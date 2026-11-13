scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

प्रेम विवाह, घरेलू झगड़ा और फिर कत्ल... प्रयागराज में पत्नी ने पति को पत्थर से कूचकर मार डाला

प्रयागराज में पति-पत्नी के बीच हुआ घरेलू विवाद खूनी वारदात में बदल गया. पति ने पत्नी को थप्पड़ मारा तो गुस्से में उसने पत्थर से सिर पर कई वार कर दिए. 35 वर्षीय शेखर बंसल की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात का वीडियो सामने आया है. पुलिस ने आरोपी पत्नी उर्मिला केवट को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

Advertisement
X
शराब को लेकर होता था झगड़ा.(Photo: Screengrab)
शराब को लेकर होता था झगड़ा.(Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में घरेलू विवाद के बाद एक पत्नी ने अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी. यमुनानगर के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात का वीडियो अब सामने आया है. बताया जा रहा है कि पति ने विवाद के दौरान पत्नी को थप्पड़ मार दिया था. इससे गुस्साई महिला ने पास में पड़े पत्थर से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. गंभीर चोट लगने से शख्स की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

दरअसल, यह सनसनीखेज घटना 9 नवंबर की दोपहर करीब साढ़े तीन बजे की है. मृतक की पहचान 35 वर्षीय शेखर बंसल के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पत्नी का नाम 30 वर्षीय उर्मिला केवट है. जानकारी के मुताबिक, किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी. इसी दौरान शेखर ने गुस्से में उर्मिला को थप्पड़ मार दिया.

यह भी पढ़ें: यूपी चुनाव से पहले प्रयागराज में करवरिया परिवार का शक्ति प्रदर्शन: आरक्षण, यूजीसी और CM योगी पर उदयभान के बयानों से गरमाई सियासत

सम्बंधित ख़बरें

Husband, wife, and two children killed in Hardoi road accident (Photo- ITG)
हरदोई हादसा: झकझोर देगी मां-बाप और दो बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट!
Thousands of people thronged Udaybhan Karwariya’s public meeting (Photo- ITG)
यूपी चुनाव से पहले प्रयागराज में उदयभान करवरिया का शक्ति प्रदर्शन!
Phaphamau assembly seat political analysis and candidate updates for 2027 UP elections.
फाफामऊ विधानसभा सीट का क्या है सियासी समीकरण, कौन ठोक रहा दावेदारी? जानें
A flock of migratory birds among the boats (Photo- ITG)
प्रयागराज में सात समंदर पार से संगम पहुंचे विदेशी मेहमान
Crowds of devotees gather at ghats of Prayagraj (Photo- ITG)
भैया दूज पर प्रयागराज में आस्था का सैलाब, भाई-बहन लगा रहे पवित्र डुबकी

इसके बाद विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. गुस्से में उर्मिला ने पास में पड़े पत्थर से शेखर के सिर पर कई वार किए. हमले में गंभीर रूप से घायल शेखर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. अब इस पूरी घटना का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.

Advertisement

प्रेम विवाह के बाद साथ रह रहे थे पति-पत्नी

पुलिस के मुताबिक, शेखर बंसल ने उर्मिला केवट से प्रेम विवाह किया था. दोनों साथ रहते थे और उर्मिला अपने बेटे के साथ शेखर के घर में रह रही थी. शुरुआती जांच में पता चला है कि शेखर शराब पीने का आदी था. इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था.

प्रयागराज

बताया जा रहा है कि 9 नवंबर को भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था. विवाद के दौरान शेखर ने पत्नी को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद उर्मिला ने पत्थर से हमला कर दिया. पुलिस इस घटना के पीछे की परिस्थितियों और दोनों के बीच चल रहे घरेलू विवाद की भी जांच कर रही है.

घटना के बाद शंकरगढ़ थाने में हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए आरोपी महिला की तलाश की और 11 नवंबर को उर्मिला केवट को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने आरोपी पत्नी को भेजा जेल, वीडियो भी जांच में शामिल

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उर्मिला को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. पुलिस अब वारदात से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है.

Advertisement

इस बीच घटना का वीडियो भी सामने आया है. पुलिस इसे साक्ष्य के तौर पर विवेचना में शामिल कर रही है. जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि वारदात के समय क्या परिस्थितियां थीं और विवाद किस तरह इतना बढ़ गया कि महिला ने अपने पति की जान ले ली.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    प्रेम विवाह, घरेलू झगड़ा और फिर कत्ल... प्रयागराज में पत्नी ने पति को पत्थर से कूचकर मार डाला |
    गाजियाबाद की वोटर लिस्ट से 10 लाख पात्र वोटर गायब! नाम जोड़ने के लिए चलेगा विशेष अभियान |
    'विकसित गोवा' का सपना कैसे होगा पूरा? आजतक पर एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा |
    मोबाइल रिचार्ज के लिए हर महीने देने होंगे ₹350? Airtel के फाउंडर ने क्यों कही ये बात |
    Gold-Silver Rate Update: दिल्‍ली में सस्‍ता हुआ सोना, चांदी के दाम में 3500 रुपये की गिरावट |
    25 करोड़ का स्मैक, 50 किलो केमिकल और एसिड... अररिया में नशे के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार |
    मैसूर को मिली देश के पहले LED डोम प्लैनेटेरियम 'कॉसमॉस' की सौगात, PM मोदी ने किया उद्घाटन |
    Bathroom Cleaning Tips: बाथरूम की दीवारों पर जम गई है फफूंदी? इन आसान तरीकों से करें सफाई |
    सड़क पर पत्नी बेकी से क्यों भिड़े पैट कमिंस? उस्मान ख्वाजा थे वजह, वायरल वीडियो का खुला राज |
    सीता बनीं जया प्रदा, शेयर की लव-कुश संग पुरानी फोटो, साई पल्लवी से हुई तुलना
    Advertisement