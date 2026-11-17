देश के बड़े कारोबारी परिवारों में शामिल TVS ग्रुप में संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद सामने आया है. ग्रुप के प्रमुख वेणु श्रीनिवासन (Venu Srinivasan) की बेटी डॉ. लक्ष्मी वेणु (Dr. Lakshmi Venu) ने अपने पिता को कानूनी नोटिस भेजकर पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्से की मांग की है. उनका आरोप है कि परिवार की संपत्तियों में उनके भाई सुदर्शन वेणु (Sudarshan Venu) को ज्यादा हिस्सेदारी दी गई है, जबकि उन्हें उनके कानूनी अधिकार के मुताबिक हिस्सा नहीं मिला.

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बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, लक्ष्मी ने फैमिली प्रॉपर्टी के निष्पक्ष और कानूनी बंटवारे की मांग की है. डॉ. लक्ष्मी वेणु की मां और टीवीएस ग्रुप के चेयरमैन एमेरिटस वेणु श्रीनिवासन की पत्नी मल्लिका श्रीनिवासन ने भी बेटी की मांग का समर्थन किया है. बता दें कि मल्लिका भी देश की एक प्रमुख और बड़ी बिजनेस वुमन हैं. वर्तमान में वह प्रमुख ट्रैक्टर कंपनी 'ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड' (TAFE) की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) हैं. मल्लिका श्रीनिवासन ने TAFE को विश्व के सबसे बड़े ट्रैक्टर निर्माताओं में से एक के रूप में स्थापित किया.

किस कानून के तहत मांगा बराबर हिस्सा?

लक्ष्मी वेणु ने अपनी मांग के लिए हिंदू उत्तराधिकार कानून, 1956 (Hindu Succession Act) के 2005 में हुए संशोधन का हवाला दिया है. खासतौर पर इस कानून की धारा 6 के तहत संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में बेटियों को भी बेटों के बराबर अधिकार मिलने का प्रावधान है. लक्ष्मी का कहना है कि उन्हें भी परिवार की संपत्तियों में अपने भाई के बराबर हिस्सा मिलना चाहिए.

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उन्होंने अपने पिता वेणु श्रीनिवासन को भेजे नोटिस में VS ट्रस्ट और दूसरे होल्डिंग ढांचों के जरिए रखी गई पारिवारिक संपत्तियों के बंटवारे की मांग की है. इसमें 2020 के TVS पारिवारिक समझौते के तहत वेणु श्रीनिवासन की शाखा को मिली संपत्तियां और कंपनियों में हिस्सेदारी भी शामिल हैं.

किन-किन कंपनियों की संपत्तियों पर है दावा?

लक्ष्मी की मांग में TVS Holdings, TVS Motor Company, TVS Credit Services और Sundaram-Clayton जैसी कंपनियों से जुड़े पारिवारिक संपत्तियां शामिल हैं. उनका कहना है कि 2020 में TVS परिवार की चार शाखाओं के बीच हुए समझौते से उनके और भाई सुदर्शन के बीच संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ था. उनके मुताबिक, दोनों के बीच अलग से बंटवारे की प्रक्रिया कभी शुरू ही नहीं हुई और न ही इसे पूरा किया गया.

लक्ष्मी ने यह भी सवाल उठाया है कि परिवार में किसी सदस्य के पास कारोबार चलाने की जिम्मेदारी होने का मतलब यह नहीं है कि उस कारोबार पर उसका अकेले मालिकाना हक हो जाएगा. उनके मुताबिक, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी के आधार पर परिवार के दूसरे सदस्यों के कानूनी अधिकार खत्म नहीं किए जा सकते. उन्होंने आरोप लगाया है कि पारिवारिक संपत्तियों में सुदर्शन का लाभकारी हित (Beneficial Interest) ज्यादा रखा गया और उनके अधिकारों को नजरअंदाज किया गया.

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2024 के समझौते को लेकर क्यों है विवाद?

इस पूरे विवाद की एक बड़ी वजह 21 मार्च 2024 को परिवार के सदस्यों के बीच हुआ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) भी है. इस समझौते पर वेणु श्रीनिवासन, मल्लिका श्रीनिवासन और उनके दोनों बच्चों ने हस्ताक्षर किए थे. वेणु श्रीनिवासन और सुदर्शन के पक्ष का मानना है कि इस समझौते के जरिए संपत्तियों का बंटवारा तय हो गया था. इसके तहत लक्ष्मी को सुंदरम-क्लेटन और सुदर्शन को TVS मोटर का हिस्सा मिला. हालांकि, लक्ष्मी और मल्लिका के पक्ष का कहना है कि यह समझौता सिर्फ ब्रांड के इस्तेमाल और एक-दूसरे के कारोबार में प्रतिस्पर्धा नहीं करने (Non-Compete) जैसी शर्तों से जुड़ा था. इसमें पारिवारिक संपत्तियों के मालिकाना हक का बंटवारा नहीं किया गया था.

TVS मोटर और सुंदरम-क्लेटन की वैल्यू में बड़ा अंतर

TVS मोटर और सुंदरम-क्लेटन कंपनियों के मार्केट वैल्यूएशन में भारी अंतर भी इस विवाद का अहम पहलू है. TVS मोटर का मार्केट कैप करीब 1.83 लाख करोड़ रुपये है, जबकि सुंदरम-क्लेटन का मार्केट कैप लगभग 2,400 करोड़ रुपये. अप्रैल 2025 में सुदर्शन वेणु को TVS Holdings का बेनिफिशियल ओनर बताया गया था. TVS Holdings के पास TVS मोटर की 50.26 फीसदी हिस्सेदारी है. लक्ष्मी के पक्ष ने इस हिस्सेदारी के ट्रांसफर को लेकर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि किसी कंपनी को चलाने की जिम्मेदारी मिलने से अपने आप उसके मालिकाना हक का फैसला नहीं हो जाता.

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मल्लिका श्रीनिवासन ने बेटी की मांग का किया समर्थन

इस पारिवारिक विवाद में मां मल्लिका श्रीनिवासन ने बेटी लक्ष्मी का खुलकर समर्थन किया है. उनका कहना है कि लक्ष्मी को भी अपने भाई के बराबर पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा पाने का वैध अधिकार है. उन्होंने कहा, 'एक मां के तौर पर मेरे लिए बेटा और बेटी हर लिहाज से बराबर हैं. मेरा दृढ़ विश्वास है कि पारिवारिक संपत्तियों में लक्ष्मी का वैध हिस्सा है, जो किसी भी तरह से सुदर्शन के हिस्से से कम नहीं होना चाहिए.'

मल्लिका के मुताबिक, परिवार के भीतर आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की कोशिशें की गईं, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है. उन्होंने सभी पक्षों से पारदर्शी बातचीत करने और ऐसा समाधान निकालने की अपील की है, जिससे परिवार के हर सदस्य के हितों की रक्षा हो सके. फिलहाल इस मामले में परिवार के अलग-अलग सदस्यों के दावे सामने हैं. अब देखना होगा कि बातचीत के जरिए संपत्ति का बंटवारा होता है या यह विवाद आगे कानूनी रास्ते पर बढ़ता है.

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