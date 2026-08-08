ट्रंपेट बजाते-बजाते नसें उभर आईं, VIDEO देख भावुक हुए लोग, बोले- परिवार के लिए इंसान क्या नहीं करता!

सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों वीडियो वायरल होते हैं. कुछ मनोरंजन करते हैं, कुछ हैरान करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो जिंदगी का वह सच दिखा देते हैं, जिस पर अक्सर हमारी नजर ही नहीं जाती. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो लोगों को भावुक कर रहा है.

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वीडियो में एक शादी समारोह के दौरान ट्रंपेट बजाता एक शख्स दिखाई देता है. जैसे-जैसे वह पूरी ताकत से ट्रंपेट बजाता है, उसके गाल फूल जाते हैं, गर्दन की नसें उभर आती हैं और चेहरे पर जोर साफ नजर आने लगता है. बावजूद इसके वह बिना रुके अपना काम करता रहता है, क्योंकि उसी काम से उसके घर का चूल्हा जलता है.

यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. कई लोग लिख रहे हैं कि हम शादी में संगीत और रोशनी का आनंद तो लेते हैं, लेकिन उन कलाकारों की मेहनत शायद ही कभी देख पाते हैं, जो घंटों खड़े होकर लोगों का मनोरंजन करते हैं. इसी चर्चा के बीच अरुण बोथरा की एक पोस्ट भी लोगों का ध्यान खींच रही है.

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अरुण बोथरा ने अपने बचपन की एक घटना साझा करते हुए बताया कि राजस्थान के पीलीबंगा कस्बे में उनके पड़ोस में एक व्यक्ति घर में छोटी-सी मसाला चक्की चलाता था. वह लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और दूसरे मसाले पीसकर दुकानदारों तक पहुंचाता था. लोगों को तकलीफ न हो, इसलिए लाल मिर्च रात में दरवाजे और खिड़कियां बंद करके पीसी जाती थी. फिर भी आसपास से गुजरने वालों की आंखों में जलन और गले में खुजली होने लगती थी.

बोथरा लिखते हैं कि मसाला पीसते समय वह व्यक्ति अपना चेहरा कपड़े से ढक लेता था, लेकिन इसके बावजूद उसे लगातार खांसी आती रहती थी. वह जानता था कि यह काम उसकी सेहत पर असर डाल रहा है, फिर भी परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से उसने काम नहीं छोड़ा. बचपन में उन्होंने उसकी सेहत को धीरे-धीरे बिगड़ते देखा और बाद में करीब 55 साल की उम्र में उसकी टीबी से मौत हो गई.

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इस घटना को याद करते हुए अरुण बोथरा ने एक ऐसी बात लिखी, जिसने हजारों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. उन्होंने कहा, "कुछ लोगों के लिए उनका कार्यस्थल ही सबसे बड़ा स्वास्थ्य खतरा होता है."

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इस वीडियो ने लोगों को सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि मेहनत और संघर्ष की वह तस्वीर भी दिखाई, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं.

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