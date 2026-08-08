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देवदत्त पडिक्कल ने गॉल टेस्ट के लिए ठोका दावा, प्रैक्टिस मैच में जड़ा दमदार शतक, यशस्वी-पंत-जुरेल फेल

गॉल टेस्ट मैच से पहले देवदत्त पडिक्कल ने टीम इंडिया की टेंशन काफी हद तक दूर कर दी है. श्रीलंका क्रिकेट एकादश के खिलाफ अभ्यास मुकाबले के दूसरे दिन बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने शानदार शतक लगाया. पडिक्कल ने इसके साथ ही गॉल में होने वाले पहले टेस्ट की प्लेइंग इलेवन के लिए मजबूत दावा पेश किया.

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देवदत्त पडिक्कल ने श्रीलंका क्रिकेट एकादश के खिलाफ दिखाया दम. (Photo: BCCI)
देवदत्त पडिक्कल ने श्रीलंका क्रिकेट एकादश के खिलाफ दिखाया दम. (Photo: BCCI)

भारतीय टीम को इस महीने श्रीलंका के खिलाफ उसकी धरती पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है. पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त से गॉल के गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में होना है. वहीं दूसरा एवं आखिरी टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट क्लब में निर्धारित है. टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम श्रीलंका क्रिकेट एकादश के खिलाफ तीन दिवसीय प्रैक्टिस मैच खेल रही है.

कोलंबो के एनसीसी ग्राउंड में जारी इस मुकाबले के दूसरे दिन (8 अगस्त) देवदत्त पडिक्कल का जलवा देखने को मिला. पडिक्कल ने 121 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, जिसमें 14 चौके शामिल रहे. पडिक्कल के शतक के दम पर भारतीय टीम ने दूसरे दिन स्टम्प तक अपनी पहली पारी में 6 विकेट पर 357 रन बना लिए थे. भारत अब पहली पारी के आधार पर श्रीलंका क्रिकेट इलेवन से सिर्फ 6 रन पीछे है. देवदत्त पडिक्कल 142 और गुरनूर बरार 36 रनों पर नॉटआउट हैं.

शतक पूरा करने के तुरंत बाद देवदत्त पडिक्कल रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट गए. हालांकि मोहम्मद सिराज के आउट होने के बाद पडिक्कल दोबारा बैटिंग करने उतरे. पडिक्कल ने शतक जड़कर नंबर-3 पोजीशन के लिए अपनी दावेदारी मजबूत की है. साई सुदर्शन टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं, ऐसे में गॉल टेस्ट मैच में पडिक्कल का नंबर-3 पर खेलना अब तय माना जा रहा है. वैसे भारत के पास नंबर-3 के लिए ध्रुव जुरेल के तौर पर भी एक और विकल्प मौजूद है.

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भारतीय टीम की पहली पारी में शुरुआत सही नहीं रही और दूसरी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. यशस्वी को तेज गेंदबाज विश्व फर्नांडो ने पवेलियन भेजा. यहां से केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल ने दूसरे विकेट के लिए 96 रनों की साझेदारी की. राहुल ने 5 चौके और एक सिक्स की मदद से 67 गेंदों पर 40 रन बनाए.

केएल राहुल का विकेट केशरा नुवांथा ने झटका. राहुल के आउट होने के बाद रवींद्र जडेजा और पडिक्कल के बीच तीसरे विकेट के लिए 72 रनों की पार्टनरशिप हुई. विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने निराश किया और 2 रनों के निजी स्कोर पर रमेश मेंडिस का शिकार बने. फिर मेंडिस ने ध्रुव जुरेल (1 रन) भी चलता कर दिया. यहां से रवींद्र जडेजा (63 रन) और मानव सुथार (41 रन) ने शानदार बैटिंग की.

श्रीलंका की पहली पारी की हाइलाइट्स
बता दें कि श्रीलंका क्रिकेट एकादश ने अपनी पहली पारी 363/8 के स्कोर पर घोषित कर दी थी. रविंदु रसंथा ने सबसे ज्यादा 71 रन बनाए. वहीं निशान मदुष्का (66 रन) और कप्तान सोनल दिनुषा (52 रन) ने भी अर्धशतकीय पारियां खेलीं. पवन रत्नायके (39 रन), पसिंदु सूरियाबंदारा (35 रन), रमेश मेंडिस (32 रन) और अहान विक्रमसिंघे (31 रन) ने भी उपयोगी योगदान दिया. भारत की ओर से स्पिन गेंदबाजों रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मानव सुथार ने दो-दो सफलताएं अर्जित कीं.

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श्रीलंका क्रिकेट XI : निशान मदुष्का, रविंदु रसंथा, पसिंदु सूरियाबंदारा, पवन रत्नायके, अहान विक्रमसिंघे, सोनल दिनुषा (कप्तान), अंजला बंडारा (विकेटकीपर), निपुण धनंजय, लाहिरू कुमारा, विश्व फर्नांडो, असंका मनोज, इसिथा विजेसुंदरा, रमेश मेंडिस, केशरा नुवांथा और दिलुम सुदीरा.

भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, केएल राहुल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, मानव सुथार, सारांश जैन, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकिब नबी और गुरनूर बरार.

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