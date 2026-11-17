Hanuman Ji Upay on Tuesday: हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित माना जाता है. इस दिन बजरंगबली की पूजा करने का विशेष महत्व है. धार्मिक मान्यता है कि हनुमान जी अपने भक्तों के सभी संकट दूर करते हैं और उन्हें भय, नकारात्मकता और परेशानियों से लड़ने की शक्ति देते हैं. यही वजह है कि मंगलवार के दिन मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है. इस दिन लोग बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं और कई तरह के उपाय भी करते हैं. मान्यता है कि मंगलवार को कुछ आसान उपाय करने से जीवन में सुख-शांति और सकारात्मकता बनी रहती है. आइए जानते हैं कि मंगलवार के दिन कौन से उपाय करना शुभ माना जाता है.

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1. हनुमान जी को चढ़ाएं सिंदूर और चमेली का तेल

मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर बजरंगबली को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करना शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है.

2. हनुमान चालीसा का करें पाठ

मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहद फलदायी माना जाता है. सुबह स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनें और हनुमान जी के सामने बैठकर श्रद्धा से पाठ करें. मान्यता है कि नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़ने से मन का डर दूर होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है.

3. बंदरों को खिलाएं गुड़ और चना

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंगलवार को बंदरों को गुड़ और चना खिलाना शुभ माना जाता है. इसे हनुमान जी की सेवा से जोड़कर देखा जाता है. हालांकि, किसी भी जानवर को खाना खिलाते समय उसकी सुरक्षा और उचित भोजन का ध्यान रखना चाहिए.

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4. हनुमान मंदिर में जलाएं दीपक

मंगलवार की शाम हनुमान मंदिर में सरसों के तेल या चमेली के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है. इस दौरान बजरंगबली का ध्यान करें और परिवार की सुख-शांति की कामना करें. मान्यता है कि इससे जीवन की परेशानियों से लड़ने की शक्ति मिलती है.

5. सुंदरकांड का करें पाठ

मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना भी अच्छा माना जाता है. मान्यता है कि सुंदरकांड का पाठ करने से मन में सकारात्मक विचार आते हैं. साथ ही, व्यक्ति को मुश्किल समय में धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है.

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