Lauki Pakoda Recipe: बारिश में बनाएं लौकी के कुरकुरे पकौड़े, स्वाद ऐसा कि आलू-प्याज के पकोड़े भी लगेंगे फीके

Lauki Pakoda Recipe: बारिश के मौसम में गरमागरम पकौड़े खाने का अपना अलग ही मजा होता है. ज्यादातर लोग इस मौसम में प्याज या आलू के पकोड़े बनाते हैं लेकिन अगर आप कुछ नया और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो इस बार लौकी के पकौड़े जरूर ट्राई करें. लौकी से बने ये पकौड़े बाहर से कुरकुरे और अंदर से नरम होते हैं. बेसन, हल्के मसालों और चावल के आटे या सूजी से तैयार होने वाले ये पकौड़े खाने में काफी टेस्टी लगते हैं.

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इन्हें आप घर पर बेहद आसानी से बनाकर चाय के साथ बारिश का आनंद ले सकते हैं. आइए जानते हैं कि घर पर लौकी के पकौड़े कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

1 मीडियम साइज लौकी

1 कप बेसन

2 बड़े चम्मच चावल का आटा या सूजी

1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

1-2 बारीक कटी हरी मिर्च

½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

½ छोटा चम्मच धनिया पाउडर

½ छोटा चम्मच जीरा

½ छोटा चम्मच सौंफ

2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया

स्वादानुसार नमक

तलने के लिए तेल

लौकी के पकौड़े कैसे बनाते हैं?

लौकी के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले लौकी को अच्छी तरह धोकर छील लें और उसके दोनों किनारे काट दें. अब लौकी को पतले गोल स्लाइस में काट लें या कद्दूकस कर लें. इसके बाद लौकी को हल्के नमक वाले पानी में 5 मिनट के लिए भिगो दें. फिर इसे पानी से निकालकर 2 मिनट तक अलग रखें, ताकि सारा पानी अच्छे से निकल जाए. अब एक बड़े बाउल में बेसन, चावल का आटा या सूजी डालें. इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा, सौंफ और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें. फिर थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए गाढ़ा और स्मूद घोल तैयार करें. ध्यान रखें कि घोल ज्यादा पतला न हो. आखिर में इसमें बारीक कटा हरा धनिया मिलाएं. अब कड़ाही में तेल गर्म करें. लौकी के स्लाइस को बैटर में अच्छी तरह डुबोकर गरम तेल में डालें. इन्हें मीडियम गैस पर दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लें. तैयार पकौड़ों को टिश्यू पेपर पर निकालें, ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए. अब गरमागरम लौकी के पकौड़ों को हरी चटनी या टमाटर सॉस के साथ परोसें.

इन बातों का रखें ध्यान

लौकी को बहुत मोटा न काटें, इससे पकौड़े अच्छी तरह पकेंगे.

बैटर गाढ़ा रखें, ताकि वह लौकी पर अच्छी तरह चिपक जाए.

मीडियम गैस पर ही पकौड़े तलें, इससे वे बाहर से कुरकुरे और अंदर से अच्छी तरह पकेंगे.

अधिक कुरकुरापन चाहिए तो बैटर में चावल का आटा या सूजी जरूर मिलाएं.

तलने के बाद पकौड़ों को टिश्यू पेपर पर रखें, ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए.

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