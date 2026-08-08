बांग्लादेश का बुरा हाल, 54 रन पर पूरी टीम साफ, अनजान गेंदबाज ने झटक लिए 8 विकेट

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले बांग्लादेशी टीम बैकफुट पर आ गई है. डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया XI के खिलाफ आयोजित तीन दिवसीय अभ्यास मैच में बांग्लादेश को पारी और 38 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा. हार से भी ज्यादा चिंता टीम की बल्लेबाजी ने बढ़ाई. बांग्लादेशी टीम अपनी दूसरी पारी में महज 54 रनों पर ढेर हो गई और मुकाबला तीसरे दिन (8 अगस्त) के पहले ही सत्र में खत्म हो गया.
बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी परेशानी उसके बल्लेबाजों का ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों में तेज गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पाना रहा. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया XI के लिए बाएं हाथ के पेसर कैम्पबेल थॉम्पसन ने सनसनी मचा दी. 22 साल के कैम्पबेल ने दूसरी पारी में 25 रन देकर 8 विकेट झटके. खास बात यह है कि थॉम्पसन ने अपने करियर में अभी तक सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मुकाबला खेला है.
तीसरे दिन बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी दो विकेट के नुकसान से आगे बढ़ाई, लेकिन इसके बाद विकेटों की ऐसी झड़ी लगी कि टीम लंच तक भी नहीं पहुंच सकी. सिर्फ 17 ओवरों में बाकी आठ बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. ओपनर तंजीद हसन ने 22 रन बनाए. उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका. कप्तान नजमुल हुसैन शांतो बिना खाता खोले एलबीडब्ल्यू आउट हो गए. थॉम्पसन ने शुरुआती पांच विकेट अपने नाम कर बांग्लादेश के टॉप और मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ दी. इसके बाद ऑफ स्पिनर कोरी रोचिक्किओली ने एक बल्लेबाज को पवेलियन भेजा. थॉम्पसन ने फिर मोर्चा संभाला और आखिरी दो विकेट लगातार गेंदों पर लेकर बांग्लादेश की पारी समेट दी.
पहली पारी में मिराज ने बचाई थी लाज
बांग्लादेशी बल्लेबाजों की परेशानी पहली पारी में ही नजर आने लगी थी. शुरुआती बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन सातवें नंबर पर उतरे मेहदी हसन मिराज ने शतक जड़कर टीम को 263 रनों तक पहुंचाया. पहली पारी में बांग्लादेश को परेशान करने की जिम्मेदारी कोरी रोचिक्किओली ने संभाली थी. उन्होंने छह विकेट लिए. यानी अभ्यास मैच की दोनों पारियों में बांग्लादेश को अलग-अलग तरह की गेंदबाजी के सामने संघर्ष करना पड़ा. पहले ऑफ स्पिन और फिर बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी ने बल्लेबाजी क्रम को नुकसान पहुंचाया.
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया XI ने टीग वाइली (130 रन) के शतक की बदौलत अपनी पहली पारी में 355 रन बनाए थे. बांग्लादेश के लिए गेंद से हसन महमूद ने जरूर प्रभावित किया और 42 रन देकर चार विकेट हासिल किए. अपने शानदार प्रदर्शन के बाद थॉम्पसन ने कहा, 'कभी-कभी आप भाग्यशाली होते हैं. आज चीजें मेरे पक्ष में रहीं, जो अच्छा रहा. किसी टेस्ट टीम के खिलाफ सीरीज से कुछ दिन पहले खेलना शानदार अनुभव और अवसर है.'
अभ्यास मुकाबला खत्म होने के बाद बांग्लादेश के पास अपनी कमियों पर काम करने के लिए सिर्फ चार दिनों का समय है. टीम 13 अगस्त से डार्विन मे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट खेलने जा रही है. फिर सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त से मैके में होना है. टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश के लिए राह कतई आसान नहीं होगा. ऑस्ट्रेलिया के पास मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड जैसे अनुभवी तेज गेंदबाज हैं.