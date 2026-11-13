मैसूर को मिली देश के पहले LED डोम प्लैनेटेरियम 'कॉसमॉस' की सौगात, PM मोदी ने किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर में चामुंडी पहाड़ी की तलहटी पर स्थित कॉसमॉस नामक भारत के पहले LED डोम प्लैनेटेरियम का उद्घाटन किया. इस आधुनिक सुविधा को उन्होंने देश के युवाओं और नागरिकों को समर्पित किया. प्रधानमंत्री ने अंदर शो देखकर इसे अद्भुत अनुभव बताया.

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उन्होंने कहा कि आज जब भारत विज्ञान के क्षेत्र में एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल कर रहा है, तब मैसूर इस अल्ट्रा-मॉडर्न प्लैनेटेरियम के जरिए देश की वैज्ञानिक यात्रा में नया अध्याय जोड़ रहा है. प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि वाडियार परिवार ने बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई थी.

ऐसे संस्थानों ने पीढ़ियों तक छात्रों और शोधकर्ताओं को आगे बढ़ने के अवसर दिए हैं. उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, मैसूर विश्वविद्यालय, विभिन्न सरकारी विभागों और निर्माण से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी. साथ ही पूरे देश को इस मौरे पर शुभकामनाएं दीं.

जय विज्ञान से जय अनुसंधान तक का सफर

प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र करते हुए कहा कि अटल जी ने 'जय जवान, जय किसान' में 'जय विज्ञान' जोड़ा था. उसके बाद उन्होंने खुद 'जय अनुसंधान' जोड़ा. इक्कीसवीं सदी का भारत इसी दृष्टि के साथ आगे बढ़ रहा है और देश के युवा इस दिशा में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रहे हैं.

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पिछले साल भारत ने मुंबई में इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स की मेजबानी की थी जिसमें युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. इस साल इसकी अगली संस्करण की तैयारियां भी चल रही हैं. यह प्लैनेटेरियम सिर्फ एक आधुनिक इमारत नहीं बल्कि विज्ञान को आम लोगों खासकर युवाओं तक पहुंचाने का माध्यम है.

LED डोम तकनीक से आकाश और अंतरिक्ष के दृश्य बहुत जीवंत तरीके से दिखाए जा सकते हैं. इससे छात्रों में खगोल विज्ञान और शोध के प्रति रुचि बढ़ेगी. मैसूर जैसे ऐतिहासिक शहर में यह सुविधा विज्ञान और संस्कृति के मेल को भी दर्शाती है.

युवाओं के लिए प्रेरणा और भविष्य की दिशा

प्रधानमंत्री के शब्दों से साफ है कि सरकार विज्ञान और अनुसंधान को प्राथमिकता दे रही है. जय अनुसंधान का नारा युवाओं को इनोवेट करने और नई खोजें करने के लिए प्रेरित करता है. कॉसमॉस प्लैनेटेरियम इसी सोच का व्यावहारिक रूप है. यहां आने वाले छात्र और आम नागरिक अंतरिक्ष की दुनिया को करीब से समझ सकेंगे. इससे वैज्ञानिक सोच का विकास होगा और देश की अगली पीढ़ी और मजबूत बनेगी.

मैसूरु में यह परियोजना स्थानीय संस्थानों और केंद्र सरकार के सहयोग का अच्छा उदाहरण है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स और मैसूर विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही. ऐसे प्रयास देश के विभिन्न हिस्सों में विज्ञान की अलख जगाने में मदद करते हैं. प्रधानमंत्री ने इस मौके पर पूरे देश को शुभकामनाएं देते हुए युवाओं के उत्साह की सराहना की.

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कॉसमॉस का उद्घाटन भारत की वैज्ञानिक प्रगति का प्रतीक है. यह न सिर्फ मैसूरु बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है. युवाओं को समर्पित यह सुविधा आने वाले सालों में कई जिज्ञासु मन तैयार करेगी जो देश को विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे.

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