंगे. इन दिनों बूथ लेवल अधिकारी (BLO) अपने-अपने मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे. लोग उनसे मिलकर नाम जुड़वाने या दूसरी गलतियां ठीक कराने के लिए आवेदन दे सकेंगे.

इस अभियान में RWA, स्कूल-कॉलेज, सामाजिक संगठन और सरकारी विभाग भी शामिल होंगे. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी पात्र नागरिकों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए.

यह भी पढ़ें: कोई मतदाता न छूटे... SIR लिस्ट से बाहर हुए वोटरों का फिर होगा वेरिफिकेशन, EC ने 7 राज्यों को दिए निर्देश

यूपी में 84 फीसदी पात्र लोग ही वोटर

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि, उत्तर प्रदेश में 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के करीब 16 से 17 करोड़ नागरिक हैं. इनमें से 13.56 करोड़ लोगों के नाम ही वोटर लिस्ट में दर्ज हैं. यानी राज्य में पात्र नागरिकों के पंजीकरण का रेशियो करीब 84 फीसदी है.

दावे और आपत्तियों का निपटारा 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा. इसके बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम वोटर लिस्ट जारी होगी. ड्राफ्ट सूची वेबसाइट के साथ मतदान केंद्रों और संबंधित चुनाव अधिकारियों के कार्यालयों में भी उपलब्ध रहेगी. इसकी प्रतियां मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी दी जाएंगी.

यह भी पढ़ें: SIR में वोटर लिस्ट से नाम गायब होने पर दोबारा भर सकेंगे फॉर्म-6, चुनाव आयोग ने दी सफाई

चुनाव आयोग ने लोगों से अपील की है कि वे 17 नवंबर को जारी होने वाली सूची में अपना और परिवार के सदस्यों का नाम जरूर जांचें. नाम नहीं होने पर फॉर्म-6 और जानकारी गलत होने पर फॉर्म-8 भरकर आवेदन करें.

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