लगभग आधे बाजार पर है कब्जा, ये है सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर

भारतीय कार बाजार में 7 सीटर गाड़ियों का सेगमेंट काफी पॉपुलर है. इस सेगमेंट में एमपीवी और एसयूवी दोनों तरह की बॉडी स्टाइल वाली कारें देखने को मिलती हैं. हालांकि, फैमिली कार चाहने वालों की पसंद एमपीवी होती है. इस सेगमेंट में एक कार का सालों से दबदबा है, जिसे कोई टक्कर नहीं दे पाया है.

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हम जिस कार की बात कर रहे हैं, उसका लगभग आधे एमपीवी सेगमेंट पर कब्जा है. यहां तक की इस कार पर ही बेस्ड कुछ गाड़ियां रिबैज्ड और रिवर्क्ड अवतार में भी बिकती हैं. हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी अर्टिगा की, जो सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर एमपीवी है.

जुलाई में सबसे ज्यादा बिकने वाली MPVs

जैसा की ऊपर साफ कर दिया है इस सेगमेंट की लीडर मारुति सुजुकी अर्टिगा है. जुलाई महीने में कंपनी ने इस कार की 21,606 यूनिट्स बेची हैं. पिछले साल जुलाई में इसकी 16,604 यूनिट्स बिकी थीं. यानी ईयर-ऑन-ईयर इसकी ग्रोथ 30.1 फीसदी की है. वहीं कार का सेगमेंट शेयर 46 फीसदी है.

दूसरे नंबर पर इनोवा हायक्रॉस और क्रिस्टा है. टोयोटा इन दोनों कारों का डेटा एक ही काउंट करता है. इसकी 9,976 यूनिट्स जुलाई 2026 में बिकी हैं. इनोवा की ग्रोथ स्थित बनी हुई है. पिछले साल जुलाई में कंपनी ने इसकी 9,119 यूनिट्स बेची थीं. सेगमेंट शेयर की बात करें, तो कार की हिस्सेदारी 21.3 परसेंट की है.

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तीसरे नंबर पर किआ कारेन्स और क्लैविस हैं. इसकी 5,352 यूनिट्स जुलाई में बिकी हैं. पिछले साल के मुकाबले इस साल जुलाई में किआ कारेन्स की सेल 29.6 फीसदी कम हुई है. फिर भी इस कार का मार्केट शेयर 11.4 फीसदी का है.

मॉडल कितनी हुई सेल? अर्टिगा 21,606 यूनिट्स इनोवा हायक्रॉस + क्रिस्टा 9,976 यूनिट्स किआ कारेन्स + क्लैविस 5,352 यूनिट्स मारुति सुजुकी एक्सएल 6 3,791 यूनिट्स टोयोटा रुमियन 2,632 यूनिट्स रेनो ट्राइबर 1,762 यूनिट्स निसान ग्रेवाइट 1,386 यूनिट्स मारुति सुजुकी इनविक्टो 262 यूनिट्स किआ कार्निवल 91 यूनिट्स टोयोटा वेलफायर 72 यूनिट्स

मारुति सुजुकी एक्सएल 6 की बात करें, तो 3,791 यूनिट्स इसकी जुलाई में बिकी हैं. कार का सेगमेंट शेयर 8.1 फीसदी का है. ये मारुति सुजुकी अर्टिगा का ही प्रीमियम वर्जन है, जो नेक्सा डीलरशिप से आता है. पांचवें नंबर पर टोयोटा रुमियन है, जिसकी 2,632 यूनिट्स बिकी हैं. पिछले साल इस कार की सिर्फ 576 यूनिट्स जुलाई में बिकी थी.

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गौर करने वाली बात ये है कि रुमियन भी मारुति सुजुकी अर्टिगा का ही रिबैज्ड वर्जन है. इस कार का सेगमेंट शेयर 5.6 फीसदी है. इस तरह से अगर अर्टिगा का मार्केट शेयर देखें, तो लगभग आधे से ज्यादा मार्केट पर इस कार ने कब्जा कर रखा है.

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रेनो ट्राइबर की जुलाई में 1,762 यूनिट्स, निसान ग्रेवाइट की 1,386 यूनिट्स, मारुति सुजुकी इनविक्टो की 262 यूनिट्स, किआ कार्निवल की 91 यूनिट्स और टोयोटा वेलफायर की 72 यूनिट्स जुलाई 2026 में बिकी हैं.

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