scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Sawan 2026: सावन में हर रोज पूजा के बाद पढ़ें भोलेनाथ की ये आरती, संवर जाएगी तकदीर

इस साल श्रावण मास 30 जुलाई से आरंभ होकर 28 अगस्त तक चलने वाला है. इस पूरे महीने बड़े मंदिरों से लेकर शिवालयों तक महादेव की जय-जयकार गूंजेगी. कहीं मंत्रों की गूंज सुनाई देगी तो कहीं शिव चालीसा का पाठ सुनाई देगा. पूजा के बाद भक्त भोलेनाथ की आरती सुनना या पढ़ना कभी नहीं भूलते हैं.

Advertisement
X
सावन में सुबह-शाम पूजा के बाद भोलेनाथ की आरती सुनना बहुत लाभकारी माना गया है. (Photo: ITG)
सावन में सुबह-शाम पूजा के बाद भोलेनाथ की आरती सुनना बहुत लाभकारी माना गया है. (Photo: ITG)

भगवान शिव का प्रिय सावन का महीना चल रह है. इस साल श्रावण मास 30 जुलाई से आरंभ होकर 28 अगस्त तक चलने वाला है. इस पूरे महीने बड़े मंदिरों से लेकर शिवालयों तक महादेव की जय-जयकार गूंजेगी. कहीं मंत्रों की गूंज सुनाई देगी तो कहीं शिव चालीसा का पाठ सुनाई देगा. सावन में भगवान शिव की पूजा के बाद उनके परम भक्त आरती पढ़ना कभी नहीं भूलते हैं. जो लोग घर में रहकर ही महादेव की पूजा कर रहे हैं, उन्हें भी सुबह-शाम पूजा के बाद आरती जरूर पढ़नी चाहिए.

शिवजी की आरती

जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा।
ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव, अर्द्धांगी धारा॥

सम्बंधित ख़बरें

maulana sajid rashidi controversial remarks
कांवड़ यात्रा पर Maulana Sajid Rashidi के बिगड़े बोल!
tejasvi surya begins kanwar yatra
शिवभक्ति में लीन हुए Tejasvi Surya!
hariyana devotee carries nandi
Kanwar Yatra में शिव भक्त का दिखा अनोखा रूप
hindu dharam shiv mandir
कलयुग के 2 जागृत शिव मंदिर, जहां चमत्कार महसूस करते हैं भक्त!
Sawan Trending Baby Names (Photo: ITG)
सावन में जन्मे बच्चों को दें शिव-पार्वती से जुड़े 10 खूबसूरत नाम

ओम जय शिव ओंकारा॥

एकानन चतुरानन पञ्चानन राजे।
हंसासन गरूड़ासन वृषवाहन साजे॥

ओम जय शिव ओंकारा॥

दो भुज चार चतुर्भुज दसभुज अति सोहे।
त्रिगुण रूप निरखत त्रिभुवन जन मोहे॥

ओम जय शिव ओंकारा॥

अक्षमाला वनमाला मुण्डमालाधारी।
त्रिपुरारी कंसारी कर माला धारी॥

ओम जय शिव ओंकारा॥

श्वेताम्बर पीताम्बर बाघंबर अंगे।
सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे॥

ओम जय शिव ओंकारा॥

कर के मध्य कमण्डल चक्र त्रिशूलधारी।
जगकर्ता जगभर्ता जगसंहारकर्ता॥

ओम जय शिव ओंकारा॥

ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका।
प्रणवाक्षर के मध्ये ये तीनों एका॥

ओम जय शिव ओंकारा॥

पर्वत सोहैं पार्वती, शंकर कैलासा।
भांग धतूरे का भोजन, भस्मी में वासा॥

ओम जय शिव ओंकारा॥

जटा में गंग बहत है, गल मुण्डन माला।
शेष नाग लिपटावत, ओढ़त मृगछाला॥

ओम जय शिव ओंकारा॥

Advertisement

काशी में विराजे विश्वनाथ, नन्दी ब्रह्मचारी।
नित उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी॥

ओम जय शिव ओंकारा॥

त्रिगुणस्वामी जी की आरति जो कोइ नर गावे।
कहत शिवानन्द स्वामी, मनवान्छित फल पावे॥

ओम जय शिव ओंकारा॥ स्वामी ओम जय शिव ओंकारा॥

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    वैभव सूर्यवंशी के दोस्त ने TNPL डेब्यू में लूटी महफिल, 146 KMPH की रफ्तार से मचाया तहलका |
    Sawan 2026: सावन में हर रोज पूजा के बाद पढ़ें भोलेनाथ की ये आरती, संवर जाएगी तकदीर |
    UPI पर MDR लगाने की जरूरत नहीं, अमेरिकी दबाव में ना बदले नीतियां: GTRI |
    यूएस एम्बेसी खतरे में, क्या 1979 वाली तेहरानी स्टोरी बगदाद में होगी रिपीट? |
    परिसीमन बिल पर सियासी हलचल के बीच पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे |
    सरस्वती की विशाल मूर्ति के साथ स्पेशल 'रेड रूम', लग्जूरियस है तारक मेहता फेम शैलेश लोढ़ा का घर |
    गीतों पर झूमीं महिलाएं... सांस्कृतिक कार्यक्रमों और शिव भक्ति से सराबोर रहा समस्तीपुर का सावन महोत्सव |
    थलपति विजय की शादी बच गई? पत्नी ने कोर्ट में बदल दिया फैसला |
    'पति की हत्या को सड़क हादसे जैसे दिखाना', पत्नी और प्रेमी की WhatsApp, Instagram Chat से खुलासा |
    'पैसों के लिए संबंध बनाती है एक्ट्रेस, पब्लिक में Cute इमेज', डिटेक्टिव तान्या पुरी का दावा
    Advertisement