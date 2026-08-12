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30 की उम्र में थमा इस स्टार ऑलराउंडर का सफर, अचानक कर दिया संन्यास का ऐलान, बहन भी है इंटरनेशनल क्रिकेटर

इंग्लैंड के घरेलू क्रिकेट में ससेक्स की ओर से खेलने वाले डैनी लैम्ब ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का मन बना लिया है. लैम्ब का यह ससेक्स के साथ आखिरी सीजन था.

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दिग्गज खिलाड़ी ने अचानक लिया संन्यास (PHOTO: Reuters)
दिग्गज खिलाड़ी ने अचानक लिया संन्यास (PHOTO: Reuters)

इंग्लैंड के क्रिकेटर डैनी लैम्ब ने 30 साल की उम्र में संन्यास का ऐलान कर दिया है. आखिर ऐसा क्या हुआ कि डैनी लैम्ब को इतनी जल्दी सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा करनी पड़ी.

इंग्लैंड के काउंटी टीम ससेक्स और लंकाशायर के लिए डैनी लैम्ब ने कई मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी हैं. दरअसल, इस ऑलराउंडर को यह फैसला किसी खराब फॉर्म की वजह से नहीं, बल्कि अपनी सेहत और डॉक्टरों की सख्त सलाह के कारण लेना पड़ा है. इस सीजन के दौरान एक मैच में डैनी लैम्ब की गर्दन में डिस्क हर्नियेशन हो गया था.

जिस वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई. मामला इतना बढ़ गया कि इसी साल जुलाई में उन्हें अचानक सर्जरी करानी पड़ी. काफी इलाज के बाद भी जब डॉक्टर इस नतीजे पर पहुंचे कि आगे क्रिकेट खेलना उनकी जिंदगी और लॉन्ग-टर्म हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है तो लैम्ब ने भारी मन से संन्यास का रास्ता चुना.

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'सेहत से बढ़कर कुछ नहीं'

संन्यास का ऐलान करते हुए 30 साल के लैम्ब ने कहा कि चोट की वजह से करियर का इस तरह अंत होना बेहद दर्दनाक है. लेकिन अपनी लॉन्ग-टर्म हेल्थ के लिए डॉक्टरों की सलाह मानना ही सही फैसला था. मुझे लंकाशायर और ससेक्स दोनों टीमों का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं. मैं कभी गॉड-गिफ़्टेड या सबसे टैलेंटेड खिलाड़ी नहीं था, लेकिन मैदान पर जब भी उतरा, टीम को जिताने के लिए अपना 100% दिया.

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10 साल का शानदार सफर हुआ खत्म

डैनी लैम्ब ने करीब 10 सालों के पेशेवर करियर में 150 से ज्यादा मैच खेले. वे दो बार काउंटी चैम्पियनशिप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे. इतना ही नहीं वह दो बार टी20 ब्लास्ट फाइनल डे तक पहुंचे. इंग्लिश क्रिकेट के इतिहास में उनके नाम एक अनोखा रिकॉर्ड भी दर्ज है. 

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लैम्ब की बहन भी रही हैं क्रिकेटर

साल 2018 में जब फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में 'कन्कशन सब्स्टिट्यूट' का नियम लागू हुआ था तो वे इंग्लैंड में रिप्लेसमेंट के तौर पर मैदान में उतरने वाले पहले खिलाड़ी बने थे. वे इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर एमा लैम्ब के बड़े भाई भी हैं. एमा लैम्ब इंग्लैंड की ओर से तीनों फॉर्मेट में 32 इंटरनेशनल मैच अभी तक खेल चुकी है. ससेक्स के हेड कोच पॉल फारब्रेस ने उनके संन्यास पर दुख जताते हुए कहा कि डैनी एक सच्चे मैच-विनर थे और टीम को डिविजन-वन में पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका रही.

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