scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कर्नाटक: कांग्रेस नेता का दिनदहाड़े मर्डर, पुलिस मुठभेड़ में मुख्य शूटर गिरफ्तार

शुक्रवार को कर्नाटक के उडुपी में कांग्रेस नेता और कारोबारी डेविड डिसूज़ा की सरेआम हत्या कर दी गई. हत्या के मुख्य आरोपी शूटर को बिंदूर के पास ओट्टिनाने इलाके में पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ़्तार कर लिया गया है.

Advertisement
X
कर्नाटक में कांग्रेस नेता की हत्या
कर्नाटक में कांग्रेस नेता की हत्या

शुक्रवार को कर्नाटक में कांग्रेस नेता और कारोबारी डेविड डिसूजा की सरेआम दो मोटरसाइकल सवार युवकों ने हत्या कर दी थी. हत्या के मुख्य आरोपी शूटर को बिंदूर के पास ओट्टिनने इलाके में पुलिस की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है. मामले में दो अन्य आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए, हालांकि पुलिस उनकी तलाश में जुटी है. 

आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी राजू के रूप में हुई. आरोपी राजू ने जब कथित तौर पर पुलिस टीम पर हमला किया तो पुलिस ने अपने बचाव में आरोपी पर गोली चलाई. आरोपी के दाहिने पैर में गोली लग गई. 

पुलिस मुठभेड़ में SI तेजस्वी भी घायल हो गए हैं. फिलहाल उनका एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है. आरोपी राजू का भी इलाज जारी है. आरोपी को मणिपाल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. 

सम्बंधित ख़बरें

मानसून के बाद जन्नत बन जाते हैं साउथ इंडिया के ये 6 हिल स्टेशन (Photo-ITG)
हरियाली और धुंध! बारिश के बाद घूमें दक्षिण भारत के ये 6 हिल स्टेशन
The written examination was conducted at more than 800 centres across Karnataka for recruitment to 3,991 Civil Police Constable posts.
कर्नाटक में एक द‍िन पहले क्यों रद्द हुई ये सरकारी भर्ती परीक्षा?
पूर्व सैनिक की मौत की जांच शुरू. (Photo: ITG)
पति की मौत, बॉयफ्रेंड और कब्र... क्या है 2 करोड़ के बीमा वाली कहानी?
Cipla, Rocket India to Invest ₹300 Crore in Karnataka Expansion Projects
कर्नाटक में ₹300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, Cipla और Rocket India का ये है प्लान
chemical Leaks
कर्नाटक के लैब में केमिकल लीक, 3 मजदूरों की मौत, FIR दर्ज

यह भी पढ़ें: पहले गाड़ियों में की तोड़फोड़, फिर चढ़ा दी कार... उदयपुर में महिला की कुचल कर हत्या- CCTV

मामले में दो अन्य आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहे. फिलहाल पुलिस की टीमें उनकी तलाश में जुटी हैं. मालूम हो, शुक्रवार 7 अगस्त को कांग्रेस नेता, ठेकेदार और ग्राम पंचायत के पूर्व अध्यक्ष डेविड डिसूजा की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मोटरसाइकल पर आए दो अज्ञात हमलावरों ने डेविड डिसूजा पर तीन राउंड गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी. हत्या के बाद वे दोनों फौरन वहां से फरार हो गए थे.

Advertisement

प्रथम दृष्टया यह वित्तीय विवाद का मामला लग रहा है. हालांकि पुलिस मामले में बहुत ही गहनता के जांच कर रही है और पुलिस जांच के बाद ही हत्या का सही कारण सामने आ सकेगा. डेविड डिसूजा की बात करें, तो वह कांग्रेस नेता होने के साथ, ठेकेदार और ग्राम पंचायत के पूर्व अध्यक्ष भी थे.

फिलहाल पुलिस घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक जांच के जरिए सबूत जुटा रही है. पुलिस मामले से जुड़े हर पहलू की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    16 साल के श्लोक हजारे ने रचा इतिहास, चेक रिपब्लिक में किया भारत का प्रतिनिधित्व, IPS बनने का सपना |
    ब्राह्मणों के BSP से जुड़ने से समाजवादी पार्टी विचलित, मायावती ने कहा- सर्वसमाज सावधान रहे |
    Lauki Pakoda Recipe: बारिश में बनाएं लौकी के कुरकुरे पकौड़े, स्वाद ऐसा कि आलू-प्याज के पकोड़े भी लगेंगे फीके |
    लगभग आधे बाजार पर है कब्जा, ये है सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर |
    Flipkart Freedom Sale सभी के लिए शुरू, iPhone समेत कई सामान पर बंपर ऑफर |
    ट्रंपेट बजाते-बजाते नसें उभर आईं, VIDEO देख भावुक हुए लोग, बोले- परिवार के लिए इंसान क्या नहीं करता! |
    सुर्ख लाल जोड़े में क्रिकेटर की दुल्हन बनी एक्ट्रेस, गुरुद्वारे में गुपचुप रचाई शादी, बाराती बने अर्शदीप सिंह |
    अपने मोबाइल से कैसे निकालें जमीन के पेपर, ये तरीका याद रख लें |
    आगरा में बारिश के बीच भरभराकर गिरी दो मंजिला इमारत, बेलनगंज बाजार में मचा हड़कंप, Video |
    Gen-Z की नब्ज को मोहन भागवत ने समझा, कैसे युवा पीढ़ी और BJP के बीच ब्रिज बना संघ
    Advertisement