शरीर पर चोट के निशान, मोबाइल से चैट डिलीट होने का दावा... कानपुर में कारोबारी के बेटे की मौत पर सवाल

कानपुर में एक 22 साल का युवक अपने घर से निकला. परिवार को बताया कि वह किसी दोस्त से मिलने जा रहा है. करीब डेढ़ घंटे बाद घरवालों के पास फोन आया. बताया गया कि युवक छठी मंजिल से नीचे गिर गया है और उसे अस्पताल ले जाया गया है. परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. युवक की मौत हो चुकी थी. अब इस मौत को लेकर दो अलग-अलग कहानियां सामने आ रही हैं.

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एक कहानी उस परिवार की है, जिसके घर में युवक अपनी महिला मित्र से मिलने गया था. उनका कहना है कि बालकनी में गेंद लेने के दौरान पैर फिसला और युवक नीचे गिर गया. दूसरी कहानी युवक के परिवार की है. उनका कहना है कि उसके शरीर पर चोट के निशान थे. मोबाइल में दोनों के बीच हुई बातचीत का डेटा भी डिलीट होने की बात कही जा रही है. परिवार को शक है कि संभव के साथ पहले मारपीट हुई और फिर उसे छठी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया.

मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिठूर इलाके का है. मृतक की पहचान आरके नगर निवासी 22 वर्षीय संभव खंडेलवाल के रूप में हुई है. वह शहर के कागज कारोबारी विशाल खंडेलवाल का इकलौता बेटा था. संभव अपने पिता के कारोबार में भी हाथ बंटाता था.

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परिवार के मुताबिक, शनिवार दोपहर करीब 1:30 बजे संभव अपनी कार लेकर घर से निकला था. उसने घरवालों को बताया था कि वह किसी दोस्त से मिलने जा रहा है. करीब डेढ़ घंटे बाद परिवार को उसके मोबाइल फोन से कॉल आया. फोन पर बताया गया कि संभव बिठूर में अपार्टमेंट की छठी मंजिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया है. उसे अस्पताल ले जाया गया है. यह सुनकर परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे. वहां डॉक्टरों ने संभव को मृत घोषित कर दिया. परिवार को यह जानकारी लड़की के मामा की ओर से फोन करके दी गई थी. संभव की मौत के बाद परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर वह छठी मंजिल से नीचे कैसे गिरा?

लड़की के मामा ने बताया- गेंद लेने के दौरान हुआ हादसा

संभव जिस अपार्टमेंट में गया था, वह टावर-2 है. यहां छठी मंजिल पर रहने वाले परिवार का मेटल का कारोबार है. लड़की के मामा के मुताबिक, संभव और उनकी भांजी के बीच दोस्ती थी. वह पहले भी उससे मिलने फ्लैट पर आता था. दिवाली की छुट्टियों में लड़की मुंबई से कानपुर आई हुई थी. मामा ने बताया कि घटना के वक्त घर में वह, उनकी भांजी और भांजा मौजूद थे. परिवार के बाकी लोग बाहर थे. सभी लोग कॉफी पीने जाने की तैयारी कर रहे थे.

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इसी दौरान संभव और घर का छोटा बच्चा फ्लैट में बॉल से खेलने लगे. खेलते-खेलते गेंद बालकनी की तरफ चली गई. मामा का दावा है कि गेंद लेने के लिए संभव तेजी से आगे बढ़ा. दिवाली के दौरान जलाए गए दीयों का तेल बालकनी के पास गिरा हुआ था. संभव का पैर उस तेल पर पड़ गया और उसका बैलेंस बिगड़ गया. इसके बाद वह नीचे गिर गया. मामा के मुताबिक, घटना के बाद घर के लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. लड़की के परिवार की तरफ से इसे एक हादसा बताया जा रहा है.

शरीर पर चोट के निशान देखकर परिवार ने उठाए सवाल

दूसरी तरफ, संभव के परिवार को इस कहानी पर भरोसा नहीं है. परिजनों का कहना है कि उसके शरीर पर कई जगह चोट और खरोंच के निशान दिखाई दिए थे. परिवार के मुताबिक, संभव के दाहिने पैर पर रगड़ के निशान थे. इसके अलावा कमर, पीठ और हाथ पर भी खरोंच थीं. परिजनों को आशंका है कि ये निशान सिर्फ नीचे गिरने की वजह से नहीं आए होंगे. उनका आरोप है कि संभव के साथ पहले मारपीट की गई और फिर उसे छठी मंजिल से नीचे गिरा दिया गया. हालांकि, इन चोटों की वजह क्या थी, यह अभी जांच का विषय है.

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मोबाइल चैट डिलीट होने का भी दावा

युवक के परिजनों ने संभव के मोबाइल फोन को लेकर भी सवाल उठाए हैं. परिजनों का दावा है कि उसके मोबाइल में महिला मित्र के साथ हुई बातचीत का डेटा डिलीट मिला है. उनके मुताबिक, दोपहर करीब 2 बजे लड़की की तरफ से संभव को आखिरी मैसेज भेजा गया था. इस मैसेज में 'Don't Come' लिखा था.

परिवार इस मैसेज और चैट डिलीट होने की बात को घटना की परिस्थितियों से जोड़कर देख रहा है. हालांकि, इस मैसेज की पूरी कहानी क्या थी, यह अभी साफ नहीं है. यह भी स्पष्ट नहीं है कि मोबाइल से डेटा किसने और कब डिलीट किया. इन सवालों के जवाब मोबाइल की फॉरेंसिक जांच से मिल सकते हैं.

पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

घटना की सूचना मिलने के बाद एसीपी कल्याणपुर दिलीप सिंह पुलिस टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ अपार्टमेंट पहुंचे. टीम ने फ्लैट और उस जगह की जांच की, जहां संभव गिरा था. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

फिलहाल पुलिस के सामने दोनों पक्षों के अलग-अलग दावे हैं. लड़की के मामा इसे बालकनी में पैर फिसलने से हुआ हादसा बता रहे हैं. वहीं, संभव के परिवार ने मारपीट और छठी मंजिल से धक्का दिए जाने की आशंका जताई है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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अब जांच में कई सवालों के जवाब तलाशे जाने हैं. संभव छठी मंजिल से किन परिस्थितियों में नीचे गिरा? उसके शरीर पर मिले चोट के निशान कैसे आए? मोबाइल से चैट डिलीट होने का दावा कितना सही है? और दोपहर 2 बजे भेजे गए 'Don't Come' मैसेज के क्या मायने हैं? फिलहाल इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आ सकेंगे.

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