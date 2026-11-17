देश में आगामी जनगणना-2027 की प्रक्रिया के तहत नोएडा में सोमवार से स्वगणना (Self Enumeration) अभियान की शुरुआत हो गई है. इस अभियान की शुरुआत करते हुए सांसद डॉ. महेश शर्मा और नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) ने पोर्टल पर खुद और अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज की.

और पढ़ें

इसके साथ ही उन्होंने शहर के सभी निवासियों से इस राष्ट्रीय कार्य में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है. प्रशासन के मुताबिक, स्वगणना की सुविधा 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक रहेगी.

आम नागरिक भारत सरकार के पोर्टल (https://se.census.gov.in) पर जाकर अपने परिवार की पूरी डिटेल खुद ऑनलाइन भर सकते हैं. प्रक्रिया पूरी होने पर एक 'स्वगणना पहचान संख्या' (SE ID) मिलेगी, जिसे सुरक्षित रखना होगा. जब Enumerator आपके घर आएं, तो उन्हें ये आईडी मुहैया करानी होगी.

(Photo- ITGD)

2350 Enumerator और 364 सुपरवाइजर तैनात

नोएडा के चार्ज अधिकारी इंदु प्रकाश सिंह ने जानकारी दी कि शहर में जनगणना के क्षेत्रीय कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुल 2,350 Enumerator और 364 सुपरवाइजरों की तैनाती की गई है. ये कर्मी 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक घर-घर जाकर डेटा जुटाएंगे. स्वगणना की अवधि के दौरान भी ये कर्मचारी अपने आवंटित ब्लॉकों में रहकर लोगों को जागरूक करेंगे, जिसके लिए शहर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है.

Advertisement

प्रशासन का मकसद ये ध्यान रखना है कि नोएडा में रहने वाला एक भी व्यक्ति इस गणना से छूटे नहीं और किसी का नाम दोबारा दर्ज न हो. इसके अलावा, जो लोग किराए पर रहकर नौकरी या बिजनेस करते हैं, उनकी गणना भी यहीं की जाएगी.

यह भी पढ़ें: यूपी में जनगणना 2027 के दूसरे चरण की शुरुआत, CM योगी बोले-सही आंकड़ों से ही बनेगी बेहतर योजनाएं

गोपनीय रहेगा व्यक्तिगत डेटा

चार्ज अधिकारी ने बताया कि जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 15 के तहत लोगों की व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है. प्रशासन ने अपील की है कि सभी नागरिक 30 नवंबर तक अपनी स्वगणना पूरी कर लें और घर आने वाले सरकारी नुमाइंदों का पूरा सहयोग करें.

---- समाप्त ----