दिल्ली में बारिश बनी आफत, पार्किंग की दीवार गिरने से गाड़ियां क्षतिग्रस्त- VIDEO

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को हुई मूसलाधार बारिश के कारण देवली इलाके में एक प्राइवेट पार्किंग की दीवार अचानक ढह गई. दीवार गिरने से पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया था. इस हादसे में पार्किंग में खड़ी कुल 9 गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं.
मौके पर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि इलाके के सभी सीवर पहले से ही पानी से भरे हुए थे. ऐसे में शुक्रवार को हुई भारी बारिश के बाद पानी की निकासी नहीं हो सकी. जिस कारण सीवर पर ज्यादा दबाव पड़ा और माना जा रहा है कि इसका असर पार्किंग की दीवार पर पड़ा, और इसी वजह से दीवार ढह गई.
वहीं, घटनास्थल के पास रहने वाले प्रशांत ने बताया कि उनकी भी दो गाड़ियां पार्किंग में खड़ी थीं, जो हादसे में क्षतिग्रस्त हो गईं. उन्होंने बताया कि पार्किंग में खड़ी कुल 9 गाड़ियों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है.
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उन्होंने बताया कि उन्हें फोन कर हादसे के बारे में सूचित किया गया था. प्रशांत के मुताबिक, तीन-चार दिन पहले इलाके में सड़क का काम भी चल रहा था, जिसके कारण वहां मलबा पड़ा हुआ था. पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के लिए लोग हर महीने करीब 1500 रुपये देते थे. अचानक दीवार गिरने से लोगों को भारी नुकसान हुआ है.
दिल्ली-NCR में पिछले कुछ दिनों से लगातार अच्छी बारिश और गरज के साथ बौछारें दर्ज की गई हैं. बारिश के बाद लोगों को जलभराव और सड़कों पर ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ा है. आने वाले दिनों में भी दिल्ली में बारिश देखने को मिल सकती है. IMD ने शनिवार को दिल्ली-NCR में येलो अलर्ट जारी किया है.