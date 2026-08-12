रामायण के VFX पर रणबीर की दो टूक, बोले- लोगों को कंप्यूटर की समझ नहीं

'रामायण' के डायरेक्टर नितेश तिवारी, एक्टर रणबीर कपूर और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​ने फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स और कंप्यूटर से बने दूसरे काम को लेकर हो रही आलोचना पर बात की है. ये तीनों हाल ही में अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए अमेरिका गए थे और उन्होंने इस बड़े प्रोजेक्ट को हकीकत का रूप देने में की गई भारी मेहनत के बारे में खुलकर बात की.

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कोलाइडर के साथ एक इंटरव्यू में टीम ने फिल्म की प्रोग्रेस पर चर्चा की और ऑनलाइन हो रही आलोचना का जवाब दिया. जब पार्ट 1 के पूरा होने के बारे में पूछा गया, तो डायरेक्टर तिवारी ने कन्फर्म किया, 'हमारा काम लगभग हो गया है, एडिट लॉक हो चुका है. अभी हम अपने VFX के काम को आखिरी रूप देने में बिजी हैं, जो बहुत मुश्किल काम है.' उन्होंने आगे कहा, 'अगर आप फिल्म देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ VFX को सही करने में कितनी मेहनत लगी है.'

रणबीर कपूर ने क्या कहा?

फिल्म में भगवान राम का रोल निभाने वाले रणबीर कपूर ने भी विजुअल इफेक्ट्स की आलोचना पर जवाब देते हुए कहा, 'लोगों को पता नहीं है कि CGI )(कंप्यूटर-जनरेटेड इमेजरी) कैसे किया जाता है. लोगों को लगता है कि किसी ने बस AI का इस्तेमाल किया और कुछ रिलीज कर दिया.' उन्होंने आगे बताया, 'इसमें अनगिनत घंटों का काम शामिल है, जिसमें आर्टिस्ट सालों से काम कर रहे हैं. मैंने नितेश सर या नमित को इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद से ही VFX कॉल्स पर बैठे देखा है. वे आसमान के किसी खास रंग को भी सही करने की कोशिश करते रहे हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि अभी असली CGI से दर्शकों को प्रभावित करना मुश्किल है.'

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नमित मल्होत्रा ने दिया बड़ा बयान

प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​ने भी माना कि फिल्म को लेकर ऑनलाइन काफी चर्चा और आलोचना हुई है. यह बताते हुए कि टीम लोगों को फिल्म बनाने में लगी मेहनत के बारे में बताने की कोशिश कर रही है. नमित मल्होत्रा ने कहा, 'हम बड़े पर्दे के उस अनुभव के लिए करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं, और फिर आप इसे खराब इंटरनेट कनेक्शन वाले फोन पर देखकर कह रहे हैं कि यह काफी अच्छी नहीं है.'



उन्होंने कहा, 'काफी शोर-शराबा हो रहा है और हम जो कर सकते हैं, वह कर रहे हैं. हम बहुत सारे क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को फिल्म के बारे में सही जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे फिल्म का सही मूल्यांकन कर सकें कि यह असल में क्या है.'

ट्रोलर्स पर नितेश तिवारी ने क्या कहा?

तिवारी ने इस मुश्किल को मानते हुए कहा, 'दुख की बात यह है कि अगर कोई कमियां निकालने पर ही तुला हो, तो आपकी सबसे बड़ी कोशिश को नजरअंदाज़ कर दिया जाएगा और आपकी छोटी-सी गलती को बहुत बड़ा करके दिखाया जाएगा.'



नमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन में तिवारी के डायरेक्शन में तैयार हुई 'रामायण' में रणबीर कपूर राम की, साई पल्लवी सीता की और यश रावण की भूमिका में हैं. फिल्म में कई अन्य कलाकार भी हैं और संगीत ए आर रहमान और हंस ज़िमर ने दिया है.रामायण दो पार्ट में सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म का पहला पार्ट 6 नवंबर 2026 दिवाली के मौके पर रिलीज होगा.

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