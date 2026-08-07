वैभव सूर्यवंशी के दोस्त ने TNPL डेब्यू में लूटी महफिल, 146 KMPH की रफ्तार से मचाया तहलका

तमिलनाडु प्रीमियर लीग (TNPL) 2026 में बुधवार (5 अगस्त) को पुन्नपट्टी में सीचेम मदुरै पैंथर्स और त्रिची ग्रैंड चोलाज के बीच मुकाबला खेला गया. युवा तेज गेंदबाज दीपेश देवेंद्रन ने अपने पहले ही मुकाबले में ऐसी रफ्तार दिखाई कि क्रिकेट जगत का ध्यान उनकी ओर खींच लिया.
भारत अंडर-19 टीम में वैभव सूर्यवंशी के साथ खेल चुके इस पेसर ने अपने डेब्यू मैच में 146 किमी/घंटा की रफ्तार से गेंद फेंककर सभी को हैरान कर दिया.
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मैच के दौरान 18 साल के दीपेश लगातार 140 किमी/घंटा से ऊपर की गति से गेंदबाजी करते नजर आए. उनकी सबसे तेज गेंद 146 KMPH रिकॉर्ड की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
Deepesh Devendran is proving why he's one of India's most exciting young fast bowlers.— Vishal Yadav (@VishalY73709681) August 5, 2026
The former India U19 pacer has been consistently clocking 140+ km/h in the TNPL, touching 145+ km/h with ease, while also showing impressive variations#TNPL #CSK #WhistlePodu #IPL #Deepesh pic.twitter.com/m98TsM8CyH
तेज रफ्तार के साथ-साथ उन्होंने अपनी लाइन-लेंथ से भी बल्लेबाजों को परेशान किया. दीपेश पहले भी भारत अंडर-19 टीम का हिस्सा रह चुके हैं, जहां उन्होंने वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा सितारों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा किया था.
दीपेश देवेंद्रन के स्पेल का सबसे यादगार पल तब आया, जब उन्होंने 143 किमी/घंटा की रफ्तार से फेंकी गई तेज गेंद पर जफर जमाल की मिडिल स्टंप उखाड़ दी. उनकी रफ्तार के सामने बल्लेबाज पूरी तरह चकमा खा गया.
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अब TNPL में शानदार शुरुआत के बाद उन्हें भारतीय घरेलू क्रिकेट के सबसे उभरते तेज गेंदबाजों में गिना जा रहा है. अगर वह इसी तरह अपनी गति और प्रदर्शन बनाए रखते हैं, तो आने वाले समय में आईपीएल फ्रेंचाइजी की नजरें भी उन पर टिक सकती हैं.
TNPL में उनकी धमाकेदार एंट्री ने यह संकेत जरूर दे दिया है कि भारतीय क्रिकेट टीम को आने वाले वक्त में एक और तेज रफ्तार गेंदबाज मिल सकता है.
दीपेश के अंडर 19 2026 वर्ल्ड कप में प्रदर्शन की बात की जाए तो उन्होंने 5 मैचों में 6 विकेट लिए थे. दीपेश का जन्म त्रिची में 4 जनवरी 2008 को हुआ था.