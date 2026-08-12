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सब्जी में नहीं आ रहा स्वाद? मसाला भूनने का ये देसी तरीका बदल देगा टेस्ट, हर बार बनेगी होटल जैसी स्वादिष्ट

Sabzi Masala Tips: घर पर सब्जी बनाते समय मसाले डालने का सही समय और तरीका जानना बहुत जरूरी है. आज हम आपको सब्जी में मसाला डालने का सही समय और तरीका बताने वाले हैं, जिससे घर की साधारण सी सब्जी भी हर बार बिल्कुल होटल जैसी स्वादिष्ट लगेगी. जानिए मसाला कैसे भूनें ताकि साधारण सब्जी भी स्वादिष्ट और खुशबूदार बने.

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मसाला तब तक भूनना है, जब तक वो तेल ना छोड़ दे. (Photo: ITG)
मसाला तब तक भूनना है, जब तक वो तेल ना छोड़ दे. (Photo: ITG)

जब भी कोई घर में खाना बनाने चलता है, तो उसके दिमाग में होटल की सब्जी का टेस्टी स्वाद घूमता है. उनका टारगेट होता है कि घर की सब्जी में भी बिल्कुल होटल जैसा ही स्वाद आए. ऐसे में कई बार सब्जी बनाते समय वो लोग स्वाद बढ़ाने के लिए मसाले थोड़े ज्यादा डाल देते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो होटल जैसा स्वाद नहीं आता जिसकी उम्मीद होती है. वहीं होटल या ढाबे की साधारण सी सब्जी भी इतनी खुशबूदार और स्वादिष्ट लगती है कि मन करता है एक कटोरी और ले लें. आखिर ऐसा क्यों?

दरअसल, सब्जी का स्वाद सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपने कितनी हल्दी, मिर्च या धनिया पाउडर डाला है. मसालों को किस समय डाला गया, किस आंच पर पकाया गया और उन्हें कितनी देर भूना गया, ये चीजें भी स्वाद में बड़ा फर्क डालती हैं. अगर मसाला सही तरीके से भुन जाए तो कम मसालों में भी सब्जी का स्वाद काफी बढ़ सकता है. आज हम आपको सब्जी में डलने वाले मसालों को सही ढंग से भूनने का तरीका बताने वाले हैं और कुछ ऐसे टिप्स जो घर की सब्जी को हर बार होटल जैसा टेस्ट देंगे.

1. कड़ाही और तेल को सही ढंग से करें गर्म: सब्जी बनाने के लिए कड़ाही गैस पर रखने के तुरंत बाद तेल डालने की जल्दबाजी न करें. कड़ाही को करीब 1-2 मिनट गर्म होने दें. इसके बाद तेल डालें और उसे अच्छी तरह गर्म होने दें. तेल अगर सही ढंग से गर्म न हो तो मसालों का स्वाद ठीक से नहीं आता है और सब्जी में कच्चे तेल जैसी महक भी आ सकती है.

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2. जीरे से करें मसाले की शुरुआत: तेल गर्म हो जाए तो इसमें जीरा डालें. जीरा डालते ही हल्का चलाते रहें और उसके चटकने का इंतजार करें. जैसे ही जीरे से अच्छी खुशबू आने लगे, समझिए तड़का तैयार है. ध्यान रखें कि जीरा ज्यादा देर तक न जले, वरना पूरी सब्जी का स्वाद कड़वा हो सकता है.

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3. प्याज डालकर जल्दबाजी न करें: इसके बाद प्याज की बारी आती है. बारीक कटा प्याज डालकर इसे लगातार चलाते हुए पकाएं. प्याज का पानी सूखने लगे तो इसमें थोड़ा पानी डालकर फिर से भूनें. इस प्रोसेस को 2-3 बार रिपीट करने से प्याज अच्छी तरह गल जाती है और उसका स्वाद भी निखरता है. जब प्याज हल्की गोल्डन हो जाए, तभी अगला स्टेप करें.

4. प्याज नहीं खाते तो अपनाएं ये तरीका: अगर आप बिना प्याज की सब्जी बनाते हैं तो भी स्वाद से समझौता करने की जरूरत नहीं है. जीरे का तड़का लगाने के बाद सीधे टमाटर डाल सकते हैं. टमाटर में थोड़ा नमक डालने से वो जल्दी सॉफ्ट हो जाता है. टमाटर अच्छी तरह गलकर पेस्ट जैसा हो जाए, तब उसमें मसाले डालें. अगर टमाटर की प्यूरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे भी कुछ मिनट पकाना जरूरी है.

5. मसाले डालने का यही है सही समय: जब टमाटर-प्याज अच्छी तरह पक जाएं, तभी हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और नमक डालें. ये मसाला भूनने का सबसे जरूरी स्टेप होता है. एक बात हमेशा याद रखें कि सूखी और खाली कड़ाही में सीधे मसाले डालकर न भूनें. मसाले जल सकते हैं और सब्जी में जला हुआ या कड़वा स्वाद आ सकता है. मसाले डालने के साथ थोड़ा पानी डालकर उन्हें प्याज-टमाटर के साथ मिलाएं.

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6. तेज आंच नहीं, धीमी आंच पर भूनें: मसाला डालने के बाद गैस तेज करने की बजाय उसे धीमी आंच पर पकाएं. बीच-बीच में थोड़ा पानी डालते रहें और मसाले को अच्छी तरह चलाते रहें. धीमी आंच पर मसाला धीरे-धीरे पकता है और उसके फ्लेवर अच्छी तरह निकलकर आते हैं. यही छोटी सी बात घर की साधारण सी सब्जी को भी ज्यादा खुशबूदार बना सकती है.

कैसे पहचानें कि मसाला अच्छी तरह भुन चुका है?
अब बात आती है कि आखिर पता कैसे करें कि मसाला अच्छे से भुन गया है? मसाला तैयार हुआ या नहीं, इसे पहचानना भी आसान है. जब मसाले का एक्स्ट्रा पानी सूखने लगे और कड़ाही के किनारों पर हल्का तेल दिखाई देने लगे, तो समझिए मसाला अच्छी तरह भुन चुका है. यही वो स्टेज है जब इसमें आलू, मटर या अपनी पसंद की दूसरी सब्जी डालकर पकाई जा सकती है.

याद रखें ये एक छोटी सी कुकिंग ट्रिक
अगली बार सब्जी बनाते समय मसालों की मात्रा बढ़ाने के बजाय उन्हें सही समय और सही आंच पर पकाने पर ध्यान दें. अच्छी तरह भुना हुआ मसाला कम मात्रा में भी सब्जी को खुशबूदार और स्वादिष्ट बना सकता है. यानी होटल जैसी सब्जी का राज ज्यादा मसाले नहीं, बल्कि मसाले को सही तरीके से पकाने में छिपा है.

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