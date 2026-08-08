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लगभग आधे बाजार पर है कब्जा, ये है सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर

7 सीटर फैमिली कार चाहने वाले कंज्यूमर्स के पास दो विकल्प होते हैं. या तो वो एसयूवी की तरफ जा सकते हैं या फिर उन्हें एमपीवी का रुख करना होगा. बड़ी संख्या में फैमिली कार चाहने वाले लोग एमपीवी की ओर जाते हैं और इसका सबसे ज्यादा फायदा एक कार को मिलता है. ये कार लगभग आधे मार्केट पर कब्जा जमाए हुए है. आइए जानते हैं जुलाई में किसने कितनी एमपीवी बेचीं.

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Maruti Suzuki Ertiga जुलाई में सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर कार है. (Photo: Photo: marutisuzuki.com)
Maruti Suzuki Ertiga जुलाई में सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर कार है. (Photo: Photo: marutisuzuki.com)

भारतीय कार बाजार में 7 सीटर गाड़ियों का सेगमेंट काफी पॉपुलर है. इस सेगमेंट में एमपीवी और एसयूवी दोनों तरह की बॉडी स्टाइल वाली कारें देखने को मिलती हैं. हालांकि, फैमिली कार चाहने वालों की पसंद एमपीवी होती है. इस सेगमेंट में एक कार का सालों से दबदबा है, जिसे कोई टक्कर नहीं दे पाया है. 

हम जिस कार की बात कर रहे हैं, उसका लगभग आधे एमपीवी सेगमेंट पर कब्जा है. यहां तक की इस कार पर ही बेस्ड कुछ गाड़ियां रिबैज्ड और रिवर्क्ड अवतार में भी बिकती हैं. हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी अर्टिगा की, जो सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर एमपीवी है. 

जुलाई में सबसे ज्यादा बिकने वाली MPVs 

जैसा की ऊपर साफ कर दिया है इस सेगमेंट की लीडर मारुति सुजुकी अर्टिगा है. जुलाई महीने में कंपनी ने इस कार की 21,606 यूनिट्स बेची हैं. पिछले साल जुलाई में इसकी 16,604 यूनिट्स बिकी थीं. यानी ईयर-ऑन-ईयर इसकी ग्रोथ 30.1 फीसदी की है. वहीं कार का सेगमेंट शेयर 46 फीसदी है. 

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दूसरे नंबर पर इनोवा हायक्रॉस और क्रिस्टा है. टोयोटा इन दोनों कारों का डेटा एक ही काउंट करता है. इसकी 9,976 यूनिट्स जुलाई 2026 में बिकी हैं. इनोवा की ग्रोथ स्थित बनी हुई है. पिछले साल जुलाई में कंपनी ने इसकी 9,119 यूनिट्स बेची थीं. सेगमेंट शेयर की बात करें, तो कार की हिस्सेदारी 21.3 परसेंट की है. 

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यह भी पढ़ें: 26KM माइलेज और धांसू लुक, 4 लाख ने खरीदी Maruti SUV

तीसरे नंबर पर किआ कारेन्स और क्लैविस हैं. इसकी 5,352 यूनिट्स जुलाई में बिकी हैं. पिछले साल के मुकाबले इस साल जुलाई में किआ कारेन्स की सेल 29.6 फीसदी कम हुई है. फिर भी इस कार का मार्केट शेयर 11.4 फीसदी का है. 

मॉडल कितनी हुई सेल?
अर्टिगा 21,606 यूनिट्स
इनोवा हायक्रॉस + क्रिस्टा 9,976 यूनिट्स
किआ कारेन्स + क्लैविस 5,352 यूनिट्स
मारुति सुजुकी एक्सएल 6 3,791 यूनिट्स
टोयोटा रुमियन 2,632 यूनिट्स
रेनो ट्राइबर 1,762 यूनिट्स
निसान ग्रेवाइट  1,386 यूनिट्स
मारुति सुजुकी इनविक्टो 262 यूनिट्स
किआ कार्निवल 91 यूनिट्स
टोयोटा वेलफायर 72 यूनिट्स

मारुति सुजुकी एक्सएल 6 की बात करें, तो 3,791 यूनिट्स इसकी जुलाई में बिकी हैं. कार का सेगमेंट शेयर 8.1 फीसदी का है. ये मारुति सुजुकी अर्टिगा का ही प्रीमियम वर्जन है, जो नेक्सा डीलरशिप से आता है. पांचवें नंबर पर टोयोटा रुमियन है, जिसकी 2,632 यूनिट्स बिकी हैं. पिछले साल इस कार की सिर्फ 576 यूनिट्स जुलाई में बिकी थी. 

यह भी पढ़ें: 34KM का माइलेज, 5 लाख से कम कीमत... 23,398 ने खरीदी ये MARUTI

गौर करने वाली बात ये है कि रुमियन भी मारुति सुजुकी अर्टिगा का ही रिबैज्ड वर्जन है. इस कार का सेगमेंट शेयर 5.6 फीसदी है. इस तरह से अगर अर्टिगा का मार्केट शेयर देखें, तो लगभग आधे से ज्यादा मार्केट पर इस कार ने कब्जा कर रखा है. 

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रेनो ट्राइबर की जुलाई में 1,762 यूनिट्स, निसान ग्रेवाइट की 1,386 यूनिट्स, मारुति सुजुकी इनविक्टो की 262 यूनिट्स, किआ कार्निवल की 91 यूनिट्स और टोयोटा वेलफायर की 72 यूनिट्स जुलाई 2026 में बिकी हैं.

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