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हार्दिक पंड्या की तस्वीर देखते ही फैन्स में मची खलबली, IPL ऑक्शन से पहले DC ने लगाया बड़ा दांव?

दिल्ली कैपिटल्स ने हार्दिक पंड्या की एक तस्वीर अपने ऑफिश्यली ट्विटर हैंडल पर शेयर की है. केकेआर और सीएसके के अलावा दिल्ली भी हार्दिक पंड्या को ट्रेड के जरिए अपनी टीम में शामिल करने की रेस में बनी हुई हैं.

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दिल्ली की जर्सी में दिखेंगे पंड्या (PHOTO: Reuters)
दिल्ली की जर्सी में दिखेंगे पंड्या (PHOTO: Reuters)

आईपीएल 2027 से पहले कई खिलाड़ियों के ट्रेड होकर दूसरी टीमों में जाने की खबर है. लेकिन इन नामों में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या टॉप पर हैं. पंड्या को अपनी टीम में शामिल करने के लिए काफी टीमें अपना इंटरेस्ट दिखा रही हैं. 

सोशल मीडिया पर एक साधारण सी दिखने वाली हार्दिक पंड्या की तस्वीर ने अचानक क्रिकेट फैन्स के बीच तहलका मचा दिया है. दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने अपने आधिकारिक हैंडल से भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या की एक तस्वीर शेयर की. इस तस्वीर में हार्दिक के साथ दिल्ली कैपिटल्स विमेन्स टीम की खिलाड़ी मिन्नू मणि नजर आ रही हैं. 

दिल्ली की टीम ने इस तस्वीर में एक कैप्शन भी लिखा था. दो भारतीय ऑलराउंडर आपस में बातचीत करते हुए. इसके साथ ही फ्रेंचाइजी ने दिल की इमोजी भी लगाया था. बस फिर क्या था! इस एक पोस्ट के बाद ही सोशल मीडिया पर कयासों का दौर शुरू हो गया. 

दिल्ली में होगी पंड्या की एंट्री?

क्रिकेट फैन्स कयास लगाने लगे कि क्या हार्दिक पंड्या IPL 2027 में दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी में नजर आने वाले हैं? इन चर्चाओं को हवा मिलने की कुछ बड़ी वजहें भी हैं. दरअसल, आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन बेहद साधारण रहा था. टीम 14 में से 10 मुकाबले हारकर 9वें पायदान पर रही. इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद से ही पंड्या की टीम से बाहर होने की चर्चाएं तेज हो गई.

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गुजरात के साथ नहीं बनी बात

मुंबई के साथ हार्दिक पंड्या के भविष्य पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं. ऐसी खबरें भी आई थी कि हार्दिक अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटन्स में वापस लौटना चाहते थे. गुजरात भी उन्हें लेने के लिए तैयार था, लेकिन कप्तानी पर पेंच फंस गया. रिपोर्ट के मुताबिक हार्दिक ने दोबारा कप्तान बनने की शर्त रखी, जिसे गुजरात ने खारिज कर दिया क्योंकि वे शुभमन गिल के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं.

दिल्ली की पोस्ट ने बढ़ाई फैन्स की धड़कनें

गुजरात से बातचीत टूटने और मुंबई में अनिश्चितता के बीच दिल्ली कैपिटल्स की इस पोस्ट को महज इत्तेफाक नहीं माना जा रहा. हालांकि, दिल्ली के पास पहले से ही अक्षर पटेल के रूप में एक मजबूत कप्तान और ऑलराउंडर मौजूद है. ऐसे में अगर हार्दिक की एंट्री होती है तो टीम के लीडरशिप रोल को लेकर दिलचस्प स्थिति बन सकती है.

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