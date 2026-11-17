नितेश तिवारी की रामायण में रावण-जटायु के सीन्स को लेकर बज बना हुआ है. इसमें जटायु के किरदार को अनुपम खेर ने अपनी आवाज दी है. जटायु के रोल को वीएफएक्स के जरिए बनाया गया है. लेकिन सालों पहले आई रामानंद सागर की रामायण में एक्टर सुनील वर्मा ने ये रोल प्ले किया था. उन्होंने जटायु के अवतार के लिए खास कॉस्ट्यूम पहना और वैसा ही मेकअप किया था. रामयण के इस अहम किरदार के लिए की गई उनकी मेहनत काबिलेतारीफ है.

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कहां गायब हैं सुनील वर्मा?

आज भी वो जटायु के रोल में लोगों के पहली पसंद बने हुए हैं. रणबीर कपूर की रामायण की रिलीज के बाद पुराने जटायु की भी चर्चा होने लगी है. लेकिन दुखद ये है कि जटायु बनने वाने सुनील वर्मा आज गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं. रामायण में उन्होंने जटायु के अलावा इंद्रदेव, गरुड़, रावण के बेटे, च्यवन ऋषि और सुतिक्ष मुनि का भी रोल प्ले किया था. लेकिन आज वो शोबिज से दूर गुमनामी में फैमिली संग जिंदगी बिता रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, सुनील बिहार के पटना में फैमिली संग रहते हैं.

छोटे-मोटे प्रोजेक्ट कर अपना घर चलाते हैं. साथ में वो एक बिजनेस भी कर रहे हैं. वो शोबिज से दूर प्राइवेट लाइफ जीते हैं. सुनील इंस्टा पर एक्टिव रहते हैं. फैंस से वो यहीं पर रूबरू होते हैं. सुनील को रील बनाने का शौक है. वो ट्रेंडी टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हैं. शो में वो जटायु के मुखौटे के पीछे रहे. ऑडियंस को कभी उनका चेहरा नहीं दिखा. इसलिए कम ही लोग उनकी असली पहचान से वाकिफ हैं. सोशल मीडिया पर सुनील फैमिली संग भी फोटो, वीडियो पोस्ट करते हैं. वो भले ही लाइमलाइट से दूर हैं, लेकिन अपनी छोटी सी दुनिया में बेहद खुश हैं.

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रामायण के अलावा उन्होंने शो उत्तर रामायण, टीपू सुल्तान में काम किया था. उन्होंने कई फिल्में भी कीं, जिनमें हथियार, फतेह, रंग, सरजमीं शामिल थीं. लेकिन एक वक्त बाद उन्हें काम मिलना कम होने लगा था. जिसके बाद उन्होंने बिहार का रुख किया और वहीं सैटल हो गए.

कैसे मिला था जटायु का रोल?

सुनील को एक्टिंग पिता से विरासत में मिली थी. मुंबई जाकर उन्होंने थिएटर में काम किया. 'श्री देव टीवी' संग बातचीत में सुनील ने अपनी जर्नी पर बात की थी. पृथ्वी थियेटर में उनकी मुलाकात रामायण में भगवान शिव बने एक्टर विजय काविश से हुई थी. विजय के कहने पर वो रामानंद सागर के ऑफिस आए और डायरेक्टर से मिले. टीम ने सुनील को इंद्र का रोल दिया. फिर वो शो के बाकी किरदारों के लिए चुने गए. उन्हें फेम जटायु के रोल से मिला.

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