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पति से नफरत, प्रेमी से इश्क और 5 लाख की डील! पत्नी ने रची हत्या की खौफनाक साजिश

दिल्ली के संगम विहार में 22 साल की शादी का खौफनाक अंत हो गया. पुलिस के मुताबिक, मंजू उर्फ नाजिया ने कथित प्रेमी चमन के साथ मिलकर पति मुन्ना लाल की हत्या की साजिश रची. नींद की गोलियां देने के बाद पिटाई, रस्सी से गला दबाने और करंट देने का आरोप है. पुलिस ने पत्नी समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

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प्रेमी समेत 3 गिरफ्तार.(Photo: Representational)
प्रेमी समेत 3 गिरफ्तार.(Photo: Representational)

दिल्ली के संगम विहार से पति की हत्या की ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें पत्नी पर ही अपने पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा है. पुलिस के मुताबिक, मंजू उर्फ नाजिया ने कथित प्रेमी चमन के साथ मिलकर अपने पति मुन्ना लाल को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. इसके बाद हत्या को चोरी के दौरान हुई वारदात का रूप देने की कोशिश की गई.

दरअसल, यह मामला 10 अगस्त की सुबह करीब 5:15 बजे सामने आया, जब पुलिस को एक अधेड़ व्यक्ति के घायल हालत में पड़े होने की सूचना मिली. पुलिस मौके पर पहुंची तो मुन्ना लाल मृत मिले. उनके शरीर पर चोटों के कई निशान थे. पत्नी ने पुलिस को बताया कि घर में चोर घुसे थे और इसी दौरान हुए विवाद में पति की जान चली गई.

यह भी पढ़ें: अंकित शर्मा हत्याकांड: नाजिम और कासिम की याचिका पर दिल्ली पुलिस को हाईकोर्ट का नोटिस

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हालांकि, पुलिस को मंजू की बताई कहानी पर शुरुआत से ही संदेह हुआ. जांच टीम ने CCTV फुटेज खंगाली, स्थानीय लोगों से पूछताछ की और फॉरेंसिक साक्ष्यों की जांच शुरू की. इन पड़तालों के दौरान पुलिस को घटनाक्रम में कई ऐसे बिंदु मिले, जो चोरी की कहानी से मेल नहीं खाते थे. इसके बाद शक की दिशा पत्नी की ओर मुड़ गई.

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5 लाख की डील और 20 हजार एडवांस

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में कथित साजिश की परतें सामने आईं. आरोप है कि मंजू ने चमन के साथ मिलकर पति की हत्या की योजना बनाई थी और इसके बदले उसे 5 लाख रुपये देने का वादा किया गया था. पुलिस का दावा है कि वारदात से पहले चमन को 20 हजार रुपये एडवांस भी दिए गए थे.

जांच के अनुसार, हत्या की रात पहले मुन्ना लाल को नींद की गोलियां दी गईं. इसके बाद चमन के घर पहुंचने का आरोप है. पुलिस के मुताबिक, मंजू और चमन ने मिलकर मुन्ना लाल के साथ मारपीट की. आरोप है कि इसके बाद रस्सी से उनका गला दबाया गया और करंट भी दिया गया.

पुलिस का कहना है कि हत्या के बाद आरोपियों ने घटनास्थल को अलग रूप देने की कोशिश की. घर में चोरी होने की कहानी बताकर जांच को भटकाने का प्रयास किया गया. हालांकि, CCTV और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने इस दावे की पड़ताल शुरू की और कुछ ही घंटों में मंजू पर संदेह काफी गहरा गया.

22 साल की शादी के बाद रिश्ते का खौफनाक अंत

यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि 22 साल की शादी के बाद पति की हत्या की साजिश में पत्नी के शामिल होने का आरोप लगा है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि दंपति के बीच संबंध किस तरह के थे और कथित तौर पर हत्या की योजना बनाने के पीछे वास्तविक वजह क्या थी.

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इस घटना ने हाल के दिनों में सामने आईं पति-पत्नी के बीच हिंसक घटनाओं की याद भी ताजा कर दी है. पुलिस के मुताबिक, मामले में पत्नी का कथित प्रेम संबंध और पति को रास्ते से हटाने की योजना जांच का अहम हिस्सा है. हालांकि, इन आरोपों की पूरी पुष्टि जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी.

डीसीपी साउथ डिस्ट्रिक्ट अनन्त मित्तल के अनुसार, हत्या के बाद सबूत मिटाने और चोरी का नाटक रचने की कोशिश की गई. उन्होंने बताया कि पुलिस की जांच आगे बढ़ने के बाद मंजू उर्फ नाजिया, चमन और उसके दोस्त किशन को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस ने पत्नी समेत तीन को किया गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान मंजू पर कथित साजिश को लेकर शक मजबूत होता गया. जांच एजेंसियों ने हत्या में इस्तेमाल तरीके, आरोपियों की भूमिका और वारदात के बाद बनाई गई कहानी से जुड़े पहलुओं को खंगाला. इसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

जांच में सामने आए पुलिस के दावों के अनुसार, चमन को हत्या के लिए रकम देने का वादा किया गया था और शुरुआती तौर पर 20 हजार रुपये दिए गए. अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस साजिश में किसकी क्या भूमिका थी और हत्या से पहले तथा बाद में आरोपियों ने कौन-कौन से कदम उठाए.

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फिलहाल, मंजू उर्फ नाजिया, चमन और किशन पुलिस की गिरफ्त में हैं. पुलिस CCTV फुटेज, फॉरेंसिक साक्ष्यों, पूछताछ और अन्य उपलब्ध सबूतों के आधार पर मामले की कड़ियां जोड़ रही है. पुलिस की जांच में सामने आए आरोपों के आधार पर संगम विहार की यह वारदात पति-पत्नी के रिश्ते में छिपे एक कथित खौफनाक षड्यंत्र की तस्वीर पेश करती है.

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