Sawan Somwar Vrat Special: न चीनी, न चाशनी, सावन व्रत के लिए आज ही बना लें गुड़ मखाना पाग, 2 चीजों में तैयार हो जाएगा टेस्टी नाश्ता

सावन के पवित्र महीने में अगर आप भी सोमवार का व्रत रख रहे हैं और फलाहार में कुछ मीठा, टेस्टी और तुरंत एनर्जी देने वाला ढूंढ रहे हैं तो बाजार से मिठाई लाने की जरूरत नहीं है. यहां हम आपको गुड़ मखाना पाग की रेसिपी बता रहे हैं जो आपके व्रत के दिनों के लिए परफेक्ट है. आमतौर पर व्रत में कुछ मीठा बनाने में चीनी या चाशनी का इस्तेमाल किया जाता है जो सेहत के लिहाज से बहुत फायदेमंद नहीं होता. लेकिन बिना चीनी और बिना चाशनी के सिर्फ 2 मुख्य चीजों गुड़ और मखाने से आप मिनटों में पौष्टिक गुड़ मखाना पाग तैयार कर सकते हैं.

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यह ना केवल खाने में बेहद क्रंची और स्वादिष्ट होता है बल्कि दिनभर आपको ऊर्जावान बनाए रखने में भी मदद करता है. खास बात है कि इसे एक बार बनाकर आप कई महीनों के लिए स्टोर कर सकते हैं. इसे आप जन्माष्टमी व्रत में भी खा सकते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने की बेहद आसान विधि.

गुड़ मखाना पाग के फायदे

गुड़ मखाना पाग एक ऐसी चीज है जिसे आप व्रत ही नहीं बल्कि सामान्य दिनों में भी खा सकते हैं क्योंकि पोषक तत्वों का खजाना है. ये न केवल मीठे का हेल्दी विकल्प है बल्कि स्नैक्स और नाश्ते के तौर पर भी आप इसे खा सकते हैं. यहां हम आपको इसके कुछ फायदे बता रहे हैं.

मखाने में खूब सारा कैल्शियम जबकि गुड़ में कई मिनरल्स होते हैं जो दोनों ही हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं.

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गुड़ नेचुरल शुगर और कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है जो थकान को दूर करता है और तुरंत ताकत देता है.

गुड़ और मखाना दोनों में फाइबर होता है जो पेट साफ रखता है और कब्ज जैसी समस्याओं से बचाता है.

गुड़ में भरपूर आयरन होता है जो शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाता है और खून की कमी से बचाता है.

सामग्री

मखाना: 2 कप

गुड़ : 1 कप (कद्दूकस या बारीक कटा हुआ)

देसी घी: 1 बड़ा चम्मच

इलायची पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच (ऑप्शनल)

सफेद तिल या कटे हुए मेवे: 1 बड़ा चम्मच (ऑप्शनल)

बनाने की विधि:

मखाने भूनें: एक कढ़ाई में 1/2 छोटा चम्मच देसी घी गरम करें. इसमें मखाने डालें और धीमी आंच पर 4-5 मिनट तक क्रंची होने तक भून लें. भुने हुए मखानों को अलग प्लेट में निकाल लें.

गुड़ पिघलाएं: उसी कढ़ाई में बचा हुआ देसी घी और बारीक कटा गुड़ डालें. धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए गुड़ को पिघलने दें. (ध्यान रहे चाशनी में तार नहीं बनाना है, केवल गुड़ को पूरी तरह से पिघलाना है).

मिक्स करें: गुड़ पिघलते ही इसमें इलायची पाउडर और भुने हुए मखाने डाल दें.

कोटिंग करें: गैस की आंच बंद कर दें और मखानों को गुड़ के साथ अच्छी तरह मिलाएं ताकि हर मखाने पर गुड़ की अच्छी परत चढ़ जाए.

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ठंडा करें: ऊपर से सफेद तिल या बारीक कटे मेवे छिड़कें. इसे एक बटर पेपर या घी लगी प्लेट पर फैलाकर अलग-अलग कर दें और ठंडा होने दें. ठंडा होते ही यह क्रंची गुड़ मखाना पाग तैयार है.

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