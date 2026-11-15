'बंगाल बंगालियों का है या बिहारियों का?' छठ पर हावड़ा स्टेशन की सजावट को लेकर TMC सांसद कल्याण बनर्जी का विवादित बयान

पश्चिम बंगाल में छठ पूजा के मौके पर हावड़ा रेलवे स्टेशन की सजावट को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद कल्याण बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया है कि दुर्गा पूजा के दौरान हावड़ा रेलवे स्टेशन को इसी तरह क्यों नहीं सजाया जाता. इस दौरान उन्होंने बिहार निवासियों को लेकर भी विवादित टिप्पणी की. उन्होंने सवाल किया कि पश्चिम बंगाल बंगालियों के लिए है या 'उग्र बिहारियों' के लिए.

और पढ़ें

कल्याण बनर्जी ने कहा, 'क्या पश्चिम बंगाल में बंगाली हैं? क्या पश्चिम बंगाल बंगालियों के लिए है या उग्र बिहारियों के लिए?' उन्होंने आरोप लगाया कि सनातन धर्म के नाम पर बंगालियों को हाशिये पर धकेला जा रहा है और उनकी जगह दूसरे समुदायों को बढ़ावा दिया जा रहा है.

'दुर्गा पूजा पर हावड़ा स्टेशन को इस तरह क्यों नहीं सजाया जाता?'

टीएमसी सांसद ने हावड़ा रेलवे स्टेशन की सजावट पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ दिन पहले जब वह राजधानी आ रहे थे, तब स्टेशन की सजावट देखकर हैरान रह गए. उन्होंने कहा, 'मैंने खुद देखा है. कुछ दिन पहले मैं राजधानी आ रहा था और हावड़ा स्टेशन देखकर हैरान रह गया. दुर्गा पूजा के दौरान स्टेशन को इस तरह से नहीं सजाया जाता.'

कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि दुर्गा पूजा के दौरान बड़ी संख्या में बंगाली यात्री हावड़ा स्टेशन से आते-जाते हैं, लेकिन उनके लिए ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बंगाली अब दूसरे दर्जे के नागरिक बन गए हैं और आने वाले दिनों में उनकी स्थिति और खराब हो सकती है.

Advertisement

'बंगालियों को खत्म करने जा रही बीजेपी'

कल्याण बनर्जी ने बीजेपी पर बंगाली पहचान को कमजोर करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'क्या सनातन धर्म का पालन करने का मतलब बंगालियों को बाहर निकालना और उग्र बिहारियों को स्थापित करना है?' उन्होंने आगे दावा किया कि बीजेपी बंगाली समुदाय को पूरी तरह खत्म करने की दिशा में बढ़ रही है. टीएमसी सांसद ने कहा कि जो लोग बंगाल में बदलाव चाहते थे, उन्हें अब देखना चाहिए कि बंगालियों की स्थिति क्या हो गई है. उन्होंने इस कथित बदलाव के लिए 'उग्र बिहारियों' और 'उग्र हिंदुओं' को जिम्मेदार ठहराया.

'हर जगह गैर-बंगालियों का कब्जा हो गया है'

कल्याण बनर्जी ने एक अन्य घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट साझा की है, जिसमें साल्ट लेक के पास एक परीक्षा केंद्र पर बंगाली लोगों के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है. उन्होंने आरोप लगाया कि वहां एक बंगाली व्यक्ति से उसकी पहचान और मूल स्थान को लेकर सवाल पूछे गए और अपशब्द कहे गए.

टीएमसी सांसद ने दावा किया कि बंगाल में गैर-बंगालियों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने कहा, 'अचानक हर जगह बिहारियों का कब्जा हो गया है. हर जगह गैर-बंगालियों का कब्जा हो गया है. यहां तक कि कलकत्ता हाई कोर्ट में भी वकीलों के तौर पर गैर-बंगालियों का पूरी तरह कब्जा हो रहा है.' उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अगले पांच वर्षों तक ऐसी ही स्थिति बनी रही तो पूरी बंगाली पीढ़ी खत्म हो जाएगी. हालांकि, उनके इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

Advertisement

छठ पर हावड़ा स्टेशन में क्या इंतजाम किए गए?

छठ पूजा के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्वी रेलवे ने हावड़ा रेलवे स्टेशन के पुराने परिसर में प्लेटफॉर्म नंबर 8 और 9 के बीच कैबवे को 11 से 14 नवंबर तक यात्री प्रतीक्षा क्षेत्र में बदल दिया था. यहां रेड कार्पेट बिछाया गया और रंगीन कपड़ों से सजावट की गई. यात्रियों की सहायता के लिए केंद्र बनाए गए और सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई. रेलवे के मुताबिक, इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य छठ पर यात्रा करने वाले लोगों को सुविधाजनक और व्यवस्थित प्रतीक्षा स्थान उपलब्ध कराना था. रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनों और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम भी किए थे.

---- समाप्त ----