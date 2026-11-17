Amla For White Hair: आजकल कम उम्र में ही बाल सफेद होने की समस्या काफी आम हो गई है. किसी के बालों में 25 की उम्र में सफेद होने लगते हैं, तो किसी के बाल 30 की उम्र से पहले ही तेजी से सफेद हो जाते हैं. ऐसे में लोग अपने सफेद बालों को छिपाने और उन्हें फिर से काला करने के लिए महंगे हेयर कलर, डाई और तरह-तरह के हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने लगते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में मौजूद आंवला बालों की सेहत के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है?

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आंवले में विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. ये बालों और स्कैल्प को हेल्दी रखने में मदद करते हैं. इसके साथ ही ये शरीर में बालों को काला रखने वाले पिगमेंट मेलेनिन के प्रोडक्शन को भी प्रमोट करता है. यही वजह है कि बालों की देखभाल में आंवले का इस्तेमाल लंबे समय से किया जाता रहा है. सही तरीके से इसका सेवन बालों की ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट कर सकता है. साथ ही ये देखना भी जरूरी है कि आखिर सफेद बालों को नेचुरली ठीक करने के लिए आंवले का जूस कब और कैसे पीना चाहिए. तो चलिए जानते हैं.



1. सुबह खाली पेट पिएं आंवले का जूस: आंवले का जूस पीने के लिए सुबह का समय अच्छा माना जाता है. आप सुबह खाली पेट इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसके लिए एक गिलास पानी में आंवले का जूस मिलाकर पिएं. अगर खाली पेट पीने से एसिडिटी या पेट में परेशानी होती है, तो इसे नाश्ते के बाद भी लिया जा सकता है.



2. रोज कितनी मात्रा में पिएं? आंवले का जूस फायदेमंद है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इसे ज्यादा मात्रा में पीने लगें. शुरुआत में एक गिलास पानी में 1 से 2 चम्मच आंवले का जूस मिलाकर ले सकते हैं. अगर आपको पहले से कोई हेल्थ समस्या है या आप नियमित दवाएं लेते हैं, तो सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह लें.

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3. लगातार सेवन करना है जरूरी: आंवले को बालों की देखभाल में शामिल करने के लिए उसे रेगुलरली खाना जरूरी है. इसे बैलेंस डाइट का हिस्सा बनाएं. हालांकि, 3-4 महीने तक जूस पीने से सफेद बाल काले हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है. बालों की सेहत में बदलाव कई बातों पर निर्भर करता है.



4. आंवले के जूस को ऐसे करें स्टोर: अगर आप घर पर आंवले का जूस बनाकर रखते हैं, तो उसे सही तरीके से स्टोर करना भी जरूरी है. इसके लिए जूस को साफ कांच की बोतल में भरकर फ्रिज में रखें. बोतल को अच्छी तरह बंद करें और जूस में किसी तरह की गंदगी न जाने दें. बेहतर है कि जूस ताजा बनाकर ही पिएं.



5. शहद मिलाकर भी पी सकते हैं: अगर आपको आंवले का जूस बहुत खट्टा लगता है, तो इसमें थोड़ा शहद मिला सकते हैं. इससे इसका स्वाद बेहतर हो जाएगा. हालांकि, शहद मिलाने से सफेद बाल काले होने का असर बढ़ जाता है, ऐसा पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता.



6. बालों में भी लगा सकते हैं आंवले का जूस: आंवले का इस्तेमाल सिर्फ पीने के लिए ही नहीं, बल्कि बालों की देखभाल के लिए भी किया जाता है. आप थोड़ी मात्रा में आंवले का जूस स्कैल्प पर लगा सकते हैं. इसे करीब 20-30 मिनट बाद हल्के शैंपू से धो लें. पहली बार इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें. अगर खुजली, जलन या एलर्जी हो तो इसका इस्तेमाल न करें.



7. डाइट में शामिल करें ये चीजें: सिर्फ आंवले का जूस पीने से बालों की सभी समस्याएं दूर नहीं हो सकतीं. बालों को हेल्दी रखने के लिए खानपान पर भी ध्यान देना जरूरी है. अपनी डाइट में प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और दूसरे जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर चीजें शामिल करें. इसके लिए दालें, हरी सब्जियां, दूध, दही, फल और मेवे खा सकते हैं.

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कम उम्र में सफेद हो रहे हैं बाल तो क्या करें?

अगर कम उम्र में तेजी से बाल सफेद हो रहे हैं, तो इसे सिर्फ उम्र या खानपान से जोड़कर नजरअंदाज न करें. कई बार जेनेटिक कारणों के अलावा विटामिन B12 की कमी, थायरॉइड की समस्या और दूसरी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं. ऐसे में स्किन एक्सपर्ट्स से सलाह लें. जरूरत पड़ने पर डॉक्टर कुछ चेकअप कराने की सलाह दे सकते हैं.

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