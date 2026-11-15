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जीत के लिए 'सीताराम-सीताराम' जप रहे थे आर्यवीर सहवाग, पाकिस्तानी फैन्स क्यों लगा रहे थे 'सहवाग-सहवाग' के नारे, देखें VIDEO

अंडर-19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को आखिरी गेंद पर हराने के बाद आर्यवीर सहवाग ने पिता वीरेंद्र सहवाग से वीडियो कॉल पर खास बातचीत की. उन्होंने बताया कि आखिरी ओवर में तनाव के बीच वह लगातार 'सीताराम-सीताराम' का जाप कर रहे थे. आर्यवीर ने यह भी बताया कि पाकिस्तानी फैन्स स्टेडियम में 'सहवाग-सहवाग' चिल्ला रहे थे.

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वीरेंद्र सहवाग और बेटे आर्यवीर सहवाग के बीच वीड‍ियो कॉल में द‍िलचस्प बात हुई (Photo: Instagram/@Virender Sehwag)
वीरेंद्र सहवाग और बेटे आर्यवीर सहवाग के बीच वीड‍ियो कॉल में द‍िलचस्प बात हुई (Photo: Instagram/@Virender Sehwag)

भारत ने पाकिस्तान को अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में आखिरी गेंद पर हराकर खिताब अपने नाम किया. इस रोमांचक जीत के बाद भारतीय ओपनर आर्यवीर सहवाग की खुशी देखने लायक थी. 1

5 साल के आर्यवीर ने पिता और पूर्व भारतीय विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग से वीडियो कॉल पर बात करते हुए फाइनल के कई दिलचस्प किस्से साझा किए. उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के दर्शक स्टेडियम में 'सहवाग-सहवाग' के नारे लगा रहे थे, जबकि वह आखिरी ओवर में लगातार 'सीताराम-सीताराम' जप रहे थे.

वीरेंद्र सहवाग ने इंस्टाग्राम पर इस बातचीत का वीडियो शेयर किया. इसमें वह बेटे को खिताबी जीत की बधाई देते नजर आए. बातचीत के दौरान आर्यवीर ने बताया कि विरोधी टीम के दर्शकों को उनका सरनेम लेकर नारे लगाते देख वह हैरान रह गए थे.

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आखिरी ओवर में आर्यवीर जप रहे थे सीताराम
आर्यवीर ने पिता को बताया कि फाइनल के आखिरी ओवर में भारतीय टीम जीत के करीब थी, लेकिन मुकाबला बेहद तनावपूर्ण हो गया था. ऐसे में उन्होंने खुद को शांत रखने के लिए 'सीताराम-सीताराम' का जाप किया.
यह भी पढ़ें: 'भारत माता की जय...', टीम इंड‍िया ने U-19 एश‍िया कप जीतकर पाकिस्तान‍ियों ख‍िलाड़‍ियों को च‍िढ़ाया, ऐसे हुआ जश्न, VIDEO

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आर्यवीर ने वीडियो कॉल में कहा- आखिरी ओवर के दौरान मैं लगातार 'सीताराम-सीताराम' जप रहा था. हम सभी बस यही उम्मीद कर रहे थे कि किसी तरह एक चौका लग जाए और आखिरी गेंद पर ऐसा हो गया. 

भारत को आखिरी गेंद पर जीत के लिए तीन रन चाहिए थे. मोह‍ित उल्वा ने चौका लगाकर भारत को एक विकेट से यादगार जीत दिला दी. भारतीय टीम ने 338 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए यह खिताब जीता.

पूरे टूर्नामेंट में आर्यवीर का जलवा
आर्यवीर सहवाग इस टूर्नामेंट में भारत के सबसे शानदार बल्लेबाज रहे. उन्होंने पांच पारियों में 90.25 की औसत से 361 रन बनाए. उनके बल्ले से एक शतक और तीन अर्धशतक निकले. इस प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया.
यह भी पढ़ें: चोट लगी, हाथ पर बंधी पट्टी... फिर भी नहीं रुका आर्यवीर सहवाग का बल्ला, फिफ्टी जड़ व‍िराट कोहली के अंदाज में मनाया जश्न

आर्यवीर ने यूएई के खिलाफ 160 रन की पारी खेली थी, जो इस इवेंट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर रहा. इसके बाद उन्होंने मलेशिया के खिलाफ नाबाद 70 रन बनाए और अफगानिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में 51 रन की पारी खेली.
यह भी पढ़ें: आर्यवीर सहवाग का अंडर-19 एशिया कप में तांडव, 5 पारियों में ठोके 361 रन, फाइनल में भी मचाया तहलका

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पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में भी उनका बल्ला चला. आर्यवीर ने 61 गेंदों पर 58 रन बनाए, जिसमें नौ चौके शामिल थे. अली रजा की गेंद उनके फोरआर्म पर लगने के बाद उन्हें चोट की परेशानी भी हुई, लेकिन वह बल्लेबाजी करते रहे. उन्होंने कप्तान लक्ष्य रायचंदानी के साथ पहले विकेट के लिए 97 रन की साझेदारी की.

अर्धशतक पूरा करने के बाद आर्यवीर ने विराट कोहली के खास अंदाज को भी कॉपी किया. उन्होंने कोहली का 'लेट माय बैट डू द टॉकिंग' वाला सेलिब्रेशन दोहराया. कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में 2018 में अपना 25वां टेस्ट शतक लगाने के बाद यह अंदाज दिखाया था.

 

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