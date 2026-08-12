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13 अगस्त का मौसम: MP में बारिश और तेज हवाएं बढ़ाएंगी मुश्किलें, जानिए किन जिलों में असर ज्यादा

IMD यानी मौसम विभाग ने 13 अगस्त के लिए बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है. उत्तर बंगाल की खाड़ी में बना चिन्हित निम्न दबाव क्षेत्र अगले 24 घंटे में अवदाब में बदल सकता है, और यही सिस्टम मध्य प्रदेश के मौसम को और ज्‍यादा पेचीदा बना रहा है.

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भोपाल-इंदौर समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट.(File Photo:PTI)
भोपाल-इंदौर समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट.(File Photo:PTI)

MP Weather 13 August: उत्तर बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम अगले 24 घंटे में और मजबूत हो सकता है, जिसका असर 13 अगस्त को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, शिवपुरी, श्योपुर समेत मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं के रूप में दिखेगा.

मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के मुताबिक, 13 अगस्त सुबह 8:30 बजे से 14 अगस्त सुबह 8:30 बजे तक भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, अशोकनगर, दतिया, भिंड, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी, रीवा, मऊगंज, सीधी, अनूपपुर, डिंडौरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, बालाघाट, मंडला, दमोह, सागर, छतरपुर और पांढुर्णा में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है.

शिवपुरी-श्योपुर में भारी बारिश का अलर्ट

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सबसे बड़ी चिंता शिवपुरी और श्योपुर को लेकर है, जहां भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इन इलाकों में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे पेड़ गिरने, जलभराव और स्थानीय नुकसान का खतरा बढ़ जाएगा.

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बंगाल की खाड़ी का सिस्टम क्यों अहम?

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिम बंगाल-बांग्लादेश तट के पास बना निम्न दबाव क्षेत्र अब और मजबूत होकर Well Marked Low Pressure Area बन चुका है. इसके उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ने से पूर्वी और मध्य भारत में नमी बढ़ेगी. अगर यह सिस्टम अवदाब में बदलता है, तो 14 से 16 अगस्त के बीच पूर्वी और मध्य मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां और मजबूत हो सकती हैं.

भोपाल, इंदौर और उज्जैन में कैसा रहेगा मौसम?
 
भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास और आसपास के शहरों में दिनभर बादल छाए रहेंगे और रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला बना रह सकता है. लोगों को नदी-नालों से दूर रहने, बिजली चमकने पर खुले में न रुकने और जलभराव वाले इलाकों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

12 अगस्त को कैसा रहा मौसम?

12 अगस्त को मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून का असर और ज्यादा मजबूत दिखा. मौसम विभाग के अनुसार श्योपुर में अति भारी बारिश दर्ज की गई. वहीं बड़वानी, झाबुआ, धार और ग्वालियर में भारी बारिश हुई.

इसके अलावा, राजगढ़, शाजापुर, आगर, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन और नीमच में तेज हवाओं के साथ गरज-चमक और बारिश दर्ज की गई. भोपाल, रायसेन, सीहोर, इंदौर, देवास, गुना, शिवपुरी, जबलपुर, रीवा, सिंगरौली, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, दमोह और सागर सहित कई जिलों में भी गरज-चमक के साथ बारिश हुई.

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मौसम विभाग का कहना है कि 13 अगस्त सिर्फ एक बारिश वाला दिन नहीं, बल्कि आने वाले 3 दिनों के मौसम की दिशा तय करने वाला मोड़ बन सकता है. अगर यह सिस्टम और मजबूत हुआ, तो मध्य प्रदेश में बारिश का यह दौर और लंबा खिंच सकता है.

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