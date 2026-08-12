5 बच्चों के सामने Ronaldo का ब्याह... आखिर कौन है वो हसीना, जिसके इश्क में 10 साल से डूबे हैं CR7

फुटबॉल की दुनिया में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गोलों से इतिहास लिखा है. लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत गोल किसी फुटबॉल मैदान पर नहीं हुआ. यह कहानी शुरू हुई थी मैड्रिड के एक Gucci स्टोर से, जहां दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल सितारों में से एक की नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी थी. उस लड़की का नाम था Georgina Rodriguez.

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तब जॉर्जिना कोई सुपरस्टार नहीं थीं. Gucci स्टोर में नौकरी करती थीं, करीब 10 पाउंड प्रति घंटे कमाती थीं और बस से काम पर आती-जाती थीं. दूसरी तरफ रोनाल्डो की दुनिया शोहरत, करोड़ों की कमाई, लग्जरी कारों और दुनिया भर की चमक-दमक से भरी थी.

फिर दोनों की नजरें मिलीं... और कहानी बदल गई

अब करीब 10 साल बाद वही 32 साल की जॉर्जिना 41 साल के Ronaldo की दुल्हन बन चुकी हैं. पुर्तगाल के कास्काइस में हुई एक बेहद निजी सिविल सेरेमनी में दोनों ने शादी कर ली. उनके 5 बच्चे इस खास पल के गवाह बने. Ronaldo ने शादी की अंगूठियों की तस्वीर शेयर की और सिर्फ दो अक्षरों और एक दिल से पूरी दुनिया को खबर दे दी- C❤️G.

लेकिन इस एक तस्वीर के पीछे करीब एक दशक की ऐसी प्रेम कहानी है, जिसमें पहली नजर का आकर्षण, ग्लैमर, रोमांस, दौलत, परिवार और जिंदगी का सबसे गहरा दर्द सब शामिल है.

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एक Gucci स्टोर... और पहली नजर का वो जादू

साल 2016. मैड्रिड....

Georgina Gucci स्टोर में काम करती थीं. तभी एक दिन स्टोर में Cristiano Ronaldo पहुंचे. वह अपने बड़े बेटे और दोस्तों के साथ आए थे.

जॉर्जिना ने उस मुलाकात को बाद में याद करते हुए बता चुकी हैं कि Ronaldo को देखते ही उनके पेट में 'तितलियां उड़ने' जैसा एहसास हुआ था.

एक तरफ दुनिया का सबसे चर्चित फुटबॉलर... दूसरी तरफ खूबसूरत, युवा और महत्वाकांक्षी जॉर्जिना.

वह मुलाकात शायद कुछ मिनटों की थी, लेकिन असर बहुत लंबा चलने वाला था.

रिश्ता आगे बढ़ा. मुलाकातें बढ़ीं. आकर्षण गहरा हुआ... और Gucci स्टोर की वह खूबसूरत लड़की धीरे-धीरे Ronaldo की जिंदगी में खास जगह बनाने लगी.

Georgina Rodríguez (@georginagio)

बस से आती थीं... फिर लेने आने लगी Ronaldo की Bugatti

इस प्रेम कहानी का सबसे फिल्मी हिस्सा शायद यही है. जॉर्जिना बस से Gucci स्टोर पहुंचती थीं. लेकिन काम खत्म होने के बाद कई बार बाहर उनका इंतजार दुनिया की सबसे महंगी और शानदार कारों में से एक करती थी.

Ronaldo उन्हें लेने अपनी करीब 1.5 मिलियन पाउंड की Bugatti में पहुंचते थे. जॉर्जिना ने खुद बताया था कि उनकी सहकर्मियां यह देखकर हैरान रह जाती थीं.

वे बस से आती थीं...और वह Bugatti में घर जाती थीं.

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एक ही शहर, एक ही लड़की... लेकिन जिंदगी जैसे अचानक दो अलग दुनिया के बीच झूलने लगी थी.

जॉर्जिना के लिए यह सिर्फ लग्जरी कार का आकर्षण नहीं था. रोनाल्डो की शख्सियत, उनका आत्मविश्वास और दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियां इस रिश्ते को लगातार मजबूत कर रही थीं.

Georgina Rodríguez (@georginagio)

फिर जॉर्जिना खुद बन गईं ग्लैमर की दुनिया का चेहरा

रोनाल्डो की जिंदगी का हिस्सा बनने के बाद जॉर्जिना की अपनी पहचान भी तेजी से बदलने लगी.

फैशन, मॉडलिंग, सोशल मीडिया और फिटनेस- हर जगह उनका ग्लैमरस अंदाज नजर आने लगा. उनका बोल्ड फैशन सेंस, फिटनेस से तराशी हुई काया और कैमरे के सामने बेझिझक अंदाज उन्हें खुद एक सेलिब्रिटी बना गया.

Ronaldo और Georgina की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आतीं तो फैन्स की निगाहें टिक जातीं. दोनों के बीच की केमिस्ट्री साफ नजर आती थी. लेकिन कैमरे के सामने दिखने वाली चमक के पीछे दोनों का रिश्ता अब उससे कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था.

Georgina Rodríguez (@georginagio)

जब प्यार सिर्फ रोमांस नहीं रहा, परिवार बन गया

2017 में दोनों ने अपने रिश्ते को सार्वजनिक कर दिया. इसके बाद जॉर्जिना सिर्फ Ronaldo की पार्टनर नहीं रहीं. वह उनके परिवार का अहम हिस्सा बन गईं.

Ronaldo के बच्चों के साथ उनकी बॉन्डिंग बढ़ी. परिवार बड़ा हुआ. खुशियां बढ़ीं... और दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी को एक नए रूप में ढालना शुरू किया. लेकिन जिंदगी ने जल्द ही इस रिश्ते की सबसे कठिन परीक्षा ले ली.

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Georgina Rodríguez (@georginagio)

वो दर्द, जिसने दोनों को और करीब कर दिया

2022 में जॉर्जिना ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया. लेकिन खुशी के उसी पल में परिवार को ऐसा दर्द मिला, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती. उनके नवजात बेटे की जन्म के दौरान मौत हो गई. उनकी बेटी Bella Esmeralda बच गईं.

रोनाल्डो और जॉर्जिना के दो बच्चे हैं -अलाना (9) और बेला (5). इसके अलावा जॉर्जिना ने रोनाल्डो के अन्य बच्चों - क्रिस्टियानो जूनियर (16) और जुड़वां माटेओ व ईवा (9) को भी मां की तरह पाला है. जॉर्जिना मानती हैं कि उनका रिश्ता सिर्फ शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं था. 'हमारे बीच एक ऐसा कनेक्शन था, जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता. ऐसा लगा जैसे हमारी आत्माएं एक-दूसरे को पहचानती हों.'

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Ronaldo और Georgina के लिए यह जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था. Ronaldo ने बाद में बताया कि उस त्रासदी ने दोनों के रिश्ते को और मजबूत किया. उस वक्त न ग्लैमर मायने रखता था, न दौलत और न स्टारडम. बस एक-दूसरे का साथ मायने रखता था.

यहीं शायद इस रिश्ते की असली खूबसूरती सामने आई- जो रिश्ता आकर्षण से शुरू हुआ था, वह मुश्किल वक्त में भरोसे और सहारे का रिश्ता बन चुका था.

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Georgina Rodríguez (@georginagio)

Ronaldo शादी क्यों नहीं कर रहे थे?

इतने साल साथ रहने के बाद फैन्स का एक सवाल हमेशा रहा- आखिर Ronaldo और Georgina शादी कब करेंगे?

Ronaldo ने खुद एक बार इसका जवाब दिया था. उन्होंने कहा था कि वह Georgina से शादी जरूर करेंगे, लेकिन उस खास 'क्लिक' का इंतजार है.

उन्होंने यहां तक कहा था कि वह पल एक साल में आए, छह महीने में आए या एक महीने में- उन्हें पूरा यकीन है कि वह Georgina से शादी करेंगे. और फिर आखिरकार वह 'क्लिक' आ गया.

आधी रात... दो बेटियां... और अचानक हुआ प्रपोजल

Ronaldo का प्रपोजल भी उनकी प्रेम कहानी की तरह बिल्कुल अलग था.

न कोई भव्य स्टेज.न कैमरों की भीड़.न महीनों की प्लानिंग.

रात करीब एक बजे का वक्त था. उनकी बेटियां सो रही थीं. एक दोस्त ने Ronaldo को अंगूठी दी.

Georgina Rodríguez (@georginagio)

जैसे ही Ronaldo Georgina को अंगूठी देने लगे, उनकी बेटियों ने समझ लिया कि पापा अब मम्मी को शादी के लिए पूछने वाले हैं.

और Ronaldo ने उसी पल फैसला कर लिया- यही सही वक्त है

उन्होंने बाद में बताया कि वह घुटने पर बैठकर कोई फिल्मी प्रपोजल देने की तैयारी में नहीं थे. लेकिन उन्हें पता था कि Georgina ही उनके जीवन की महिला हैं.

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जॉर्जिना ने 'हां' कह दी.

और फिर उनकी उंगली में सजी वह विशाल डायमंड रिंग दुनिया के सामने उनके रिश्ते की नई कहानी कहने लगी.

उन्होंने तस्वीर के साथ लिखा- 'Yes I do. In this and in all my lives.'

और अब... C❤️G

Georgina Rodríguez (@georginagio)

ये भी पढ़ें - दस साल की मोहब्बत, आखिरकार ‘हां’... रोनाल्डो ने जॉर्जिना को पहनाया करोड़ों का हीरा

सगाई के करीब एक साल बाद वह दिन भी आ गया, जिसका इंतजार Ronaldo और Georgina के फैन्स कर रहे थे.

कास्काइस में बेहद निजी समारोह. सिर्फ करीबी लोग. पांच बच्चे....और दो लोग, जिन्होंने करीब एक दशक साथ बिताने के बाद एक-दूसरे को पति-पत्नी के रूप में चुन लिया. Ronaldo ने शादी की अंगूठियों की तस्वीर पोस्ट की.

कोई लंबा भाषण नहीं. कोई बड़ी घोषणा नहीं.बस- C❤️G

... लेकिन इन दो अक्षरों में एक पूरी कहानी छिपी थी.

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एक Gucci स्टोर की मुलाकात...एक खूबसूरत लड़की की धड़कनें...एक सुपरस्टार की Bugatti...ग्लैमर और शोहरत...परिवार की खुशियां...एक बच्चे को खोने का दर्द...आधी रात का अचानक हुआ प्रपोजल...और फिर करीब 10 साल बाद शादी.

मैदान पर Ronaldo ने गोलों का अंबार लगाया, लेकिन Georgina के साथ जिंदगी का यह 'गोल' शायद उनके करियर का सबसे खूबसूरत गोल है.

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