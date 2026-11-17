पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगड़ की बेटी अनाया बांगड़ एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह उनकी क्रिकेट प्रैक्टिस है. अनाया ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर और युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह के साथ पोस्ट सोमवार (16 नवंबर) को शेयर किया. इसमें उन्होंने बताया कि योगराज सिंह के मार्गदर्शन में उनकी प्रैक्टिस शुरू हो गई है.

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अनाया ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'Practice commences with Yograj Singh sir' (योगराज सिंह सर के साथ प्रैक्टिस शुरू). उनकी इस पोस्ट पर फैन्स भी खूब प्यार लुटा रहे हैं. किसी ने उन्हें शुभकामनाएं दीं तो किसी ने उनकी तारीफ की. कई फैन्स ने दिल वाले इमोजी के साथ अपनी प्रतिक्रिया दी.

ध्यान रहे अनाया बांगड़ की क्रिकेट के मैदान पर उतरने की तैयारी भारत की बजाय ऑस्ट्रेलिया से हो सकती है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने अनाया के मामले की विस्तृत समीक्षा के बाद उन्हें अपनी नीति के तहत मार्च 2027 से एलीट महिला क्रिकेट में खेलने की पात्रता दी है. हालांकि इसके लिए उन्हें निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी.



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अनाया पहले आर्यन बांगड़ के नाम से जानी जाती थीं. वह क्रिकेट खेल चुकी हैं. जेंडर ट्रांजिशन के बाद उन्होंने अनाया के रूप में अपनी पहचान सार्वजनिक की. सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है. इंस्टाग्राम पर उन्हें 10 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. उनकी यह नई पोस्ट भी फैन्स के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.

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कई लेवल पर क्रिकेट खेल चुकी हैं अनाया

जेंडर ट्रांजिशन से पहले अनाया का नाम आर्यन बांगड़ था. उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर भी अपनी पहचान बनाई थी. मुंबई के स्थानीय क्लब क्रिकेट में इस्लाम जिमखाना की ओर से खेलकर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की. इसके बाद महज 18 साल की उम्र में इंग्लैंड की लीसेस्टरशायर लीग में हिंकले क्रिकेट क्लब का प्रतिनिधित्व किया.

साल 2019 में उन्होंने पुडुचेरी की ओर से राष्ट्रीय अंडर-19 कूच बिहार ट्रॉफी में हिस्सा लिया. इस टूर्नामेंट में अनाया ने पांच मैचों में 300 रन बनाए. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 150 रन रहा. इस दौरान उन्होंने दो अर्धशतक भी लगाए. गेंदबाजी में भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा और उन्होंने कुल 20 विकेट हासिल किए.

संजय बांगड़ का क्रिकेट करियर कैसा रहा?

अनाया के पिता संजय बांगड़ भारतीय क्रिकेट का जाना-पहचाना नाम हैं. वह टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. फिलहाल वह कमेंट्री और कोचिंग से जुड़े हुए हैं. 54 वर्षीय संजय बांगड़ ने भारत के लिए 12 टेस्ट और 15 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. उनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 650 रन दर्ज हैं. इसके अलावा उन्होंने गेंदबाजी में 14 विकेट भी हासिल किए.

योगराज सिंह का ऐसा रहा इंटरनेशनल करियर

वहीं युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह 68 साल के हो चुके हैं. वह चंडीगढ़ में अपनी क्रिकेट कोचिंग चलाते हैं. इसके अलावा क्रिकेट से जुड़े मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते रहते हैं.

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योगराज सिंह ने भारतीय टीम के लिए एक टेस्ट और छह वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले. उन्होंने 21 फरवरी 1981 को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था. यह उनके करियर का एकमात्र टेस्ट मैच रहा, जिसमें उन्होंने जॉन राइट को आउट किया था.

वहीं, उनका पहला वनडे 21 दिसंबर 1980 को ब्रिस्बेन में न्यूजीलैंड के खिलाफ था. इस मुकाबले में उन्होंने दो विकेट हासिल किए. योगराज ने भारत के लिए कुल छह वनडे मैच खेले, जिनमें उनके नाम चार विकेट रहे.

घरेलू क्रिकेट में भी योगराज का रिकॉर्ड रहा है. उन्होंने 30 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 398 रन बनाने के साथ 66 विकेट लिए. वहीं, 13 लिस्ट ए मैचों में उनके नाम 39 रन और 14 विकेट दर्ज हैं.

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