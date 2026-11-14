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'भारत माता की जय...', टीम इंड‍िया ने U-19 एश‍िया कप जीतकर पाकिस्तान‍ियों ख‍िलाड़‍ियों को च‍िढ़ाया, ऐसे हुआ जश्न, VIDEO

भारत ने अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को आखिरी गेंद पर एक विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया. इस ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान पर जमकर जश्न मनाया. टीम ने 'भारत माता की जय' के नारे लगाए. इस बीच मोह‍ित उल्वा और सी वेंकट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चिढ़ाते नजर आ रहे हैं.

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आखिरी गेंद पर चौका, फिर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को चिढ़ाया! जीत के बाद मोह‍ित-वेंकट का VIDEO वायरल (Photo: X/@BCCI)
आखिरी गेंद पर चौका, फिर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को चिढ़ाया! जीत के बाद मोह‍ित-वेंकट का VIDEO वायरल (Photo: X/@BCCI)

India U19 Asia Cup Final Celebration Video: भारत ने पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में हराकर अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीत लिया. अल अमेरात शन‍िवार (14 अक्टूबर)  को खेले गए फाइनल में भारतीय टीम ने आखिरी गेंद पर एक विकेट से जीत दर्ज की.

इस जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों का जश्न देखने लायक था. कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने ट्रॉफी उठाई और फिर उसे अपने साथियों के साथ साझा किया. इसके बाद टीम ने 'भारत माता की जय' के नारे लगाकर जीत का जश्न मनाया.

इस बीच जश्न का एक और वीडियो सामने आया है. इसमें भारतीय खिलाड़ी सी वेंकट और मोह‍ित उल्वा पाकिस्तानी खिलाड़ियों को चिढ़ाते नजर आए. वीडियो में टीम इंडिया के स्टाफ के सदस्य दोनों खिलाड़ियों को वहां से ले जाते दिख रहे हैं.

आखिरी गेंद पर मोह‍ित ने दिलाई जीत
मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 337 रन बनाए थे. जवाब में भारतीय टीम ने 339 रन बनाकर एक विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया. भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए आठ रन चाहिए थे. आखिरी गेंद पर तीन रन की जरूरत थी, तब मोह‍ित उल्वा ने अहमद हुसैन की गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चौका जड़कर भारत को चैंपियन बना दिया.

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भारत की जीत में मोह‍ित ने 26 गेंदों पर नाबाद 49 रन बनाए. वहीं, मनाल चौहान ने 32 गेंदों पर 47 रन की पारी खेली. दोनों ने नौवें विकेट के लिए 57 रन जोड़े. मनाल के आउट होने के बाद मोह‍ित को सी वेंकट का साथ मिला. वेंकट ने आठ गेंदों पर नाबाद 11 रन बनाए.

इससे पहले कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने 80 और आर्यवीर सहवाग ने 58 रन बनाए. दोनों ने पहले विकेट के लिए 95 रन जोड़े. पाकिस्तान की ओर से उस्मान खान ने 107 रन की पारी खेली, जबकि अब्दुल कादिर ने 54 गेंदों पर 80 रन बनाए. फरहान यूसुफ ने भी 60 रन का योगदान दिया. भारत की ओर से काव्य पटेल ने चार और सी वेंकट ने तीन विकेट लिए.

 

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