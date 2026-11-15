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How to get Glowing Skin: पार्लर का महंगा फेशियल छोड़ें, होने वाली दुल्हन 2 चम्मच बेसन में मिलाकर लगाएं ये एक चीज, शादी तक चेहरे हो जाएगा बेदाग

How to Get Glowing Skin Before Wedding: अगर आप भी होने वाली दुल्हन हैं और शादी से पहले स्किन केयर कर रही हैं तो यहां हम आपको एक बेहद असरदार फेस पैक की जानकारी दे रहे हैं. अगर आपने भी इसका यूज किया तो शादी से पहले आपके चेहरे पर भी गुलाबी निखार आएगा.

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शादी से पहले ऐसे पाएं ग्लोइंग स्किन (Photo: ITG)
शादी से पहले ऐसे पाएं ग्लोइंग स्किन (Photo: ITG)

How to get Glowing Skin: शादी के सीजन में होने वाली दुल्हनें अपने चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो और बेदाग निखार पाने के लिए महीनों पहले से पार्लर के महंगे-महंगे फेशियल, ब्लीच और केमिकल ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देती हैं. लेकिन कई बार ये महंगे प्रोडक्ट्स स्किन को नुकसान पहुंचा देते हैं या प्राकृतिक निखार नहीं दे पाते. अगर आपकी भी जल्द ही शादी होने वाली है और आप प्राकृतिक रूप से दमकती हुई त्वचा चाहती हैं तो आपको पार्लर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है.

आपकी किचन में रखा बेसन ही आपकी स्किन के लिए सबसे बड़ा वरदान है. 2 चम्मच बेसन में केवल कच्चा दूध और चुटकी भर हल्दी मिलाकर लगाने से चेहरे के दाग-धब्बे दूर होते हैं और शादी के दिन तक चेहरा एकदम निखर उठता है. आइए जानते हैं इस मैजिकल उबटन को बनाने और इस्तेमाल करने का आसान तरीका.

आवश्यक सामग्री:

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बेसन: 2 चम्मच

कच्चा दूध: 2-3 चम्मच (ऑयली स्किन वाले लोग दही या गुलाब जल ले सकते हैं)

कस्तूरी हल्दी: 1 चौथाई चम्मच

शहद: आधा छोटा चम्मच (त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज करने के लिए)

गुलाब जल: कुछ बूंदें

नेचुरल ब्राइडल ग्लो की सीक्रेट ट्रिक्स:

कच्चे दूध का मैजिक: बेसन में कच्चा दूध मिलाने से यह एक प्राकृतिक क्लींजर और लैक्टिक एसिड एक्सफोलिएटर का काम करता है, जो डैड स्किन सेल्स को हटाकर चेहरे का कालापन दूर करता है.

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कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल: नॉर्मल किचन हल्दी की जगह कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल करें, क्योंकि यह स्किन पर पीलापन नहीं छोड़ती और त्वचा को बेदाग बनाती है.

बनाने और लगाने की विधि:

उबटन तैयार करें: एक छोटी बाउल में 2 चम्मच बेसन लें. इसमें 1 चौथाई चम्मच कस्तूरी हल्दी, आधा चम्मच शहद और आवश्यकतानुसार कच्चा दूध मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लें.

चेहरा साफ करें: उबटन लगाने से पहले अपने चेहरे को ताजे पानी या गुलाब जल से धोकर पोंछ लें.

अप्लाई करें: अब इस तैयार बेसन उबटन को अपने चेहरे, गर्दन और हाथों पर अच्छी तरह से लगाएं.

हल्की मालिश करें: 15 मिनट के लिए इसे सूखने दें. जब यह 80% सूख जाए, तो हाथों में थोड़ा सा पानी या गुलाब जल लगाकर गोल-गोल घुमाते हुए हल्के हाथों से स्क्रब करें.

धो लें: इसके बाद चेहरे को ताजे या गुनगुने पानी से धो लें और कोई अच्छा मॉइस्चराइजर या एलोवेरा जेल लगा लें.

सप्ताह में 2 से 3 बार इस पारंपरिक बेसन-दूध उबटन का इस्तेमाल करने से शादी के दिन तक आपकी त्वचा प्राकृतिक रूप से चमक उठेगी और चेहरा एकदम बेदाग दिखेगा. 

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