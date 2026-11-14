India U19 Asia Cup Final Celebration Video: भारत ने पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में हराकर अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीत लिया. अल अमेरात शन‍िवार (14 अक्टूबर) को खेले गए फाइनल में भारतीय टीम ने आखिरी गेंद पर एक विकेट से जीत दर्ज की.

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इस जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों का जश्न देखने लायक था. कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने ट्रॉफी उठाई और फिर उसे अपने साथियों के साथ साझा किया. इसके बाद टीम ने 'भारत माता की जय' के नारे लगाकर जीत का जश्न मनाया.

𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗰𝗿𝗼𝘄𝗻𝗲𝗱! 🏆🤩 India U19 celebrate with the #MensU19AsiaCup winners' trophy! 🥳 https://t.co/1JlSakLJoB — BCCI (@BCCI) November 14, 2026

इस बीच जश्न का एक और वीडियो सामने आया है. इसमें भारतीय खिलाड़ी सी वेंकट और मोह‍ित उल्वा पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चिढ़ाते नजर आए. वीडियो में टीम इंडिया के स्टाफ के सदस्य दोनों खिलाड़ियों को वहां से ले जाते दिख रहे हैं.

आखिरी गेंद पर मोह‍ित ने दिलाई जीत

मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 337 रन बनाए थे. जवाब में भारतीय टीम ने 339 रन बनाकर एक विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया. भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए आठ रन चाहिए थे. आखिरी गेंद पर तीन रन की जरूरत थी, तब मोह‍ित उल्वा ने अहमद हुसैन की गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चौका जड़कर भारत को चैंपियन बना दिया.

INDIA, AGAINST ALL ODDS! 🫡 From the brink of defeat to the top of Asia! Mohit Ulva delivers a knock to remember, sealing a sensational win for India in the U19 Asia Cup final against Pakistan! 🏆 #SonySportsNetwork #SonyLIV #PAKvIND https://t.co/tcdZduKIs4 — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 14, 2026

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भारत की जीत में मोह‍ित ने 26 गेंदों पर नाबाद 49 रन बनाए. वहीं, मनाल चौहान ने 32 गेंदों पर 47 रन की पारी खेली. दोनों ने नौवें विकेट के लिए 57 रन जोड़े. मनाल के आउट होने के बाद मोह‍ित को सी वेंकट का साथ मिला. वेंकट ने आठ गेंदों पर नाबाद 11 रन बनाए.

Take a bow, Mohit Ulva! 🫡🙌 The celebrations begin after a victory for the ages 🥳 Scorecard ▶️ https://t.co/srKsrr1jna #MensU19AsiaCup https://t.co/jjCB1u8pKQ — BCCI (@BCCI) November 14, 2026

इससे पहले कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने 80 और आर्यवीर सहवाग ने 58 रन बनाए. दोनों ने पहले विकेट के लिए 95 रन जोड़े. पाकिस्तान की ओर से उस्मान खान ने 107 रन की पारी खेली, जबकि अब्दुल कादिर ने 54 गेंदों पर 80 रन बनाए. फरहान यूसुफ ने भी 60 रन का योगदान दिया. भारत की ओर से काव्य पटेल ने चार और सी वेंकट ने तीन विकेट लिए.

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