सड़क पर पत्नी बेकी से क्यों भिड़े पैट कमिंस? उस्मान ख्वाजा थे वजह, वायरल वीडियो का खुला राज

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान पैट कमिंस और उनकी पत्नी बेकी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. इसमें दोनों सड़क पर किसी बात को लेकर बहस करते नजर आ रहे थे. इस वीडियो को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही थीं.

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अब खुद कमिंस ने खुद इस पूरे मामले का सच बता दिया है. उन्होंने साफ किया कि दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ था, बल्कि बेकी उस्मान ख्वाजा के हालिया खुलासों से काफी नाराज थीं.

कमिंस ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वायरल वीडियो पर भी बात की. उन्होंने कहा कि उनकी निजी जिंदगी को इस तरह सार्वजनिक करना थोड़ा हास्यास्पद है. कमिंस के मुताबिक, बातचीत का मुद्दा उस्मान ख्वाजा ही थे. बेकी उनके बयानों से काफी निराश और नाराज थीं.

कमिंस ने कहा- जब इस विषय पर बात हो ही रही है तो बता दूं कि हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ था. बेकी उस्मान को लेकर बहुत निराश थीं. वह काफी नाराज थीं और अपनी बात रख रही थीं.

ख्वाजा के आरोपों को कमिंस ने बताया पूरी तरह गलत

दरअसल, यह पूरा विवाद उस्मान ख्वाजा की किताब 'Sabr' में किए गए खुलासों से जुड़ा है. ख्वाजा ने 2018 के साउथ अफ्रीका दौरे पर हुए बॉल टैंपरिंग विवाद (Sandpaper Gate) को लेकर अपनी बात रखी है. उनके दावों के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में आठ साल पुराने मामले पर फिर बहस छिड़ गई है.

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ख्वाजा के दावों पर जवाब देते हुए कमिंस ने कहा कि यह कहना 100 फीसदी गलत है कि उन्हें और गेंदबाजी चौकड़ी के बाकी सदस्यों मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और नाथन लायन को पता था कि मैदान पर सैंडपेपर ले जाया जा रहा है.

कमिंस ने कहा- अगर उनका मतलब है कि हम सभी जानते थे कि मैदान पर सैंडपेपर ले जाया जा रहा है, तो यह 100 फीसदी गलत है. मैं पिछले आठ साल से लगातार यही कहता आया हूं कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी. मुझे लगता है कि उस्मान ने इससे कहीं ज्यादा गंभीर बातें कही हैं. उनका कहना है कि मैं और दूसरे लोग सैंडपेपर से गेंद से छेड़छाड़ की प्लान‍िंग बनाने वाले मुख्य लोगों में शामिल थे. यह पूरी तरह बकवास है.

"We weren't having a spat. Becky was very frustrated, animated, and really not happy with Usman." MORE: https://t.co/0PIKdMHu6W https://t.co/xJvtxQaqYu — CODE Cricket (@codecricketau) November 12, 2026

दोस्ती अपनी जगह, लेकिन जवाबदेही भी जरूरी

कमिंस ने ख्वाजा को अपना दोस्त बताया, लेकिन उनके खुलासों के तरीके पर सवाल भी उठाए. उन्होंने कहा कि किसी की जिंदगी और प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों को इतनी लापरवाही से पेश नहीं किया जा सकता.

उन्होंने कहा- उस्मान मेरे दोस्त हैं, लेकिन दोस्त एक-दूसरे की जिंदगी और प्रतिष्ठा के साथ इतनी लापरवाही नहीं बरतते. अपनी किताब में उन्होंने मेरे और कई दूसरे लोगों के साथ-साथ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को लेकर भी ऐसा ही किया है. मैं उनके अपनी कहानी बताने का पूरी तरह समर्थन करता हूं, लेकिन हम जो कहते और करते हैं, उसकी जवाबदेही भी होनी चाहिए.

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कमिंस ने कहा कि वह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट से बेहद प्यार करते हैं और इस खेल ने उन्हें बहुत कुछ दिया है. इसलिए ख्वाजा के बयानों से उन्हें काफी परेशानी हुई है. उनके मुताबिक, इस विवाद का असर सिर्फ खिलाड़ियों पर नहीं, बल्कि उनके परिवारों पर भी पड़ता है.

कम‍िंस ने उस्मान को लेकर द‍िया भावुक बयान

कमिंस ने कहा- मैंने 15 साल तक क्रिकेट खेला है. न्यू साउथ वेल्स और ऑस्ट्रेलिया के लिए अपने डेब्यू के समय से ही उस्मान मेरे साथ रहे हैं. उन्होंने मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया है और वह मेरे दोस्त हैं. लेकिन यह लोगों की असल जिंदगी का मामला है. यह गंभीर विषय है और इससे सिर्फ खिलाड़ियों ही नहीं, उनके परिवारों की जिंदगी भी प्रभावित होती है.

उन्होंने आगे कहा कि 2018 का बॉल टैंपरिंग विवाद उन खिलाड़ियों के लिए बेहद दर्दनाक था. कमिंस के मुताबिक, उस समय जो कुछ हुआ, वह सभी के लिए और पूरे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए एक मुश्किल दौर था.

कमिंस ने एक बार फिर कहा कि ख्वाजा उनके दोस्त हैं, लेकिन लोगों की जिंदगी और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट से जुड़े इतने गंभीर मामले को हल्के अंदाज में पेश करना उन्हें सही नहीं लगता.

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