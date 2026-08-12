Shubman Gill WTC Record: शुभमन गिल बनाएंगे अनोखा रिकॉर्ड, रोहित-कोहली को पछाड़ रचेंगे इतिहास!

भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त से शुरू होने जा रहा है. इस टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम दमदार प्रदर्शन कर वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में खुद को मजबूत स्थिति में पहुंचाना चाहेगी.

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इस सीरीज में भारतीय टीम की कमान 26 साल के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल के हाथों में होगी. टीम इंडिया की कप्तानी करने के साथ-साथ गिल के पास इस सीरीज में बल्लेबाजी से दो बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने का बेहतरीन मौका है.

शुभमन गिल इस सीरीज के दौरान कुछ ऐसा कर सकते हैं जो विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे धुरंधर भी नहीं कर सके. दरअसल, गिल वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के इतिहास में 3,000 रन पूरे करने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बन सकते हैं. इस बड़ी उपलब्धि तक पहुंचने के लिए उन्हें श्रीलंका के खिलाफ दोनों टेस्ट मैचों में कुल मिलाकर 157 रन बनाने होंगे.

गिल ने बनाए हैं भारत के लिए सबसे अधिक रन

शुभमन गिल फिलहाल WTC में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने अब तक 40 मुकाबलों में 2,843 रन बनाए हैं. भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर ऋषभ पंत (2,780 रन) और तीसरे नंबर पर पूर्व टेस्ट बल्लेबाज रोहित शर्मा (2,716 रन) हैं.

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जो रूट के नाम है सबसे बड़ा रिकॉर्ड

वहीं पूरी दुनिया की बात करें तो WTC के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट के नाम दर्ज है. जो रूट ने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में 6651 रन बनाए हैं. जो रूट के बाद दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ का नाम मौजूद है. स्मिथ ने WTC में अब तक कुल 4564 रन बनाए हैं.

शुभमन गिल सिर्फ 3,000 रनों का आंकड़ा ही नहीं छू सकते बल्कि वह एक ही WTC चक्र (2025-2027) में 1,000 रन पूरे करने वाले भारत के पहले कप्तान भी बन सकते हैं. मौजूदा चक्र में बतौर कप्तान गिल ने अब तक 8 मैचों में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 950 रन बना लिए हैं. उन्हें 1,000 रन पूरे करने के लिए सिर्फ 50 रनों की जरूरत है.

ऐसा करने वाले पांचवें कप्तान बन सकते हैं गिल

भारत की तरफ से अब तक अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ही किसी एक WTC चक्र में 1,000 या उससे ज्यादा रन बना पाए हैं. लेकिन बतौर कप्तान यह कारनामा कोई भारतीय नहीं कर सका है. वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें तो जो रूट, बाबर आजम, दिमुथ करुणारत्ने और बेन स्टोक्स के बाद गिल ऐसा करने वाले दुनिया के पांचवें कप्तान बन सकते हैं.

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WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 भारतीय बल्लेबाज

शुभमन गिल: 2,843 रन (73 पारियां)

ऋषभ पंत: 2,780 रन (71 पारियां)

रोहित शर्मा: 2,716 रन (69 पारियां)

विराट कोहली: 2,617 रन (79 पारियां)

रवींद्र जडेजा: 2,610 रन (73 पारियां)



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