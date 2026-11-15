पहले बैट की बात है, 49 साल बाद भी मेरे साथ है! बचपन की तस्वीर शेयर कर इमोशनल हुए सचिन तेंदुलकर

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के लिए 15 नवंबर की तारीख बेहद खास है. भारतीय क्रिकेट इतिहास में आज ही के दिन सचिन तेंदुलकर ने महज 16 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू कर सभी को हैरान कर दिया था.

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क्रिकेट जगत में अपने 37 साल पूरे होने के इस बेहद खास मौके पर सचिन ने एक बार फिर पुरानी यादों के समंदर में गोता लगाया है. मास्टर ब्लास्टर ने अपने बचपन की एक बेहद आइकॉनिक तस्वीर को रीक्रिएट किया है, जिसमें वह अपने पहले वाले क्रिकेट बैट के साथ नजर आ रहे हैं.

सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह बचपन के दिनों की तरह ही अपने पहले बैट को थामे हुए नजर आ रहे हैं. इस दिल को छू लेने वाली तस्वीर के साथ सचिन ने कैप्शन में लिखा कि पहिले बैट की बात है, 49 साल बाद भी मेरे साथ है!

16 साल की उम्र में किया था डेब्यू

15 नवंबर 1989 के दौरान कराची में पाकिस्तान के खिलाफ महज 16 साल 205 दिन की उम्र में सचिन तेंदुलकर ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. इस मैच में वकार यूनिस की खतरनाक बाउंसर पर उनकी नाक से खून भी बहा था, लेकिन उस कम उम्र के बल्लेबाज ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और 57 रनों की शानदार पारी खेली थी.

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15 नवंबर 2013 को महान बल्लेबाज ने वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने करियर का आखिरी यानी 200वां टेस्ट मैच खेलकर सचिन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कहा था.

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BCCI ने भी शेयर किया खास पोस्ट

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भी सोशल मीडिया पर इस ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए एक खास पोस्ट शेयर किया. बीसीसीआई ने लिखा कि 15 नवंबर 1989 को 16 साल के सचिन ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था और ठीक इसके सालों बाद 15 नवंबर 2013 को वह अपने खाते में कुल 34,357 रन और 100 अंतरराष्ट्रीय शतकों का पहाड़ खड़ा करके मैदान से विदा हुए थे.



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