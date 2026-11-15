लक्ष्य सेन ने घर में घुसकर जापानी स्टार को रौंदा, पहला गेम हारने के बाद पलटा पासा...फिर रच दिया इतिहास

भारतीय बैडमिंटन के स्टार शटलर लक्ष्य सेन का शानदार फॉर्म जारी है. उन्होंने जापान के कुमामोटो में खेले गए जापान मास्टर्स 2026 के पुरुष सिंगल्स फाइनल में धमाकेदार जीत दर्ज करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया है. खिताबी मुकाबले में लक्ष्य ने जापान के ही स्टार खिलाड़ी कोकी वतनबे को 64 मिनट तक चले रोमांचक मैच में 13-21, 21-18, 21-14 से मात दी.

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घरेलू दर्शकों के सामने खेल रहे कोकी वातानाबे ने मैच की शुरुआत बेहद आक्रामक अंदाज में की और पहला गेम 21-13 से अपने नाम कर लिया. एक वक्त ऐसा लगा कि मुकाबला लक्ष्य के हाथ से फिसल रहा है, लेकिन भारतीय शटलर ने हार नहीं मानी. दूसरे गेम में लक्ष्य ने अपनी रणनीति बदली और जबरदस्त स्मैश लगाते हुए 21-18 से जीत दर्ज कर मैच को बराबरी पर ला खड़ा किया.

तीसरे और निर्णायक गेम में लक्ष्य सेन पूरी तरह से हावी नजर आए. उन्होंने वतनबे को संभलने का कोई मौका नहीं दिया और 21-14 से गेम जीतकर जापान मास्टर्स की ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया. इससे पहले शनिवार को खेले गए सेमीफाइनल में लक्ष्य ने दुनिया के 10वें नंबर के खिलाड़ी इंडोनेशिया के अलवी फरहान को तीन गेमों (21-12, 15-21, 21-11) में हराकर फाइनल में जगह बनाई थी.

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लगातार दूसरा खिताब

लक्ष्य सेन के लिए यह महीना किसी सपने से कम नहीं रहा है. जापान मास्टर्स जीतने से ठीक पहले इसी महीने उन्होंने हाइलो ओपन का खिताब भी जीता था, जहां फाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया के दिग्गज जोनाथन क्रिस्टी को सीधे गेमों में हराया था.

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लगातार दो बड़े टूर्नामेंट जीतने के बाद लक्ष्य ने दिसंबर (9 से 13 दिसंबर) में चीन के हांगझोऊ में होने वाले BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स के टॉप-8 में जगह बनाने की अपनी दावेदारी बेहद मजबूत कर ली है. दुनिया के 13वें नंबर के खिलाड़ी लक्ष्य सेन के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन ने पूरे देश को जश्न मनाने का बड़ा मौका दे दिया है.

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