जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करियर बनाने की बात आती है, तो हमारे जहन में सबसे पहले कंप्यूटर साइंस की भारी-भरकम डिग्रियां, इंजीनियरिंग की कक्षाएं और सालों तक कोडिंग करने की तस्वीर उभरती है. लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक एनवीडिया के अरबपति सीईओ जेनसन हुआंग की बेटी मैडिसन हुआंग ने इस पारंपरिक रास्ते को पूरी तरह बदलकर रख दिया.

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टेक जगत में कदम रखने से पहले मैडिसन ने एक शेफ के तौर पर ट्रेनिंग ली, पेरिस के मशहूर संस्थान से पेस्ट्री बनाना सीखा, लंदन में वाइन और हॉस्पिटैलिटी की पढ़ाई की और दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी ब्रांड 'लुई विटॉन' के साथ काम किया. आज वे एनवीडिया में 'फिजिकल एआई प्लेटफॉर्म' के प्रोडक्ट और टेक्निकल मार्केटिंग की सीनियर डायरेक्टर हैं. उनका यह अनोखा सफर इस बात की मिसाल है कि तकनीक की दुनिया में जगह बनाने के लिए हमेशा पारंपरिक इंजीनियरिंग के रास्ते पर चलना जरूरी नहीं होता.

प्रोफेशनल किचन से लेकर लग्जरी ब्रांड्स तक का सफर

मैडिसन ने साल 2012 में 'कुलिनरी इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका' से कुलिनरी आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया. इसके बाद पेस्ट्री मेकिंग सीखने के लिए वे पेरिस के विश्व प्रसिद्ध संस्थान 'ले कॉर्डन ब्लू' गईं, और फिर लंदन में वाइन मैनेजमेंट व हॉस्पिटैलिटी की पढ़ाई पूरी की.

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खाने-पीने की दुनिया में उनकी दिलचस्पी सिर्फ किताबी पढ़ाई तक सीमित नहीं थी. अप्रैल 2026 में सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने याद किया कि कैसे उन्होंने मियामी, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को बे एरिया के प्रोफेशनल किचन में काम किया था. यही अनुभव आगे चलकर उन्हें लग्जरी ब्रांडिंग की दुनिया में ले गया.

साल 2015 में मैडिसन ने पेरिस में दिग्गज लग्जरी ग्रुप LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) ज्वाइन किया और करीब चार साल तक मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट संभाला. मैडिसन मानती हैं कि उनके इन अलग-अलग करियर फैसलों को दो चीजों ने आपस में जोड़े रखा.

कैसे हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में एंट्री?

लग्जरी सेक्टर में काम करने के बाद मैडिसन ने अपने अनुभव को बिजनेस और तकनीक की औपचारिक शिक्षा से जोड़ना शुरू किया. उन्होंने 'लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स' (LSE) से डेटा साइंस और प्रतिष्ठित MIT स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एग्जीक्यूटिव कोर्स किए. इसके साथ ही उन्होंने 'लंदन बिजनेस स्कूल' से मार्केटिंग और स्ट्रैटेजी में एमबीए (MBA) की डिग्री भी हासिल की.

साल 2020 में मैडिसन ने अपने पिता की कंपनी एनवीडिया में एंटरप्राइज मार्केटिंग और स्ट्रैटेजी में एक एमबीए इंटर्न (MBA Intern) के तौर पर शुरुआत की. इसके बाद अपनी मेहनत के दम पर वे कैंपेन और प्रोडक्ट मार्केटिंग से होते हुए 'ओमनीवर्स' प्लेटफॉर्म से जुड़ीं. आज वे कंपनी में सीनियर डायरेक्टर के पद पर हैं और इंडस्ट्रियल सिमुलेशन, रोबोटिक्स और फिजिकल वर्ल्ड को समझने वाले एआई सिस्टम की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

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क्या वे हैं Nvidia की अगली उत्तराधिकारी?

कंपनी में बढ़ती जिम्मेदारियों और कई बड़े सार्वजनिक मंचों पर पिता जेनसन हुआंग के साथ नजर आने के बाद, टेक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या मैडिसन भविष्य में कंपनी की कमान संभालेंगी? हालांकि, कंपनी या परिवार की तरफ से अभी तक उनके उत्तराधिकारी होने को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है.

लेकिन इन अटकलों से परे, मैडिसन की पेशेवर यात्रा अपने आप में किसी भी पारिवारिक पहचान से कहीं ज्यादा दिलचस्प है. एक प्रोफेशनल किचन और पेस्ट्री की दुकान से निकलकर रोबोटिक्स और फिजिकल एआई के शिखर तक पहुंचना एक ऐसा अनूठा सफर है, जो शायद ही किसी एक रिज्यूमे (CV) में एक साथ देखने को मिलता है.

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