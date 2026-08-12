घर के बाहर से गायब हो गई थी महिला, अगले दिन अजगर के पेट से मिली

इंडोनेशिया में एक महिला रोज की तरह घर से खाना बेचने के लिए बाजार निकली थी. रास्ता वही था. इलाका भी जाना-पहचाना था. लेकिन उस दिन वह वापस घर नहीं लौटी. परिवार ने उसे तलाशना शुरू किया तो अगले दिन जंगल के पास एक विशाल अजगर मिला. उसका पेट असामान्य तरीके से फूला हुआ था. जब ग्रामीणों ने अजगर को काटकर देखा तो उनके होश उड़ गए. उसके पेट के अंदर महिला का पूरा शरीर था.

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यह खौफनाक मामला इंडोनेशिया के पश्चिम सुलावेसी प्रांत के मामुजू रीजेंसी का बताया जा रहा है. महिला की उम्र 50 साल थी और उसका नाम फरीदा बताया गया है. वह चार बच्चों की मां थी.

खाना बेचने के लिए निकली थी फरीदा

फरीदा अपने घर के पास एक बाजार में खाना बेचती थी. वह रोज की तरह जंगल के रास्ते बाजार जाने के लिए निकली थी. बताया गया है कि रास्ते में एक विशाल अजगर ने उस पर हमला कर दिया.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, अजगर ने पहले उसके पैर में दांत गड़ा दिए. इसके बाद उसने महिला को जकड़ लिया और दम घोंटकर उसकी जान ले ली. फिर अजगर ने उसके शरीर को निगल लिया. अजगर ने महिला के शरीर को सिर की तरफ से निगलना शुरू किया और पूरा शरीर उसके पेट में चला गया.

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रात तक घर नहीं पहुंची तो पति को हुई चिंता

जब काफी समय बीतने के बाद भी फरीदा घर नहीं लौटी तो उसके पति नोनी को चिंता होने लगी. रात तक जब उसकी कोई खबर नहीं मिली तो उन्होंने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी.

इसके बाद ग्रामीणों और अधिकारियों की मदद से महिला की तलाश शुरू की गई. लोग जंगल और आसपास के इलाकों में उसे खोजने लगे. किसी को अंदाजा नहीं था कि तलाश का अंत इतना खौफनाक होने वाला है.

जब फूले पेट वाला अजगर मिला

अगले दिन खोजी टीम को जंगल के इलाके में करीब 20 फीट लंबा एक विशाल अजगर दिखाई दिया. उसका पेट बुरी तरह फूला हुआ था. इस वजह से ग्रामीणों को शक हुआ कि शायद महिला के साथ इस सांप का कोई संबंध हो सकता है.

इसके बाद ग्रामीणों ने अजगर को पकड़ लिया. जब उसका पेट काटकर देखा गया तो अंदर फरीदा का शरीर मिला. बताया गया कि वह कपड़ों समेत अजगर के पेट में थी.

इस घटना को देखकर मौके पर मौजूद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. बाद में महिला के शव को बाहर निकालकर ढक दिया गया और अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया.

पति ने कहा- काश मैं उस दिन साथ गया होता

फरीदा की मौत से उसका परिवार पूरी तरह टूट गया. उनके पति नोनी ने अपनी पत्नी को अकेले जाने देने पर दुख जताया. उन्होंने कहा कि अगर वह उस दिन अपनी पत्नी के साथ होते तो शायद अजगर उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता.

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नोनी ने अपनी पत्नी को हुए कष्ट को लेकर भी दुख जताया. फरीदा का अंतिम संस्कार किया गया और उन्हें सिदराप रीजेंसी के पिटु रियावा इलाके में दफनाया गया.

20 फीट तक लंबा था अजगर

जिस सांप को इस घटना से जोड़ा गया है. वह रेटिकुलेटेड पायथन यानी जालीदार अजगर है. इसे दुनिया की सबसे लंबी सांप प्रजातियों में गिना जाता है और यह 20 फीट से भी ज्यादा लंबा हो सकता है.

आमतौर पर इंसानों पर इस तरह के हमले बेहद दुर्लभ माने जाते हैं. फरीदा के गांव के प्रमुख सुवार्डी रोसी के मुताबिक, इलाके में इस तरह की घटना पहले नहीं हुई थी. हालांकि, इंडोनेशिया में इससे पहले भी इंसानों के अजगर का शिकार बनने के मामले सामने आ चुके हैं.

पहले भी अजगर के पेट से मिली थी महिला

साल 2022 में इंडोनेशिया में ही 54 साल की जाहरा के साथ ऐसी ही घटना सामने आई थी. वह फसल काटने के काम से निकली थीं और लापता हो गई थीं. दो दिन बाद उन्हें एक विशाल अजगर के पेट से बरामद किया गया था.

इसके अलावा 2018 में भी इंडोनेशिया में 54 साल की वा तिबा लापता हो गई थीं. वह अपने सब्जियों के बगीचे में गई थीं. आसपास उनकी चप्पल और माचेती मिली थी. बाद में ग्रामीणों ने एक फूले हुए पेट वाले अजगर को पकड़ा और उसे काटने पर महिला का शव उसके अंदर मिला.

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इन घटनाओं ने एक बार फिर दिखा दिया है कि इंडोनेशिया के कुछ इलाकों में जंगल और खेतों के आसपास रहने वाले लोगों को विशाल अजगरों से कितना बड़ा खतरा हो सकता है. हालांकि, इंसानों को निगल जाने वाली ऐसी घटनाएं बेहद दुर्लभ हैं.

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