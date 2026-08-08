Flipkart Freedom Sale सभी के लिए शुरू, iPhone समेत कई सामान पर बंपर ऑफर

ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर एक नई सेल की शुरुआत हो चुकी है, जिसका नाम फ्रीडम सेल है. सेल के दौरान iPhone, स्मार्टफोन, मोबाइल असेसरीज, पार्टी स्पीकर से लेकर होम अप्लायंस तक पर डिस्काउंट मिल रहा है. मैक्सिमम ऑफ 70 परसेंट तक का दिखाया जा रहा है.

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फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेल के दौरान बैंक ऑफर का फायदा उठा सकते हैं. SBI बैंक के कार्ड पर 10 परसेंट तक का इंस्टैंट कैशबैक मिलेगा. साथ ही EMI ट्रांजैक्शन पर भी फायदा मिलता है.

स्मार्ट टीवी पर भी मिल रहा है ऑफर

फ्लिपकार्ट सेल के दौरान स्मार्ट टीवी पर बंपर ऑफर मिल रहा है. सेल के दौरान 55 इंच साइज में आने वाले स्मार्ट टीवी को 23 हजार रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकता है. सेल के दौरान Xiaomi, TCL, LG, Samsung जैसे ढेरों ब्रांड के स्मार्ट टीवी लिस्ट हैं.

iPhone पर भी मिल रहे हैं ऑफर

फ्लिपकार्ट सेल के दौरान Apple iPhone को भी सस्ते दाम में खरीदा जा सकता है, हालांकि इसमें आपको बहुत ज्यादा कीमत में अंतर नहीं दिखाई देगा. ऐपल iPhone 17 को बैंक ऑफर के साथ 79,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा.

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iPhone 17 Pro Max पर 16 हजार की सेविंग

फ्लिपकार्ट सेल के दौरान iPhone 17 Pro Max को भी सस्ते दाम में खरीदा जा सकेगा. इस हैंडसेट को कभी 1,49,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया था और अब सेल के दौरान यह हैंडसेट 1,41,999 रुपये में लिस्ट हैं. बैंक ऑफर के तहत 8 हजार रुपये की एक्स्ट्रा सेविंग की जा सकेगी. ऐसे में टोटल 16 हजार रुपये तक की सेविंग की जा सकेगी.

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स्मार्टफोन पर बंपर ऑफर

फ्लिपकार्ट सेल के दौरान सैमसंग, शाओमी, रेडमी और कई ब्रांड के स्मार्टफोन को सस्ते दाम में खरीदा जा सकता है. बैंक ऑफर मिलाकर बैंक अच्छा डिस्काउंट हासिल किया जा सकता है.

फ्लिपकार्ट सेल के दौरान होम अप्लायंस पर मोटा डिस्काउंट हासिल किया जा सकता है. रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर (AC), वॉशिंग मशीन और मिक्सर ग्राइंडर आदि को सस्ते दाम में खरीदा जा सकता है. सेल के दौरान इलेक्ट्रिक गीजर को भी सस्ते दाम में खरीदा जा सकता है.

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