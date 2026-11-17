पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में 17 साल की आदिवासी नाबालिग लड़की के साथ कथित गैंगरेप का मामला सामने आया है. लड़की रविवार रात गांव में आयोजित जात्रा (लोक नाट्य) देखने गई थी. आरोप है कि इसी दौरान चार युवकों ने उसे निशाना बनाया. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

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यह घटना पुरुलिया के काशीपुर क्षेत्र की है. मिली जानकारी के मुताबिक 17 वर्षीय लड़की रविवार रात स्थानीय जात्रा देखने पहुंची थी. बताया जा रहा है कि वह आरोपियों में से एक युवक को पहले से जानती थी. आरोप है कि इसी परिचय का फायदा उठाकर युवकों ने वारदात को अंजाम दिया.

अंधेरे का फायदा उठाकर वारदात का आरोप

शिकायत के मुताबिक अंधेरे का फायदा उठाकर चारों युवकों ने नाबालिग के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया. घटना के बाद पीड़िता की ओर से सोमवार को काशीपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया.

मंगलवार को अदालत में पेश होंगे आरोपी

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए सभी चार आरोपियों को मंगलवार को अदालत में पेश किया जाएगा. फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है. पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है.

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इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. खासकर सार्वजनिक आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था और ऐसी घटनाओं को रोकने के इंतजामों पर चिंता जताई जा रही है.

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